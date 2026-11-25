Sáng thứ bảy, phiên chợ đồ xưa trong ngõ 456 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) lại mở cửa. Trên diện tích khoảng 400m² với hơn 30 bàn hàng, người mua có thể tìm thấy đủ loại vật dụng từ thời bao cấp, đồng hồ cơ, đồ trang trí có xuất xứ châu Âu, Nhật Bản đến kỷ vật chiến tranh và những món đồ gia dụng đã qua nhiều thế hệ sử dụng.

Từ phiên chợ đồ xưa đến cuộc chơi bán lẻ hàng đã qua sử dụng

Không chỉ có người Hà Nội tìm đến, phiên chợ còn thu hút khách quốc tế. Theo ghi nhận của VnBusiness, một nữ du khách Anh đã mua nhiều món trang sức tại đây, trong khi một du khách Thái Lan tìm nguồn hàng phục vụ cửa hàng vintage ở Bangkok. Năm 2018, khu chợ từng được CNN giới thiệu như một địa điểm dành cho người yêu thích đồ cổ khi khám phá Hà Nội.

Hàng đã qua sử dụng đang hình thành một phân khúc bán lẻ đáng chú ý.

Ở một phân khúc khác, thị trường quần áo, túi xách, giày dép và phụ kiện secondhand cũng đang thu hút đông đảo người trẻ. Tại các khu chợ đồ si ở TP.HCM, người mua tìm kiếm sản phẩm có kiểu dáng khác biệt, thương hiệu tốt nhưng giá thấp hơn hàng mới. Một bộ phận khách hàng không còn xem đồ cũ đơn thuần là lựa chọn tiết kiệm, mà coi việc săn tìm sản phẩm phù hợp như một trải nghiệm mua sắm.

Kênh trực tuyến cũng góp phần mở rộng tệp khách hàng. Doanh thu trên TikTok Shop tăng 93%, thị phần tăng từ 26,9% năm 2024 lên 39,6% năm 2025; nhóm Gen Z và Gen Alpha đóng góp hơn 60% lượng đơn hàng đồ cũ trên nền tảng này. Những con số này phản ánh diễn biến trên kênh được đề cập, không đồng nghĩa toàn bộ thị trường secondhand tăng trưởng với tốc độ tương ứng.

Mạng xã hội và livestream tạo điều kiện để người bán giới thiệu từng món hàng, chia sẻ tình trạng sản phẩm và tiếp cận người mua ngoài phạm vi cửa hàng. Đặc điểm mỗi món đồ thường có số lượng hạn chế, thậm chí chỉ có một sản phẩm, cũng phù hợp với cách bán hàng qua video và phát trực tiếp.

Trên thị trường đã xuất hiện những mô hình chuyên nghiệp hơn, từ cửa hàng tuyển chọn hàng trước khi bán đến đơn vị thu mua, kiểm định và cung cấp chính sách bảo hành cho một số nhóm sản phẩm. Chợ Tốt cũng ghi nhận nhu cầu tìm kiếm hàng đã qua sử dụng ở nhiều nhóm như điện tử, phụ kiện giải trí, đồ gia dụng, nội thất và hàng xa xỉ, với trung bình khoảng 50 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Tuy nhiên, quy mô người mua tăng không đồng nghĩa hoạt động kinh doanh dễ dàng hơn. Với hàng mới, doanh nghiệp có thể dựa vào bảng giá, thông số và tiêu chuẩn sản phẩm tương đối đồng nhất. Hàng secondhand lại có tình trạng khác nhau, kể cả khi cùng thương hiệu và dòng sản phẩm. Người bán phải tự phân loại, kiểm tra mức độ hao mòn, xác định khả năng sử dụng và định giá từng món.

Một chiếc túi đã qua sử dụng có thể còn giá trị cao nếu được bảo quản tốt, nhưng cũng có thể mất giá đáng kể nếu hư hỏng hoặc không xác định được nguồn gốc. Với thiết bị điện tử, rủi ro còn nằm ở pin, linh kiện và thời gian sử dụng trước đó. Nếu không có quy trình kiểm tra phù hợp, người bán dễ gặp khiếu nại, đổi trả hoặc mất uy tín.

Chi phí kiểm định, làm sạch, sửa chữa và bảo quản vì vậy trở thành một phần trong giá vốn. Được biết mức chi phí kiểm định có thể chiếm 5-15% giá trị món hàng ở một số trường hợp. Với những sản phẩm có giá trị cao, khoản chi này có thể ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận.

Hàng mua từ người dân, nút thắt hóa đơn và bài toán lợi nhuận

Khó khăn lớn của người kinh doanh secondhand nằm ở khâu thu mua. Nguồn hàng thường đến từ nhiều cá nhân, hộ gia đình, người thanh lý tài sản hoặc các đầu mối nhỏ. Giao dịch có giá trị không lớn, diễn ra thường xuyên và không phải người bán nào cũng có hóa đơn chứng minh việc sở hữu sản phẩm trước đó.

