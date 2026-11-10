Thị trường thế giới: Giá dầu hạ nhiệt, giá vàng và chứng khoán bật tăng

Nhà máy lọc dầu Saudi Aramco của Saudi Arabia. Ảnh: XINHUA

Theo dữ liệu từ trang Oil Price, dầu Brent được niêm yết ở mức 92,17 USD/thùng, giảm 0,43%. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 86,32 USD/thùng, giảm 0,61% so với phiên giao dịch trước.

Bên cạnh các yếu tố địa chính trị, thị trường năng lượng đang chịu áp lực lớn từ xu hướng cung - cầu thực tế. Theo báo cáo từ Tập đoàn tài chính Morgan Stanley, ngày 9-11, giá dầu Brent giao ngay rơi xuống mức giá tham chiếu tiêu chuẩn, phản ánh nhu cầu tiêu thụ trên thị trường dầu vật chất có dấu hiệu chững lại.

Dù giá năng lượng hạ nhiệt, trang Investing Live nhận định khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12 tới vẫn duy trì ở mức cao trên 80%. Báo cáo thị trường lao động khả quan trong tháng 10-2026 đã tạo thêm dư địa để Ngân hàng Trung ương Mỹ cân nhắc tiếp tục lộ trình thắt chặt tiền tệ.

Trái ngược với đà giảm của thị trường năng lượng, giá kim loại quý ghi nhận phiên bứt phá mạnh. Giá vàng giao ngay tăng hơn 1,1%, vọt lên mức 4.111,09 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích Jim Wyckoff tại Công ty American Gold Exchange nhận định, sự suy yếu của đồng USD cùng với giá dầu thô hạ nhiệt đang hạ bớt áp lực lạm phát, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư về việc các ngân hàng trung ương sẽ sớm chuyển hướng sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trụ sở Sàn Giao dịch chứng khoán New York, TP New York, Mỹ. Ảnh: XINHUA

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt phục hồi mạnh. Chỉ số S&P 500 tăng 2,35%, lên 7.549,94 điểm; chỉ số Dow Jones tăng 2,15%, lên 52.389,75 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,74%, lên 25.253,14 điểm.

Thị trường vẫn duy trì đà tăng ngay cả khi giá cổ phiếu của NVIDIA, công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới, sụt giảm 4,27%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 7-4.

Tín hiệu khởi sắc từ phố Wall đã lan sang thị trường thế giới. Trong phiên giao dịch sáng nay, sắc xanh bao phủ lên các thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc sáng 10-11 cũng ghi nhận đà tăng mạnh sau 3 phiên giảm liên tiếp, với hai chỉ số chủ chốt KOSPI và KOSDAQ đồng loạt tăng hơn 5%. Diễn biến tăng nóng khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch chiều mua (Buy Sidecar) trên cả hai thị trường.

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Nikkei (Nhật Bản) tăng hơn 3% và lấy lại mốc 60.000 điểm trong phiên giao dịch sáng 10-11.