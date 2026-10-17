Bơm ròng hơn 8.100 tỷ đồng, lãi suất qua đêm về quanh 3%

Trong tuần từ ngày 12 - 16/10, Ngân hàng Nhà nước quay lại bơm ròng thanh khoản qua thị trường mở (OMO), đảo chiều so với hai tuần trước đó.

Thị trường tiền tệ tuần 12-16/10: Bơm ròng trở lại sau đợt hút mạnh 90.000 tỷ đồng, USD tự do rớt giá. Ảnh: Đức Thanh.

Theo đó, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 17.281,85 tỷ đồng, với kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày; với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm; trong khi lượng đáo hạn đạt 9.093,22 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 8.188,63 tỷ đồng ra thị trường, đảo chiều so với hai tuần trước hút ròng mạnh với tổng quy mô trên 90.000 tỷ đồng. Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở đạt 104.932,98 tỷ đồng.

Cùng với động thái bơm ròng của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt ở các kỳ hạn ngắn, sau khi bật tăng mạnh từ mức quanh 1%/năm vào cuối tuần trước.

Chốt ngày 15/10, lãi suất qua đêm giảm 1,42 điểm phần trăm so với cuối tuần trước, xuống 3,1%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,64 điểm phần trăm xuống 3,3%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,65 điểm phần trăm xuống 4,6%/năm.

Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tháng nhích tăng 0,05 điểm phần trăm lên 5,2%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng tăng 0,95 điểm phần trăm lên 7,7%/năm.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, lượng vốn khả dụng ngắn hạn của hệ thống đang tương đối dồi dào. Một phần diễn biến này có thể đến từ việc nhu cầu dự trữ và thanh toán cuối quý giảm, đồng thời dòng tiền quay trở lại hệ thống sau giai đoạn biến động cuối tháng 9.

Tuy nhiên, sự cải thiện thanh khoản vẫn chưa đồng đều giữa các kỳ hạn. Chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn 3 tháng và qua đêm vẫn lớn, cho thấy nhu cầu nguồn vốn kỳ hạn dài hơn còn tương đối lớn.

Theo Chứng khoán Yuanta, Ngân hàng Nhà nước đang thu hẹp dần lượng hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn khi nhu cầu vốn trên thị trường liên ngân hàng hạ nhiệt, đồng thời duy trì sự thận trọng trong điều tiết cung tiền, trước những rủi ro từ tỷ giá và lạm phát đang gia tăng.

USD trong nước trái chiều, DXY mất mốc 102 điểm

Trong tuần qua, thị trường ngoại hối ghi nhận diễn biến trái chiều, giữa tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 16/10 ở mức 25.637 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước, nhưng tăng 8 đồng so với cuối tuần trước.

Đối với đồng USD, tỷ giá tại Vietcombank mua vào - bán ra lần lượt ở mức 25.670 - 26.080 VND/USD, cùng tăng 10 đồng so với tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.685 - 26.065 VND/USD, cùng tăng 5 đồng. Như vậy, tỷ giá USD tại cả hai ngân hàng đều nhích tăng, song biên độ khá hẹp.

Ngược lại, trên thị trường tự do, tỷ giá quanh mức 26.000 - 26.050 VND/USD, giảm 130 đồng so với cuối tuần trước, thấp hơn chiều bán ra tại ngân hàng thương mại.

Nhóm phân tích Chứng khoán MBS dự báo tỷ giá USD đến cuối năm 2026 sẽ dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 VND/USD, tương ứng với mức tăng 2% - 2,8% so với đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,41% tuần qua, mất mốc 102 điểm, xuống 101,79 điểm.

Trong cuộc đối thoại với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình điều chỉnh lãi suất, mà chỉ tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu và duy trì ổn định giá cả.

Dù bày tỏ sự lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ, Chủ tịch Fed vẫn thận trọng trước những câu hỏi liên quan đến chính sách tiền tệ, nhấn mạnh rằng không muốn đưa ra nhận định trước các cuộc họp chính sách của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này ở mức khoảng 22%. Mặc dù dữ liệu lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ đều cao hơn dự báo, đồng USD vẫn chịu áp lực bán trở lại sau phát biểu của Chủ tịch Fed, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có xu hướng giảm.

Nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta cho rằng, đà tăng của đồng bạc xanh phần nào hạ nhiệt vào cuối tuần khi giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu quốc tế điều chỉnh, giúp giảm bớt áp lực lên các đồng tiền chủ chốt.

Tỷ giá USD/VND nhiều khả năng tiếp tục duy trì ổn định, nhưng nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta cho rằng, rủi ro tăng tỷ giá vẫn hiện hữu. Sự cải thiện cung - cầu ngoại tệ trong nước và việc tỷ giá ngân hàng thương mại giảm liên tiếp đang tạo điều kiện thuận lợi cho VND. Tuy nhiên, DXY vẫn ở vùng cao và khả năng Fed tăng lãi suất trở lại. Do đó, áp lực tăng có khả năng quay trở lại nếu giá năng lượng và lợi suất Mỹ tiếp tục đi lên.

Cùng chung quan điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, mặc dù đồng nội tệ duy trì vị thế khá ổn định trong thời gian qua, vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới khi đồng USD được kỳ vọng sẽ mạnh lên trong các tháng cuối năm khi giá dầu neo cao gây áp lực lên lạm phát, qua đó, củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, đồng VND được kỳ vọng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi: mặt bằng lãi suất cao trong nước; dòng vốn đầu tư FDI tích cực; kỳ vọng thâm hụt thương mại sẽ dần thu hẹp về cuối năm khi khối lượng nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu trong các tháng đầu năm sẽ chuyển hóa thành hàng hóa khi bước vào mùa cao điểm sản xuất, xuất khẩu trong những tháng cuối năm./.