Thị trường tiền số: Bitcoin quanh 78.000 USD, cú sốc Binance phủ bóng tâm lý nhà đầu tư

Đầu tháng 11, dù một số đồng tiền số có dấu hiệu phục hồi, vụ tấn công mạng gây thiệt hại 6,3 tỷ USD tại Binance đang đặt niềm tin của nhà đầu tư trước phép thử lớn. Ảnh minh họa

Bitcoin hồi phục, thị trường vẫn thận trọng

Sáng 2/11, thị trường tiền mã hóa ghi nhận những chuyển động trái chiều sau giai đoạn biến động mạnh cuối tháng 10. Bitcoin (BTC), đồng tiền số có vốn hóa lớn nhất thế giới, giao dịch quanh 78.000 USD, trong khi Ethereum (ETH) duy trì vùng 2.270 USD.

Theo dữ liệu CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu đạt khoảng 2.680 tỷ USD, với giá trị giao dịch 24 giờ ở mức hơn 91 tỷ USD. Bitcoin tiếp tục giữ vai trò chi phối khi chiếm khoảng 58,5% tổng vốn hóa, trong khi Ethereum chiếm hơn 10%.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang tìm điểm cân bằng sau đợt bán tháo cuối tháng 10. Tuy nhiên, sự phục hồi về giá chưa đồng nghĩa với việc tâm lý thận trọng đã chấm dứt, nhất là khi những vấn đề liên quan đến an toàn tài sản và khả năng vận hành của các sàn giao dịch lớn vẫn đang được theo dõi sát sao.

Đối với Bitcoin, vùng giá 78.000 USD có ý nghĩa đáng chú ý trong ngắn hạn bởi đồng tiền này vừa trải qua những phiên dao động mạnh. Việc duy trì được đà phục hồi sẽ phụ thuộc không chỉ vào lực mua trên thị trường giao ngay mà còn ở diễn biến thanh khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Ở nhóm tiền mã hóa vốn hóa lớn, BNB giao dịch quanh 707 USD, XRP ở mức 1,25 USD và Solana khoảng 94 USD. Trong khi BNB tăng nhẹ, Solana và XRP vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Chainlink (LINK) giảm tương đối mạnh, còn TRON (TRX) là một trong những đồng tiền có diễn biến tích cực hơn.

Đáng chú ý, xét trong một tuần, Bitcoin vẫn giảm khoảng 3,2%, Ethereum giảm 3,5% và Solana mất hơn 7%. Điều này cho thấy mức hồi phục ngắn hạn chưa đủ để xóa đi xu hướng suy yếu trước đó.

THỊ TRƯỜNG TIỀN SỐ

Bảng giá tiền mã hóa ngày 02/11/2026

Đơn vị: USD/đồng tiền số · Biến động 24 giờ và 7 ngày

Nhóm tiền mã hóa vốn hóa lớn

Nhóm altcoin đáng chú ý

Nhóm stablecoin

Nguồn: Dữ liệu giá CoinGecko, cập nhật đầu ngày 02/11/2026 (giờ Việt Nam). Giá và tỷ lệ biến động được làm tròn theo đơn vị hiển thị.

Sự cố 6,3 tỷ USD tại Binance trở thành tâm điểm

Yếu tố đáng chú ý nhất đối với thị trường tiền số hiện nay là sự cố bảo mật nghiêm trọng tại Binance, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới.

Theo thông tin được Binance công bố, hệ thống ví nóng của sàn bị xâm nhập ngày 29/10, khiến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản mã hóa bị đánh cắp. Đây được đánh giá là một trong những vụ thất thoát tài sản số lớn nhất từng được ghi nhận.

Sự cố nhanh chóng tác động đến thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 30/10, Bitcoin có thời điểm giảm xuống quanh 76.400 USD, kéo theo đà suy yếu của Ethereum và nhiều đồng tiền mã hóa khác. Theo CoinDesk, tổng giá trị các vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy bị thanh lý trong đợt biến động lên tới khoảng 1,57 tỷ USD.

Đến ngày 1/11, Binance bắt đầu khôi phục hoạt động rút tiền theo từng giai đoạn, ưu tiên Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP và một số tài sản số phổ biến khác.

Sàn giao dịch này cho biết đã mua bù hoặc bố trí tài sản tương ứng với khoảng 95% giá trị bị đánh cắp, sử dụng các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và quỹ bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, đây là quá trình bù đắp tài sản, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi.

Theo Reuters, lượng tiền rút ròng khỏi Binance đến chiều 1/11 theo giờ quốc tế đạt khoảng 3,64 tỷ USD, tương đương 2,1% tổng tài sản của sàn. Binance cho biết dòng tiền rút đã bắt đầu ổn định và lượng tiền gửi vào vẫn ở mức đáng kể.

Vụ việc làm nổi bật một vấn đề quan trọng của thị trường tiền mã hóa: rủi ro không chỉ xuất phát từ biến động giá, mà còn nằm ở khả năng bảo vệ tài sản, quản trị hệ thống và duy trì thanh khoản của các nền tảng trung gian.

Đối với những sàn giao dịch có quy mô lớn, một sự cố bảo mật có thể tạo ra phản ứng dây chuyền, từ hoạt động rút tiền, thanh lý vị thế cho đến tâm lý nắm giữ tài sản của nhà đầu tư.

Thị trường tháng 11: Thanh khoản và niềm tin quyết định xu hướng

Bước sang tháng 11, triển vọng phục hồi của thị trường tiền mã hóa vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trước hết là khả năng ổn định hoạt động của Binance sau sự cố bảo mật. Việc sàn giao dịch tiếp tục khôi phục dịch vụ rút tiền, công bố bằng chứng dự trữ tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ tấn công sẽ ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng của khách hàng.

Bên cạnh đó, diễn biến dòng vốn đầu tư vào Bitcoin và Ethereum, đặc biệt thông qua các quỹ ETF giao ngay, tiếp tục là chỉ dấu quan trọng đối với nhu cầu nắm giữ tài sản số của các tổ chức tài chính.

Một yếu tố khác cần theo dõi là thị trường phái sinh. Sau những đợt thanh lý vị thế quy mô lớn, sự thay đổi của tỷ lệ sử dụng đòn bẩy và các khoản đặt cược theo chiều tăng hoặc giảm có thể làm gia tăng biên độ dao động giá.

Với Bitcoin, mốc 80.000 USD là ngưỡng giá tâm lý đáng chú ý trong những phiên đầu tháng. Nếu lực mua được cải thiện và hoạt động giao dịch trở lại ổn định, thị trường có thể có thêm cơ sở cho một nhịp phục hồi. Ngược lại, áp lực bán kéo dài có thể khiến Bitcoin tiếp tục kiểm định các vùng giá thấp hơn.

Trong khi đó, các đồng tiền mã hóa có vốn hóa nhỏ vẫn đối mặt rủi ro biến động mạnh hơn khi thanh khoản suy giảm.

Sau giai đoạn điều chỉnh cuối tháng 10, thị trường tiền số đang bước vào tháng 11 với một phép thử không chỉ về giá, mà còn về khả năng khôi phục niềm tin. Khi tài sản số ngày càng gắn với hoạt động của các tổ chức tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp, tính minh bạch, an toàn hệ thống và quản trị rủi ro sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của thị trường.