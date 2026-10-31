Thị trường thép đối mặt nhiều thách thức, nhu cầu vật liệu có tín hiệu cải thiện

Viconship vừa thông qua phương án chào bán gần 1.872 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong đó ưu tiên 883 tỷ đồng để trả nợ HDBank. Khoản vay này từng được sử dụng để nhận chuyển nhượng vốn tại Harbour City, doanh nghiệp gắn với dự án bất động sản 6.000m2 ở Hải Phòng và những mối quan hệ lâu năm giữa Viconship với nhóm T&D Group.