Thị trường tiền số lao dốc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ
Trái ngược với đà tăng của đồng đô la Mỹ, thị trường tiền điện tử lại ghi nhận một đợt giảm giá mạnh, khi cả Bitcoin và Ether cùng rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua. Tâm lý của các nhà đầu tư đang chịu ảnh hưởng lớn từ những lo ngại rằng Quốc hội Mỹ, dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ, sẽ tăng cường giám sát và siết chặt các quy định quản lý đối với loại tài sản kỹ thuật số này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-truong-tien-so-lao-doc-sau-bau-cu-giua-nhiem-ky-my-246261109184022818.htm