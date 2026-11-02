Thị trường smartphone quý 3 giảm 20% còn 254,7 triệu máy, Samsung và Apple ít bị ảnh hưởng nhất

Thị trường smartphone toàn cầu quý 3 sụt giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Omdia. Tổng lượng máy xuất xưởng đạt 254,7 triệu chiếc, mức quý 3 thấp nhất kể từ năm 2013. Trong bối cảnh đó, Samsung và Apple chịu ảnh hưởng ít nhất, còn các thương hiệu Trung Quốc giảm sâu hai chữ số.

Con số này phản ánh áp lực kinh tế và sự suy giảm sức mua trên quy mô toàn cầu. Để hiểu vì sao hai hãng dẫn đầu giữ được vị thế còn nhiều hãng khác thì không, cần xem xét các yếu tố chi phí và nguồn cung đứng sau đợt sụt giảm.

Giá linh kiện tăng đẩy thị trường mới nổi vào thế khó

Theo Omdia, sự sụt giảm chung của thị trường xuất phát từ việc giá bán sản phẩm tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu dùng tại các thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, biến động chi phí linh kiện và áp lực nguồn cung bộ nhớ khiến nhiều nhà sản xuất Android gặp khó khăn.

Ở khâu phân phối, các đại lý cũng chủ động hạn chế nhập hàng tích trữ. Điều này làm lượng máy xuất xưởng giảm thêm so với giai đoạn trước.

Doanh số smartphone toàn cầu trong quý 3/2026 giảm mạnh

Ông Sanyam Chaurasia, Chuyên gia phân tích chính tại Omdia, nhận định các thị trường mới nổi vốn là động lực tăng trưởng sản lượng toàn cầu. Hiện nhóm thị trường này đang chịu áp lực lớn nhất do làn sóng tăng giá thiết bị.

Vì sao Samsung và Apple vẫn đứng vững?

Samsung tiếp tục giữ vị trí số một với 57,8 triệu máy xuất xưởng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng Galaxy A ở phân khúc phổ thông và tầm trung giúp hãng bảo vệ phần lớn thị phần.

Ở phân khúc cao cấp, dòng máy gập Galaxy Z8 ra mắt vào tháng 9 đã hỗ trợ tích cực cho doanh số. Các chương trình thu cũ đổi mới cũng góp phần vào kết quả này.

Apple đứng thứ hai với 56,5 triệu máy, duy trì doanh số gần như tương đương cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu đối với dòng iPhone 17 cùng việc các kênh bán lẻ chủ động tích trữ hàng trước đợt điều chỉnh giá giúp Apple có lợi thế. Nhờ sức mua tốt tại Bắc Mỹ và Trung Quốc, hãng bù đắp được sự suy yếu tại các thị trường mới nổi.

Apple và Samsung vẫn duy trì vị thế dẫn đầu

Các hãng Trung Quốc giảm hai chữ số

Trái ngược với mức giảm nhẹ của hai hãng dẫn đầu, các nhà sản xuất Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng âm hai chữ số. Xiaomi đứng thứ ba với 30,7 triệu máy nhưng lượng xuất xưởng giảm tới 29%. Trong đó, lượng hàng tới thị trường Trung Quốc giảm 20% và Ấn Độ giảm 28%.

Việc tăng giá bán để bù đắp chi phí linh kiện khiến Xiaomi gặp khó tại các khu vực nhạy cảm về giá. OPPO, bao gồm cả realme và OnePlus, đứng thứ tư với 23,4 triệu máy, sụt giảm 39%. Vivo xếp thứ năm với 19,3 triệu máy, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng so sánh năm hãng dẫn đầu quý 3

Có thể thấy, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và nhóm bám đuổi đang nới rộng trong giai đoạn giá linh kiện tăng. Samsung và Apple dựa vào phân khúc cao cấp, chương trình thu cũ đổi mới và sức mua ở các thị trường lớn để giữ doanh số. Trong khi đó, các hãng tập trung vào khu vực nhạy cảm về giá chịu tác động nặng hơn khi buộc phải nâng giá bán.

Số liệu trên được Gizmochina dẫn lại từ báo cáo của Omdia.