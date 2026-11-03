Thị trường tháng 11 đối mặt rủi ro giằng co, Agriseco điểm tên 6 cổ phiếu tiềm năng

Áp lực giằng co chi phối thị trường, dòng tiền phân hóa mạnh

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, bộ phận phân tích của Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) đưa ra nhận định chỉ số VN Index sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong xu hướng giảm, đặc biệt thể hiện rõ ở nửa đầu tháng 11 khi thanh khoản duy trì ở mức thấp và dòng tiền có sự phân hóa. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đại diện thị trường có vùng hỗ trợ gần tại mốc 1.685 điểm và mức hỗ trợ xa hơn nằm tại 1.625 điểm. Ở chiều ngược lại, vùng kháng cự mạnh được xác định tại khoảng 1.770 đến 1.790 điểm.

Thị trường chứng khoán hiện tại vẫn đang nhận được lực đỡ từ các chính sách kinh tế vĩ mô. Các yếu tố tích cực bao gồm chính sách kích thích tiêu dùng, quyết định giảm thuế xăng dầu, khả năng hạ giá điện và mặt bằng lãi suất, kết hợp với việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Điểm sáng lớn nhất đến từ bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp khi các đơn vị đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35,8% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật nhất tại nhóm ngành tài nguyên cơ bản và bán lẻ.

Dù có nhiều yếu tố hỗ trợ, thị trường vẫn phải đối mặt với các rủi ro hiện hữu. Áp lực lạm phát, căng thẳng địa chính trị trước thềm hội nghị G20 và khả năng nước Mỹ áp đặt các mức thuế bổ sung sau quá trình điều tra sở hữu trí tuệ có thể tạo ra sức ép lớn lên tâm lý nhà đầu tư. Từ những phân tích trên, Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý trong quý cuối năm và chỉ xem xét giải ngân mở vị thế mua mới khi thị trường phát đi những tín hiệu xác nhận xu hướng tích cực hơn.

Động lực tăng trưởng tại 6 mã cổ phiếu GMD, HPG, HVN, PHR, PVS và VLB

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn khắt khe, Agriseco đánh giá cao triển vọng của Công ty Cổ phần Gemadept (mã GMD). Động lực tăng trưởng của doanh nghiệp đến từ việc mở rộng công suất cảng và nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng vào mùa cao điểm cuối năm. Hiện tại, Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 đã chính thức đi vào vận hành, nâng tổng công suất toàn cụm lên khoảng 2 triệu TEU mỗi năm. Dự án Gemalink giai đoạn 2 dự kiến khai thác từ quý 4 năm 2027 sẽ đưa tổng công suất cảng lên hơn 3 triệu TEU mỗi năm. Việc khung giá dịch vụ cảng biển tăng 10% từ tháng 2 năm 2026, kết hợp nguồn cung cảng container mới tại khu vực Cái Mép Thị Vải còn hạn chế trong 2 đến 3 năm tới sẽ hỗ trợ trực tiếp cho biên lợi nhuận. Khoản tiền mặt và tiền gửi trị giá khoảng 5.300 tỷ đồng cũng tạo dư địa lớn để Gemadept triển khai các dự án mới.

Đối với Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG), triển vọng tích cực được thúc đẩy bởi sự đóng góp từ dự án Dung Quất 2 và nhu cầu tiêu thụ thép nội địa phục hồi bám sát tiến độ giải ngân đầu tư công. Doanh nghiệp đang tích cực mở rộng sang các sản phẩm thép giá trị gia tăng cao với tổng công suất thiết kế khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm. Dự án thép ray hiện đã hoàn thành 80% tiến độ, dự kiến vận hành từ quý 1 năm 2027, trong khi nhà máy thép chất lượng cao được kỳ vọng xuất xưởng sản phẩm đầu tiên trong quý 4 năm 2026. Việc nắm giữ thị phần thép xây dựng khoảng 35% giúp Hòa Phát hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu vật liệu của các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (mã HVN), sức bật tăng trưởng xuất phát từ nhu cầu vận chuyển hành khách quốc tế phục hồi và kế hoạch mở rộng quy mô đội bay. Hãng hàng không quốc gia dự kiến bổ sung hàng loạt đường bay quốc tế trong quý 4 năm 2026, đón đầu cơ hội mở rộng khai thác khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động. Doanh nghiệp cũng đã lên kế hoạch thuê thêm 20 tàu bay thân hẹp trong giai đoạn 2027 đến 2028 và ký hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737 8. Lô máy bay mới dự kiến nhận bàn giao từ năm 2030 đến 2032 phục vụ chiến lược nâng cao năng lực cung ứng trong dài hạn.

Với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR), nguồn thu từ công tác đền bù đất khu công nghiệp được xác định là bệ phóng thúc đẩy lợi nhuận. Agriseco dự báo doanh nghiệp có thể hạch toán thêm 400 đến 500 tỷ đồng từ các dự án VSIP III và Bắc Tân Uyên 1 ngay trong quý 4 năm 2026. Tổng giá trị đền bù dự kiến tiếp tục ghi nhận trong giai đoạn 2026 đến 2027 ước tính lên tới 3.600 tỷ đồng. Ngoài ra, việc giá mủ cao su duy trì ở mặt bằng cao cũng hỗ trợ tích cực cho mảng kinh doanh cốt lõi. Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của PHR được dự phóng đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với kết quả thực hiện của năm trước.

Đối với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS), nguồn việc cơ khí và xây lắp quy mô khổng lồ là điểm nhấn đầu tư quan trọng. Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết ước đạt khoảng 2 tỷ USD, tập trung chủ yếu tại các dự án Lô B Ô Môn, Sư Tử Trắng 2B và các dự án điện gió ngoài khơi. Đơn vị thành viên PTSC M&C vừa nhận thư trao thầu gói EPCI 1 tại mỏ Maydan Mahzam của QatarEnergy với trị giá ước tính khoảng 3 tỷ USD, mở ra không gian tăng trưởng mới tại thị trường quốc tế. Các dự án FSO Lạc Đà Vàng dự kiến đóng góp doanh thu từ quý 4 năm 2026 và FSO Lô B có thể vận hành trong giai đoạn 2027 đến 2028.

Mã cổ phiếu cuối cùng trong danh sách là Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (mã VLB). Agriseco đánh giá nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng sẽ duy trì mức cao nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực phía Nam. Trong ngắn hạn, dự án sân bay Long Thành và cao tốc TP.HCM Long Thành tiếp tục là đầu ra chính. Bước sang giai đoạn 2027 đến 2029, động lực tiêu thụ sẽ chuyển dịch sang dự án Vành đai 4 TP.HCM và dự án mở rộng cao tốc TP.HCM Trung Lương Mỹ Thuận. Tỉnh Đồng Nai cũng được giao chỉ tiêu cung cấp tối thiểu 10,5 triệu khối đá cho các dự án tại tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 đến 2030. Sở hữu nền tảng tài chính không vay nợ cùng lượng tiền mặt 813 tỷ đồng tương đương 53% tổng tài sản, VLB có đầy đủ điều kiện để duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt hấp dẫn cho cổ đông.