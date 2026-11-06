Thị trường tiền tệ tuần 2-6/11: Vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, "van" thanh khoản mở qua mùa cao điểm

Lãi suất qua đêm tăng sát 6%, hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn dài

Trong tuần từ ngày 2 - 6/11/2026, hoạt động trên thị trường mở (OMO) ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh khối lượng phát hành vào phiên cuối tuần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng đã bật tăng mạnh vào cuối tháng 10, cùng với doanh số giao dịch qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, cho thấy nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng ở mức cao.

Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 61.578,84 tỷ đồng trong tuần, với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm, tại các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày.

Đáng chú ý, khối lượng phát hành tập trung mạnh vào phiên cuối tuần ngày 6/11, đạt 44.976,78 tỷ đồng, chiếm khoảng 73% tổng khối lượng phát hành cả tuần và cao gấp hơn 8 lần phiên liền trước.

Ở chiều ngược lại, tổng khối lượng đáo hạn trong tuần đạt 65.592,06 tỷ đồng, cao hơn khối lượng phát hành mới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 4.013,22 tỷ đồng qua kênh OMO trong cả tuần, đảo chiều so với mức tăng ròng 28.161,7 tỷ đồng của tuần trước.

Trên thị trường liên ngân hàng, mặt bằng lãi suất ghi nhận xu hướng hạ nhiệt so với cuối tháng 10, sau giai đoạn biến động mạnh và doanh số liên ngân hàng tăng mạnh vượt 1 triệu tỷ đồng cuối tháng 10, trùng thời điểm lãi suất liên ngân hàng bật tăng.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 5/11, lãi suất qua đêm giảm xuống 4,51%/năm, thấp hơn 1,28 điểm phần trăm so với mức 5,79%/năm ngày 30/10.

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,36 điểm phần trăm, xuống 5%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,4 điểm phần trăm, còn 5,1%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,32 điểm phần trăm, xuống 5,27%/năm; trong khi kỳ hạn 3 tháng giảm 0,87 điểm phần trăm, còn 6,6%/năm.

“Việc tăng cường hỗ trợ thanh khoản cho thấy nỗ lực điều tiết linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, đây là giải pháp có thời hạn, với lượng VND cung ứng dự kiến được thu hồi khi giao dịch đáo hạn vào tháng 5/2027” - nhóm phân tích VPS đánh giá.

Trong tuần qua, một động thái đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) quy mô tối đa 2 tỷ USD từ ngày 6/11/2026, tương đương gần 48.800 tỷ đồng thanh khoản VND, với kỳ hạn 182 ngày.

Việc nhà điều hành lần đầu triển khai nghiệp vụ này với kỳ hạn tương đối dài, kéo dài qua quý I/2027 bao trùm trọn vẹn giai đoạn cao điểm về tín dụng và thanh toán cuối năm của hệ thống ngân hàng.

Kỳ vọng nghiệp vụ FX Swap tác động đến ba khía cạnh, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS chỉ rõ, một là, bổ sung nguồn vốn ngắn hạn, khi dự kiến cung ứng gần 48.800 tỷ đồng, giúp các ngân hàng có thêm nguồn VND để cân đối thanh khoản.

Hai là, hỗ trợ ổn định lãi suất. Chênh lệch tỷ giá giao ngay và kỳ hạn tương đương khoảng 2,51%/năm. Theo phân tích của VPS, biện pháp này có thể góp phần giảm áp lực tăng lãi suất liên ngân hàng.

Ba là, tác động tích cực tới tâm lý thị trường, đặc biệt là những nhóm ngành nhạy cảm với biến động lãi suất.

Dự báo về lãi suất huy động, theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), lãi suất huy động có thể đi ngang sau đợt giảm tuần trước trong hai tháng còn lại của 2026, nhờ định hướng điều hành quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước và dư địa tăng trưởng tín dụng còn lại tại nhiều ngân hàng thương mại không lớn.

“Tuy nhiên, khả năng giảm sâu trong năm 2027 vẫn hạn chế khi nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục ở mức cao, trong khi quy mô huy động chưa theo kịp tín dụng” - Chứng khoán Yuanta nêu góc nhìn.

Tỷ giá trung tâm giảm liên tiếp 5 phiên, đồng bạc xanh lấy lại đà tăng

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trên thị trường ngân hàng, trong khi thị trường tự do biến động trái chiều. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm liên tiếp trong cả 5 phiên giao dịch, kéo dài đà giảm so với tuần trước.

Thị trường tiền tệ tuần 2-6/11: Vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, “van” thanh khoản mở qua mùa cao điểm. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm kết tuần ở mức 25.615 đồng, giảm 22 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức tăng 10 đồng của tuần liền trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng giảm đáng kể tuần qua. Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.430 - 25.810 VND/USD, đồng loạt giảm 80 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.425 - 25.805 VND/USD, cùng giảm 85 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do giao dịch cuối tuần ở mức 26.070 - 26.130 VND/USD, giảm 210 đồng so với cuối tuần trước. Dù giảm so với tuần trước, tỷ giá USD trên thị trường tự do vẫn cao hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại hơn 300 đồng, cho thấy chênh lệch giữa hai thị trường vẫn hiện hữu.

Theo đánh giá của Chứng khoán Yuanta từ cuộc họp của Fed, xu hướng giá dầu và nhu cầu ngoại tệ cuối năm có thể làm gia tăng biến động. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất huy động có thể thu hẹp lợi thế lãi suất của VND trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - vừa trải qua phiên bật mạnh 0,45% lên 102 điểm.

Thị trường tài chính đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10, dự kiến được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào thứ sáu ngày 6/11. Theo dự báo, nền kinh tế Mỹ có thể tạo thêm 65.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức tăng 29.000 việc làm của tháng 9.

Trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, số liệu việc làm sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ đầu năm 2027, qua đó tác động đến diễn biến đồng USD.

Trong khi đó, theo Reuters, ông John Williams - Chủ tịch Fed chi nhánh New York nhận định, nền kinh tế Mỹ vẫn có khả năng chống chịu tốt, thị trường lao động duy trì trạng thái ổn định và vững chắc. Tuy nhiên, ông John Williams nhấn mạnh lạm phát đã ở mức quá cao trong thời gian dài và cần sớm đưa trở lại mục tiêu 2%, dù tác động từ thuế quan và giá năng lượng phần lớn đã qua đi, còn kỳ vọng lạm phát vẫn được kiểm soát tốt./.