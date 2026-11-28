Bitcoin tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tiền số suy yếu. (Ảnh minh họa: Reuters/Dado Ruvic).

Bitcoin mất mốc 60.000 USD

Theo dữ liệu CoinMarketCap ghi nhận vào khoảng 19h ngày 28/11 (giờ Việt Nam), Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mức 59.188,72 USD, giảm 3,82% trong 24 giờ qua. Vốn hóa của đồng tiền số lớn nhất thế giới còn khoảng 1.190 tỷ USD, với khối lượng giao dịch đạt 26,66 tỷ USD.

Đà giảm diễn ra sau khi Bitcoin không duy trì được mức giá trên 61.000 USD trong phiên giao dịch ngày 27/11. Áp lực bán gia tăng bất chấp diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ.

Ethereum (ETH) giảm 4,28%, xuống còn 1.646,92 USD, đưa vốn hóa về mức 201,27 tỷ USD. BNB giảm 2,4%, giao dịch quanh 549 USD; Solana mất 2,89%, xuống còn 70,86 USD.

XRP tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 1 USD, giảm 3,71% xuống 0,9387 USD. Dogecoin cũng mất 3,38% giá trị, còn 0,05671 USD.

TOP 10 TIỀN SỐ THEO VỐN HÓA

Cập nhật tối 28/11/2026 | Đơn vị: USD

Vuốt sang ngang để xem đầy đủ dữ liệu ›

Nguồn: CoinMarketCap. *USDT: Chưa xác định chiều biến động.

Dòng vốn ETF tiếp tục bị rút mạnh

Tổng vốn hóa thị trường tiền số giảm 3,21% trong 24 giờ, xuống còn 2.040 tỷ USD. Trong khi đó, khối lượng giao dịch tăng 17,72%, đạt 64,41 tỷ USD, cho thấy hoạt động mua bán gia tăng trong bối cảnh giá giảm trên diện rộng.

Đáng chú ý, giá trị các vị thế giao dịch phái sinh bị thanh lý trong 24 giờ lên tới 384,31 triệu USD, trong đó các vị thế mua chiếm 314,27 triệu USD.

Chỉ số đo lường tâm lý thị trường Fear & Greed của CoinMarketCap giảm xuống 9/100 điểm, tương ứng trạng thái sợ hãi cực độ.

SẮC ĐỎ BAO TRÙM THỊ TRƯỜNG

Biến động giá tiền số trong 24 giờ (%)

Hyperliquid

−4,92%

Zcash

−4,46%

Ethereum

−4,28%

Bitcoin

−3,82%

XRP

−3,71%

Dogecoin

−3,38%

Solana

−2,89%

BNB

−2,40%

TRON

−1,14%

−5% −2,5% 0%

Nguồn: CoinMarketCap, ngày 28/11/2026.

Áp lực rút vốn khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo Farside Investors, trong phiên giao dịch ngày 27/11, các quỹ này ghi nhận dòng vốn rút ròng 389 triệu USD. Riêng quỹ IBIT của BlackRock bị rút 327,2 triệu USD.

Tính chung tuần giao dịch từ ngày 23-27/11, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ bị rút ròng hơn 1,64 tỷ USD.

DÒNG VỐN ETF BITCOIN GIAO NGAY TẠI MỸ

−1.643,1 triệu USD

Rút ròng trong tuần 23-27/11/2026

Đơn vị: Triệu USD

0 −150 −300 −450 −600

−569,7

−231,4

−453

−389

23/11 24/11 25/11 27/11

Nguồn: Farside Investors. Ngày 26/11 nghỉ giao dịch.

Bên cạnh dòng vốn ETF suy yếu, việc các hợp đồng quyền chọn Bitcoin trị giá khoảng 7 tỷ USD đáo hạn ngày 27/11, cùng thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, là những yếu tố có thể khuếch đại biến động giá.

Sau 8 phiên liên tiếp ghi nhận dòng vốn ETF Bitcoin rút ròng, thị trường đang bước vào những ngày cuối tháng 11 với sức mua còn yếu và áp lực bán chưa được giải tỏa.