Thị trường smartphone chạm đáy, chỉ hai cái tên 'thoát hiểm'

Theo báo cáo sơ bộ từ hãng nghiên cứu thị trường IDC, thị trường smartphone toàn cầu vừa ghi nhận mức sụt giảm theo quý sâu nhất trong lịch sử khi sản lượng xuất xưởng trong Quý 3/2026 giảm tới 22% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu này đồng thuận với báo cáo từ Counterpoint Research, đơn vị ghi nhận mức giảm 20% và là mức thấp nhất trong quý 3 kể từ năm 2012.

Thị trường smartphone toàn cầu vừa ghi nhận mức sụt giảm theo quý sâu nhất trong lịch sử.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc khủng hoảng "RAMageddon" bắt nguồn từ sự bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Gartner, các doanh nghiệp dự kiến chi tới 1.400 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm nay; trong khi TrendForce ước tính hơn 70% tổng sản lượng chip nhớ toàn cầu đang bị hút trọn vào các trung tâm dữ liệu AI.

Nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá hai loại linh kiện bộ nhớ chính là DRAM và NAND tăng vọt khoảng 350% so với năm ngoái.

Áp lực giá linh kiện tăng phi mã đã bào mòn biên lợi nhuận của toàn ngành di động, buộc các nhà sản xuất phải đồng loạt tăng giá bán máy thêm bình quân 20% trong năm nay, cắt giảm cấu hình hoặc khai tử các dòng máy giá rẻ.

Các thương hiệu Android phụ thuộc vào phân khúc tầm trung và giá rẻ như Xiaomi, Oppo bị giáng đòn nặng nề nhất.

Ngược lại, hai "ông lớn" Apple và Samsung trụ vững hơn nhờ sở hữu danh mục sản phẩm cao cấp quy mô lớn.

Trong quý, Samsung dẫn đầu thị trường với 23% thị phần (tăng từ mức 19% năm 2025) nhờ sức hút ban đầu của Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8. Tuy nhiên, hãng đã phải tăng giá dòng Galaxy S26 thêm 100 USD.

Trong khi đó, Apple đạt 22% thị phần, lần đầu tiên vượt mốc 20% trong quý III. Dù vậy, dòng iPhone 18 Pro/Pro Max cũng tăng giá thêm 100 USD, trong khi mẫu iPhone Duo màn hình gập chạm mốc 1.999 USD.

Bà Nabila Popal, Giám đốc Nghiên cứu Cấp cao tại IDC, cảnh báo: "Chi phí bộ nhớ vẫn tiếp tục tăng, tạo áp lực khủng khiếp lên biên lợi nhuận và lượng hàng xuất xưởng của các hãng. Giai đoạn tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước".

IDC dự báo thị trường khó có thể phục hồi trước sớm nhất là năm 2028.

Khảo sát của Counterpoint Research tại các thị trường lớn gồm Mỹ, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc và Đức chỉ ra rằng 50% người dùng (và 56% ở nhóm Gen Z) có xu hướng trì hoãn đổi máy mới cho đến các đợt giảm giá cuối năm.

Chuyên gia phân tích Paolo Pescatore nhận định: "Những thiết kế mới như màn hình gập có thể tạo sự phấn khích, nhưng mức giá quá đắt đỏ rất khó thuyết phục số đông khi chiếc điện thoại họ đang dùng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày".

Để kích cầu trong bối cảnh giá bán khó hạ nhiệt, các hãng điện thoại và nhà mạng viễn thông đang đẩy mạnh giải pháp bán máy tân trang, chương trình thu cũ đổi mới và các gói hỗ trợ tài chính trả góp dài hạn.

(Theo Cnet, Bloomberg)