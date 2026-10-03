Lãi suất qua đêm quanh 0% vọt lên gần 7%, giao dịch vượt 1 triệu tỷ đồng

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết linh hoạt thanh khoản trên thị trường mở (OMO). Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, cơ quan điều hành phát hành tổng cộng 25.139,38 tỷ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 78.614,58 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi hút ròng mạnh 44.793,22 tỷ đồng trong phiên đầu tuần ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang bơm ròng 10.038 tỷ đồng ngày 30/9, khi nhu cầu vốn ngắn hạn tăng mạnh tại thời điểm cuối tháng, doanh số giao dịch liên ngân hàng tăng vọt.

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”. Ảnh tư liệu.

Ngân hàng Nhà nước hút ròng 53.475,2 tỷ đồng trong cả tuần, song mặt bằng lãi suất không bị đẩy lên quá cao, cho thấy thanh khoản hệ thống nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Dù vậy, lãi suất qua đêm trồi sụt mạnh, từ 0,56% vọt lên gần 7%/năm, phản ánh áp lực thanh khoản tăng cục bộ vào thời điểm cuối tháng, trước khi nhanh chóng hạ nhiệt.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 53.475,2 tỷ đồng, đảo chiều so với mức bơm ròng hơn 34.000 tỷ đồng tuần trước.

Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt 133.341,93 tỷ đồng, thấp nhất gần 1 năm từ giữa tháng 10/2025 đến nay.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất biến động mạnh giữa các phiên, bật tăng mạnh phiên cuối tháng.

Theo đó, lãi suất qua đêm từ 0,48% ngày 28/9 bất ngờ vọt lên 6,95% ngày 30/9, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 10.038 tỷ đồng hỗ trợ hệ thống.

So với cuối tuần trước, lãi suất qua đêm ngày 1/10 tăng 3,42 điểm phần trăm lên 4,29%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 1,68 điểm phần trăm lên 6,41%/năm.

Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,03 điểm phần trăm xuống 5,44%/năm, kỳ hạn 1 tháng giảm 0,81 điểm phần trăm xuống 5,97%/năm và kỳ hạn 3 tháng giảm 0,29 điểm phần trăm xuống 6,63%/năm.

Đáng chú ý, ngày 30/9, doanh số giao dịch liên ngân hàng bật mạnh vượt 1,1 triệu tỷ đồng, trùng với phiên lãi suất qua đêm lên cao và Ngân hàng Nhà nước chuyển sang bơm ròng hỗ trợ thị trường.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, thanh khoản ngắn hạn của hệ thống vẫn ổn định, dù không còn dư thừa như đầu tháng.

Trong ngắn hạn, lãi suất qua đêm có thể duy trì ở vùng thấp nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cung ứng thanh khoản phù hợp, song khó kỳ vọng toàn bộ đường cong lãi suất giảm mạnh.

“Mặt bằng lãi suất huy động vẫn khó giảm, khi nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng và đầu tư vẫn lớn, trong khi áp lực lạm phát và tỷ giá gia tăng khi lãi suất USD, lợi suất quốc tế ở mức cao sẽ tiếp tục giới hạn dư địa nới lỏng tiền tệ” - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta nhận định.

Tỷ giá trong nước giữ nhịp ổn định, DXY vẫn neo cao

Trong tuần từ 28/9 - 2/10, tỷ giá trung tâm chốt tuần giảm 5 đồng so với cuối tuần trước. Diễn biến này trái chiều với tuần trước, khi tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD gần như ổn định, khi Vietcombank giữ nguyên, còn BIDV tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Đồng USD suy yếu ngay sau báo cáo việc làm Mỹ. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm khoảng 0,23% xuống quanh 101,8 điểm.

Dù vậy, DXY vẫn duy trì mức tăng 0,93% tuần qua, lên 101,91 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp xa mức 90.000 việc làm mà thị trường kỳ vọng. Đáng chú ý, số liệu việc làm của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm đáng kể, củng cố thêm tín hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ.

Nguồn: Techcombank.

Dự báo biến động tỷ giá cuối năm, Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính của Techcombank duy quan điểm tỷ giá cuối năm có thể chỉ mất giá nhẹ 0,8% so với thời điểm 31/12/2025 dựa trên nhiều động lực. Rủi ro đáng chú ý nhất đối với dự báo là khả năng Fed chuyển sang lập trường thắt chặt hơn dự kiến, qua đó đẩy DXY tăng trở lại.

Dù vậy, có nhiều yếu tố hỗ trợ sức mạnh đồng USD. Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính của Techcombank cho rằng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang lập trường thắt chặt hơn dự kiến có thể làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng USD trên phạm vi toàn cầu và gây bất lợi cho các đồng tiền của thị trường mới nổi, bao gồm VND.

Còn theo Chứng khoán Yuanta, làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu đã đẩy lợi suất dài hạn của Mỹ lên vùng cao nhất nhiều năm, qua đó tiếp tục hỗ trợ USD.

Cùng với đó, các đồng tiền chủ chốt nhìn chung chịu áp lực trước USD khi chênh lệch kỳ vọng chính sách và mức lợi suất cao của Mỹ vẫn đang tạo lợi thế tương đối cho USD.

Theo đó, đồng euro có thời điểm xuống mức thấp nhất hai tháng và ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp, trong khi bảng Anh dao động gần đáy 03 tháng dù Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phát tín hiệu có thể chuyển sang tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát từ năng lượng kéo dài.

Đồng yên Nhật cũng chịu sức ép trong phần lớn tuần, bất chấp Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất trước đó, trước khi phục hồi vào cuối tuần nhờ những phát biểu liên quan đến khả năng can thiệp tỷ giá.

“Việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang chủ động duy trì dư địa tỷ giá để ứng phó với những biến động từ thị trường quốc tế” - Chứng khoán Yuanta nêu góc nhìn./.