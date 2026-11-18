Sắc đỏ tràn ngập trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,56% (-9,69 điểm) có thể coi là một kết quả tốt. Chỉ số trong phiên tạo 3 đáy quanh ngưỡng 1712 điểm, giảm tối đa gần 15 điểm (-0,87%).

Tuy nhiên diễn biến phục hồi của VN-Index chủ yếu nhờ khả năng nâng đỡ trụ. VIC tạo đáy lúc 10h30 giảm 1,22% nhưng đến cuối được kéo về tham chiếu. VHM giảm sâu nhất -1,62% sau đó hồi lên còn -0,32%. GAS đảo chiều thành công, từ mức giảm 1,43% so với tham chiếu thành tăng 0,14%. VPB từ giảm 1,85% co lại còn -0,69%...

Rổ VN30 kết phiên sáng vẫn có tới 21 cổ phiếu giảm giá và chỉ 6 mã tăng, chỉ số giảm 0,75%. Tình trạng này cho thấy diễn biến phục hồi còn xa mới đủ để đổi màu giá. Thống kê chỉ có 7 mã trong rổ này đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất. Tới 12 mã vẫn đang giảm hơn 1% lúc chốt phiên, trong đó bao gồm cả các trụ như VCB giảm 1,73%, CTG giảm 1,13%, BID giảm 1,61%, MBB giảm 1,32%, TCB giảm 1,18%.

Cổ phiếu giảm sâu nhất là FPT, bốc hơi 2,99% giá trị với thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 470,1 tỷ đồng. Cổ phiếu này chịu sức ép trọn buổi sáng và chỉ nhích lên khỏi giá thấp nhất 0,32% tương đương 3 bước giá. Cổ phiếu này đang tìm về vùng đáy 4 năm, chỉ riêng nhịp giảm gần nhất từ giữa tháng 9 đến nay đã khiến giá giảm gần 31%.

Với phần còn lại của thị trường, tình trạng giảm giá mạnh cũng diễn ra phổ biến. Độ rộng chỉ số trọn phiên sáng đều cho thấy sự áp đảo của sắc đỏ. Chốt phiên, HoSE ghi nhận 51 mã xanh và 246 mã đỏ, nhưng tới 133 mã giảm từ 1% trở lên, tương đương 37% số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này.

VN-Index hồi lên về cuối phiên sáng là nhờ một số cổ phiếu trụ được kéo.

Cổ phiếu giảm giá mạnh hàng loạt làm tăng tương phản với mức giảm nhẹ của chỉ số, càng gia tăng sức ép tâm lý. Nhà đầu tư đang không thể duy trì được cảm giác “bình yên” ở điểm số khi mức thua lỗ trên danh mục tăng từng ngày.

Mặc dù thanh khoản ở nhóm cổ phiếu giảm giá không quá lớn nhưng mức độ thiệt hại lại không được đo bằng thanh khoản. 37% số cổ phiếu giảm mạnh là xác suất rất lớn. Ngoài một số blue-chips như FPT, VCB, HDB, TCB khớp lệnh trên trăm tỷ, nhóm này không nhiều giao dịch thực sự mang tính bán tháo. GEX giảm 2,2% với 106,9 tỷ đồng, NKG giảm 2,44% với 75,7 tỷ, GMD giảm 1,54% với 62,1 tỷ, PVT giảm 2,02% với 57,1 tỷ là những cổ phiếu có thanh khoản cao nhất.

Phía tăng giá hầu như không đáng kể, 51 mã xanh chủ yếu là giao dịch nhỏ hoặc tăng rất ít. POW tăng 1,89% với 161,5 tỷ, CII tăng 1,1% với 37,7 tỷ, HDC tăng 1,97% với 20,4 tỷ là những cổ phiếu duy nhất đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng khá lớn do mua vào ít trong khi bán ra lại cao nhất 4 phiên sáng với 925 tỷ đồng ở HoSE. Giá trị ròng đạt -522,7 tỷ đồng. Khối này xả tập trung ở FPT -212,9 tỷ đồng và khối lượng bán chiếm hơn một nửa tổng lượng giao dịch của mã này. VCB -38,1 tỷ, GMD -27 tỷ, SHB -25,4 tỷ, MBB -24,7 tỷ là những cổ phiếu bị bán khá nhiều. Phía mua chỉ duy nhất POW +18,9 tỷ đồng là đáng kể.

Trạng thái yếu ớt kéo dài vẫn đang xuất phát từ dòng tiền mua quá tệ. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tuy có tăng nhẹ 4% so với sáng hôm qua nhưng thực chất là nhờ hoạt động bán tháo tại FPT. Cụ thể, sáng nay thanh khoản FPT nhiều gấp 3 lần sáng hôm qua. Nếu cùng trừ đi giao dịch này, thanh khoản HoSE sáng nay giảm hơn 3% so với sáng hôm qua.