Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

USD đảo chiều tăng mạnh sau tuần giảm sâu, DXY tiếp tục bứt phá

Khép lại tuần giao dịch từ ngày 9 - 13/11, tỷ giá USD/VND đảo chiều tăng mạnh sau tuần giảm trước đó. Tỷ giá trung tâm tăng 22 đồng, trong khi giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại tăng 130 đồng.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 13/11 ở mức 25.637 đồng, tăng 22 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức giảm 22 đồng của tuần liền trước.

Tại các ngân hàng, đối với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.500 - 25.910 VND/USD, cùng tăng 130 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra đạt 25.540 - 25.920 VND/USD, cùng tăng 145 đồng. Diễn biến này cho thấy đồng bạc xanh phục hồi rõ nét sau tuần điều chỉnh giảm trước đó, với mức tăng tại BIDV nhỉnh hơn Vietcombank.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.080 - 26.140 VND/USD, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức giảm 80 đồng của tuần liền trước. Tuy nhiên, diễn biến trong tuần biến động mạnh hơn đáng kể so với thị trường ngân hàng. Đáng chú ý, tỷ giá USD tự do hiện cao hơn giá bán ra tại ngân hàng thương mại 230 đồng.

Với kỳ vọng nguồn cung ngoại tệ gia tăng từ dòng FDI, cán cân thương mại xuất siêu trở lại và kiều hối dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa linh hoạt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Chứng khoán Yuanta cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục kết hợp OMO và các công cụ thanh khoản khác để hạn chế biến động lãi suất, đồng thời duy trì ổn định tỷ giá, trong khi xu hướng lãi suất trên thị trường 1 sẽ rõ ràng hơn vào đầu năm sau.

Điểm nổi bật tuần qua là Ngân hàng Nhà nước triển khai giao dịch hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với hạn mức tối đa 2 tỷ USD, tương đương khoảng 48,8 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ mua USD giao ngay vào thứ hai và thứ tư hằng tuần từ ngày 11/11/2026, ở mức 25.500 VND/USD từ các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, đây là kỳ hạn dài hơn đáng kể so với các nghiệp vụ hoán đổi trước đó, hướng tới hỗ trợ các ngân hàng đáp ứng điều kiện về nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn.

Động thái này cho thấy Ngân hàng Nhà nước chú trọng ổn định nguồn vốn VND trong giai đoạn cao điểm tín dụng cuối năm và đầu năm 2027, đồng thời giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn vay liên ngân hàng ngắn hạn. Thanh khoản hệ thống kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định nhờ hoạt động điều tiết linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.

Cùng chung quan điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, phiên hoán đổi USD-VND đã đưa ngay khoảng 48.800 tỷ đồng vào hệ thống với kỳ hạn 6 tháng, giải tỏa nhu cầu vốn kỳ hạn trước cao điểm tín dụng cuối năm và Tết Nguyên đán. Còn kênh mua giao ngay bơm VND dần dần qua hai phiên mỗi tuần, với quy mô phụ thuộc vào lượng USD các ngân hàng thu về từ khách hàng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 103,41 điểm, tăng đáng kể 1,09% tuần qua và cao nhất từ tháng 4/2025 đến nay.

Theo ông Chris Turner, chuyên gia của ING (Hà Lan), đồng USD đang tăng giá mạnh nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong hai cuộc họp tháng 12/2026 và tháng 1/2027, với tổng mức tăng khoảng 85 điểm cơ bản.

Kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn tăng gần 40 điểm cơ bản kể từ sáng thứ ba, sau khi ông Christopher Waller, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, đề cập khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản ngay trong tháng 12.

Hút ròng hơn 25.200 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn hạ nhiệt

Hoạt động trên thị trường mở (OMO) tuần qua ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh khối lượng cung ứng vốn qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, trong khi lượng vốn đáo hạn tăng cao. Diễn biến này diễn ra sau tuần Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng qua đêm từng vượt ngưỡng 6%/năm.

Cụ thể, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận tổng khối lượng trúng thầu đạt 41.111,59 tỷ đồng trong tuần, với các kỳ hạn 14 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày; lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Trong khi đó, khối lượng đáo hạn lên tới 66.347,58 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với lượng vốn được cung ứng mới.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 25.235,99 tỷ đồng qua kênh OMO, đảo chiều so với mức bơm ròng 13.621,65 tỷ đồng của tuần trước đó. Đến cuối tuần, khối lượng OMO đang lưu hành giảm xuống mức thấp, còn 93.977,41 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, mặt bằng lãi suất ngắn hạn đã hạ nhiệt đáng kể sau đợt tăng mạnh cuối tuần trước. Đáng chú ý, trong phiên 6/11, lãi suất qua đêm vọt lên 6,07%/năm, đi cùng phiên OMO ghi nhận khối lượng trúng thầu gần 45.000 tỷ đồng.

Bước sang tuần này, lãi suất qua đêm giảm xuống 4,8%/năm ngày 12/11. So với cuối tuần trước, lãi suất qua đêm giảm 1,27 điểm phần trăm.

Tương tự, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần giảm 0,9 điểm phần trăm, xuống 4,8%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,18 điểm phần trăm, còn 5,2%/năm.

Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,53 điểm phần trăm, lên 5,5%/năm; trong khi kỳ hạn 3 tháng tăng 0,45 điểm phần trăm, lên 7,45%/năm. Đây là diễn biến đáng chú ý khi lãi suất các kỳ hạn ngắn giảm tương đối mạnh, nhưng lãi suất kỳ hạn dài hơn vẫn neo cao, phản ánh sự khác biệt về nhu cầu vốn giữa các kỳ hạn.

Bên cạnh đó, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh về cuối tuần, tiến sát mốc 900.000 tỷ đồng, cho thấy hoạt động vay mượn vốn giữa các tổ chức tín dụng tiếp tục sôi động./.