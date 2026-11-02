Thị trường smartphone toàn cầu giảm 20% còn 254,7 triệu máy, Samsung và Apple giữ vững đầu bảng

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Omdia, tổng lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu trong quý 3 đạt 254,7 triệu máy, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh số quý 3 thấp nhất kể từ năm 2013. Trong bối cảnh chung đó, Samsung và Apple là hai hãng chịu ảnh hưởng ít nhất.

Con số này phản ánh áp lực kinh tế và sự suy giảm sức mua trên quy mô toàn cầu. Dữ liệu cũng cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa nhóm dẫn đầu và các thương hiệu Android Trung Quốc.

Vì sao thị trường mất một phần năm lượng máy xuất xưởng?

Theo Omdia, nguyên nhân chính là giá bán sản phẩm tăng, tác động trực tiếp đến khả năng mua sắm tại các thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, chi phí linh kiện biến động và nguồn cung bộ nhớ chịu áp lực khiến nhiều nhà sản xuất Android gặp khó khăn.

Ở khâu phân phối, các đại lý cũng chủ động hạn chế nhập hàng để tránh tích trữ tồn kho. Điều này góp phần làm lượng máy xuất xưởng sụt giảm mạnh hơn.

Doanh số smartphone toàn cầu trong quý 3/2026 giảm mạnh

Ông Sanyam Chaurasia, Chuyên gia phân tích chính tại Omdia, nhận định các thị trường mới nổi, vốn là động lực tăng trưởng sản lượng toàn cầu, hiện chịu áp lực lớn nhất do làn sóng tăng giá thiết bị.

Samsung và Apple vượt qua cơn bão bằng cách nào?

Samsung tiếp tục giữ vị trí số một với 57,8 triệu máy xuất xưởng, giảm 5% so với cùng kỳ. Dòng Galaxy A ở phân khúc phổ thông và tầm trung giúp hãng bảo vệ phần lớn thị phần. Ở phân khúc cao cấp, dòng máy gập Galaxy Z8 ra mắt vào tháng 9 cùng các chương trình thu cũ đổi mới đã hỗ trợ tích cực cho doanh số.

Apple đứng thứ hai với 56,5 triệu máy, doanh số gần như tương đương cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu với dòng iPhone 17 và việc các kênh bán lẻ chủ động tích trữ hàng trước đợt điều chỉnh giá giúp Apple bù đắp sự suy yếu tại các thị trường mới nổi. Hãng được hỗ trợ bởi sức mua tốt tại Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Apple và Samsung vẫn duy trì vị thế dẫn đầu

Các thương hiệu Trung Quốc chịu thiệt hại nặng nề hơn

Trái ngược với mức giảm nhẹ của hai hãng dẫn đầu, các nhà sản xuất Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng âm hai chữ số.

Xiaomi đứng thứ ba với 30,7 triệu máy nhưng giảm tới 29%. Trong đó, lượng hàng đến thị trường Trung Quốc giảm 20% và Ấn Độ giảm 28%. Việc tăng giá bán để bù đắp chi phí linh kiện khiến hãng gặp khó tại các khu vực nhạy cảm về giá.

OPPO, tính cả realme và OnePlus, xếp thứ tư với 23,4 triệu máy, giảm 39%. Trong khi đó, Vivo đứng thứ năm với 19,3 triệu máy, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng xếp hạng năm hãng đứng đầu quý 3

Theo tính toán từ số liệu trên, năm hãng này xuất xưởng tổng cộng khoảng 187,7 triệu máy, tương đương khoảng 73,7% tổng lượng 254,7 triệu máy của toàn thị trường.

Bức tranh phân hóa rõ rệt

Có thể thấy thị trường đang phân hóa mạnh. Samsung và Apple giữ được lượng xuất xưởng gần như ổn định nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, các chương trình thu cũ đổi mới và sức mua tại những thị trường lớn. Ngược lại, các hãng Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào các thị trường nhạy cảm về giá, nên chịu tác động nặng nề khi chi phí linh kiện đẩy giá bán lên.