Thị trường sẽ ra sao sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ?

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ có thể định hình triển vọng chứng khoán, đầu tư AI và trái phiếu. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ thường không tạo ra những biến động lớn trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 năm nay được giới đầu tư đặc biệt quan tâm bởi kết quả có thể định hình chính sách kinh tế của Washington trong những năm tới.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025, với đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện Quốc hội, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 27%. Đà tăng được hỗ trợ bởi làn sóng đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) và kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp.

Dù vậy, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng đáng kể, đặc biệt sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2, khiến giá năng lượng tăng mạnh và tạo thêm áp lực lên nền kinh tế.

Theo các dự báo hiện tại, đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi cuộc đua tại Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ. Cục diện mới tại Quốc hội có thể tạo ra những thay đổi đáng kể về chính sách, từ quản lý AI đến chi tiêu ngân sách và trần nợ công, Reuters cho biết.

Màn hình hiển thị quảng cáo của Kalshi tại New York (Mỹ) về việc thị trường đặt cược đảng nào có thể kiểm soát Thượng viện ngày 27/10. Ảnh: Reuters.

Đảng Dân chủ tạo sức ép lên thị trường

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, các tập đoàn lớn, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ, có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ Quốc hội.

Đảng Dân chủ khi đó sẽ có thêm công cụ để điều tra hoạt động của doanh nghiệp Mỹ, đồng thời tìm cách hạn chế những nỗ lực nới lỏng quy định trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Điều này có thể tạo thêm sức ép lên thị trường, nhất là khi nhà đầu tư đang cân nhắc liệu khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI có mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.

Nếu đảng Dân chủ chỉ giành Hạ viện, còn đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Thượng viện, triển vọng tài khóa Mỹ sẽ chịu tác động đan xen. Quốc hội bị chia rẽ có thể làm gia tăng nguy cơ chính phủ đóng cửa và những tranh cãi căng thẳng về trần nợ công.

Đây là vấn đề đáng chú ý bởi ngân sách liên bang Mỹ đang chịu sức ép từ thâm hụt lớn và chi phí trả lãi nợ ngày càng tăng. Một số chiến lược gia cảnh báo việc phải cân đối giữa chi tiêu quốc phòng và các khoản trợ cấp y tế có thể khiến thâm hụt ngân sách tiếp tục nới rộng trong những năm tới.

Đồng USD cũng có nguy cơ suy yếu nếu thị trường cho rằng bất đồng chính sách tại Quốc hội sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, nhà đầu tư dự báo các công ty công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp AI, có thể phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt hơn từ Quốc hội. Ảnh: Reuters.

Diego Barnuevo, chuyên gia phân tích thị trường tại Ebury, nhận định nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng ở cả hai viện, các cuộc thương lượng giữa Quốc hội và Nhà Trắng nhiều khả năng tập trung vào những vấn đề bắt buộc phải xử lý, như ngân sách liên bang và trần nợ công. Vấn đề trần nợ được dự báo sẽ trở thành tâm điểm trong năm 2027.

“Chúng tôi cho rằng kịch bản đảng Dân chủ giành chiến thắng ở cả hai viện sẽ trung lập hoặc có tác động tích cực ở mức độ nhất định đối với triển vọng tài khóa”, ông Barnuevo nói.

Tuy nhiên, một số chuyên gia hoài nghi rằng đảng Dân chủ sẽ thực sự thận trọng hơn đáng kể trong chi tiêu. Họ cũng không kỳ vọng bất kỳ kết quả bầu cử nào có thể cải thiện rõ rệt tình hình tài chính công đang xấu đi của Mỹ.

Ed Clissold, chiến lược gia trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại Ned Davis Research, cho rằng việc đảng Dân chủ giành Hạ viện có thể phần nào làm giảm đà tăng của chứng khoán Mỹ vào cuối năm. Dù vậy, lịch sử cho thấy sự thay đổi quyền kiểm soát tại Quốc hội hiếm khi đủ sức ngăn thị trường cổ phiếu đi lên.

Đảng Cộng hòa thắng lớn, áp lực tài khóa có thể tăng

Nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát cả hai viện, chính quyền Trump sẽ có thêm điều kiện duy trì chương trình nghị sự kinh tế hiện tại, bao gồm khả năng thúc đẩy cải cách thuế và mở rộng ngân sách quốc phòng.

Joaquín Kritz Lara, nhà kinh tế trưởng kiêm chiến lược gia tại Numera Analytics, nhận định chiến thắng của đảng Cộng hòa sẽ củng cố các chính sách tài khóa mà Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đang theo đuổi.

Tuy nhiên, việc cắt giảm thuế hoặc tăng chi tiêu quốc phòng có thể khiến thâm hụt ngân sách Mỹ trầm trọng hơn, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường trái phiếu chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở Dubuque, Iowa (Mỹ) ngày 1/11. Ảnh: Reuters.

Đối với đồng USD, lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo lực hỗ trợ trong ngắn hạn. Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại công ty thanh toán Corpay ở Toronto, cho rằng chiến thắng của đảng Cộng hòa có thể ban đầu giúp đồng bạc xanh tăng giá nhờ lợi suất cao hơn.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng có thể xem đây là tín hiệu cho thấy chính quyền sẽ tiếp tục triển khai các chính sách tài trợ bằng nợ, khiến họ phải tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với đồng USD trong dài hạn.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng của đảng Cộng hòa sẽ giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ Quốc hội mở các cuộc điều tra nhằm vào doanh nghiệp AI.

Các chiến lược gia của JPMorgan nhận định việc đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sẽ tạo ra môi trường chính sách thuận lợi nhất cho làn sóng đầu tư vào AI và hạ tầng công nghệ. Sự ổn định trong chính sách, khả năng mở rộng chi tiêu ngân sách, nới lỏng quy định và đẩy nhanh cấp phép dự án có thể tiếp thêm động lực cho lĩnh vực này.