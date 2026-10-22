Mở cửa phiên giao dịch sáng 22/10, thị trường tiếp tục tiến bước dưới sự dẫn dắt chính của cổ phiếu họ Vingroup.

Sau hơn 1 giờ giao dịch, sắc đỏ có phần chiếm ưu thế trên bảng điện tử, tuy nhiên VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng hơn 20 điểm, đây cũng là số điểm cặp đôi VIC - VHM hiện đóng góp cho thị trường.

Thị trường sôi động, VN-Index tăng gần 22 điểm.

Bước sang phiên chiều, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có những diễn biến khởi sắc ở hầu hết các nhóm ngành. Đặc biệt, nhờ sự nâng đỡ đáng kể bởi nhóm cổ phiếu Vingroup, VN-Index kết phiên tăng gần 22 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.760,6 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 263,41 điểm (+0,66%), tương đương 1,74 điểm; chỉ số UPCoM-Index tăng 127,06 điểm (+0,65%) tương đương 0,82 điểm.

Hôm nay, VIC tăng 4,16%, đóng góp khoảng 15,51 điểm cho VN-Index; VHM tăng 3,56%, đóng góp thêm 3,86 điểm. Đây là hai cổ phiếu có đóng góp tích cực lớn nhất cho chỉ số trong phiên.

Nhóm năng lượng cũng giao dịch khởi sắc trong bối cảnh giá dầu neo ở vùng cao trên 110 USD/thùng. BSR tăng 3,91%, đóng góp khoảng 1,18 điểm cho VN-Index; PVD tăng 5%, PVT tăng 2,61% và PLX tăng 1,99%.

Ở nhóm công nghiệp, nhiều cổ phiếu tăng giá đáng chú ý như GMD tăng 4,55%, CII tăng 2,93%, GEE tăng 2,82% và VSC tăng 1,75%. Ngược lại, GEX giảm 0,84%.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa. HDB tăng 1,13%, STB tăng 1,58%, ACB tăng 0,49% và TPB tăng 0,79%. Trong khi đó, TCB giảm 0,73%, MSB giảm 0,96%, BID giảm 0,88% và VCB giảm 0,18%.

Tại nhóm chứng khoán, ORS tăng mạnh 6,48%, TCX tăng 2,93%, nhưng SSI giảm 1,23%, VCI giảm 1,02% và VIX giảm 0,79%.

Nhóm bán lẻ cũng chưa đồng thuận với xu hướng chung. VPL tăng 2,4%, trong khi PNJ giảm 3,13%, MWG giảm 0,66% và DGW giảm 1,4%..

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.568 tỷ đồng. Trong phiên, có 311 mã tăng giá, 330 mã giảm giá, 860 mã đứng giá và 25 mã tăng trần.