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"Thời điểm chính thức vận hành thị trường thí điểm tài sản mã hóa không còn phụ thuộc vào cơ quan quản lý mà phụ thuộc vào năng lực của các doanh nghiệp", thông tin này được ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, không ít lần nhấn mạnh khi được hỏi về tiến độ triển khai thị trường, cũng như trong những lần ông chủ động cập nhật tình hình trước công chúng.

Đầu tháng 5 năm nay, CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), CTCP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) và CTCP Tài sản số Việt Nam (Moonbase) được Bộ Tài chính gửi công văn xác nhận đáp ứng hồ sơ giai đoạn 1.

Lộ trình tiếp theo, trong 12 tháng kể từ thời điểm đó, các doanh nghiệp này phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp phép liên quan đến bốn nhóm điều kiện: thông tin cơ cấu cổ đông (khoản 3 Điều 9 Nghị quyết 05); thông tin về trụ sở, cơ sở vật chất (khoản 4 Điều 9 Nghị quyết 05); điều kiện an toàn hệ thống thông tin (khoản 7 Điều 9 Nghị quyết 05) và báo cáo vốn điều lệ (khoản 8 Điều 9 Nghị quyết 05).

Đến cuối tháng 10, trong số 5 doanh nghiệp trên, thì SCEX, CAEX và TCEX đã công khai đáp ứng hai yêu cầu nghiêm ngặt, gồm vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng và hệ thống công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn an ninh, an toàn cấp độ 4.

Đây cũng là hai điều kiện mà lãnh đạo Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa cũng từng nhận định là thách thức lớn nhất với doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tiến tới xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Ngoài việc đáp ứng năng lực tài chính và tiêu chuẩn an toàn hệ thống công nghệ thông tin, các doanh nghiệp còn phải thực hiện yêu cầu về cơ cấu cổ đông và trụ sở, cơ sở vật chất.

Trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa toàn cầu liên tục chứng kiến những biến động, kể cả khi tiến gần tới việc đáp ứng các điều kiện cấp phép, không loại trừ khả năng doanh nghiệp cần thêm thời gian để tính toán, cân nhắc hiệu quả kinh doanh và mức độ an toàn trước khi tham gia thị trường. Trong khi, chỉ còn hơn một tháng là hết năm 2026, khả năng thị trường tài sản mã hóa chính thức đi vào thí điểm ngay trong năm nay ngày càng thu hẹp.

Việc một doanh nghiệp hoàn tất các điều kiện, được cấp phép và chính thức khởi động thị trường thí điểm không chỉ là dấu mốc của riêng doanh nghiệp, mà còn là sự kỳ vọng từ phía cơ quan quản lý.

Tháng 5 năm nay, chỉ ít ngày sau khi thông tin về 5 doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hồ sơ giai đoạn 1 được công bố, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, từng bày tỏ kỳ vọng: “Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với các tổ chức cung cấp dịch vụ dưới cơ chế quản lý an toàn, minh bạch”.

Hay tại Nghị quyết số 262/NQ-CP được ban hành vào tháng 9, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ đưa thị trường thí điểm vào hoạt động.

Sự cấp thiết của việc sớm hình thành một thị trường thí điểm và quản lý là rất rõ ràng khi nhìn vào quy mô giao dịch tài sản mã hóa của Việt Nam. Theo số liệu thống kê trong khoảng 1 năm (số liệu thống kê từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026), giá trị hoạt động tài sản mã hóa tại Việt Nam lên tới 122,2 tỷ USD.

Dòng tiền hàng trăm tỷ USD vừa phản ánh cơ hội phát triển của một lĩnh vực mới, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về giám sát, minh bạch hóa giao dịch và kiểm soát rủi ro. Nếu không sớm đưa hoạt động này vào khuôn khổ quản lý phù hợp, cơ hội phát triển thị trường trong nước có thể bị bỏ lỡ, trong khi những rủi ro từ các giao dịch nằm ngoài tầm kiểm soát vẫn hiện hữu.