Đối với cửa hàng thu mua hàng đã qua sử dụng, việc gom hàng từ nhiều người khiến khâu quản lý chứng từ phức tạp hơn so với nhập hàng từ nhà phân phối. Có những món đồ được mua trực tiếp từ người dân, thanh toán bằng tiền mặt, không có hợp đồng hay chứng từ giao nhận đầy đủ. Khi đưa hàng vào kinh doanh, người bán lại phải chứng minh được giao dịch mua vào và xác định chi phí hợp lệ.

Trao đổi với VnBusiness, chị Thanh Xuân, chuyên viên Cục Thuế, cho biết doanh nghiệp trong một số trường hợp được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn theo Mẫu 02/TNDN ban hành kèm Thông tư 20/2026/TT-BTC. Hồ sơ cần thể hiện thông tin người bán như họ tên, địa chỉ, số căn cước công dân; tên hàng hóa, số lượng, đơn giá và tổng giá trị giao dịch. Bảng kê phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền ký, chịu trách nhiệm về tính chính xác.

Ngoài bảng kê, doanh nghiệp cần lưu giữ chứng từ chi trả tiền và tài liệu chứng minh giao dịch thực tế như xác nhận mua bán, phiếu giao nhận hoặc phiếu nhập kho. Với trường hợp giá trị mua hàng hóa, dịch vụ trong ngày của từng cá nhân, hộ kinh doanh từ 5 triệu đồng trở lên, quy định yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt để đáp ứng điều kiện hồ sơ chi phí được trừ.

Quy định này tạo cơ sở để doanh nghiệp xử lý một phần giao dịch thu mua từ người dân, nhưng không có nghĩa mọi khoản mua hàng không hóa đơn đều mặc nhiên được tính vào chi phí hợp lệ. Doanh nghiệp vẫn phải chứng minh giao dịch có thật, hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chứng từ.

Ông Vũ Hồng Long, Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội cũng lưu ý khoản chi được tính vào chi phí được trừ phải thực tế phát sinh, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Với hàng hóa mua từ những người bán không thuộc diện phải lập hóa đơn, bảng kê có thể là một thành phần hồ sơ, nhưng doanh nghiệp cần bổ sung tài liệu chứng minh việc mua bán và thanh toán.

Một điểm cần phân biệt là bảng kê Mẫu 02/TNDN phục vụ việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bảng kê này không thay thế hóa đơn giá trị gia tăng để doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế VAT đầu vào. Vì vậy, dù có thể xử lý một phần vướng mắc về chi phí thu mua, người kinh doanh vẫn phải tính toán nghĩa vụ thuế đầu ra và các khoản chi phí khác trong hoạt động bán hàng.

Đặc thù của thị trường secondhand khiến vấn đề này đáng chú ý hơn. Một cửa hàng có thể mua hàng từ hàng chục cá nhân trong một ngày, mỗi người bán một vài món với giá trị khác nhau. Nếu không ghi nhận thông tin ngay tại thời điểm giao dịch, việc bổ sung hồ sơ sau đó sẽ khó khăn. Trong khi đó, hàng hóa có thể được bán nhanh hoặc luân chuyển qua nhiều khâu, khiến việc đối chiếu giữa hàng nhập, hàng tồn và doanh thu càng cần được thực hiện chặt chẽ.

Bên cạnh chứng từ, người kinh doanh còn phải đối mặt với rủi ro hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và sản phẩm không đạt chất lượng. Với quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu, việc xác định thật - giả đòi hỏi kinh nghiệm hoặc dịch vụ xác thực chuyên môn. Với điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử, người bán cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật, linh kiện và khả năng vận hành. Nếu thiếu cơ chế kiểm định, lợi thế giá thấp có thể không đủ bù đắp rủi ro cho người mua.

Ông Neil Saunders, Giám đốc điều hành GlobalData, nhận định thị trường secondhand toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao hơn, trong đó mạng xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc giúp người tiêu dùng khám phá sản phẩm. Điều này cho thấy cạnh tranh không chỉ nằm ở nguồn hàng hay giá bán, mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin và tiếp cận khách hàng.

Với người kinh doanh, lợi nhuận không chỉ phụ thuộc vào chênh lệch giữa giá mua và giá bán mà còn chịu tác động từ chi phí kiểm định, sửa chữa, vận chuyển, mặt bằng và hàng tồn kho. Trong khi đó, việc thu mua phân tán từ nhiều cá nhân khiến khâu hoàn thiện chứng từ trở thành yêu cầu không thể xem nhẹ. Muốn phát triển từ hoạt động mua bán nhỏ lẻ thành mô hình bán lẻ chuyên nghiệp, các cửa hàng secondhand không chỉ cần nguồn hàng tốt mà còn phải chuẩn hóa quy trình thu mua, kiểm soát chất lượng và quản trị tài chính.