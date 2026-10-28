Thị trường rung lắc, VN-Index giữ vững mốc 1.766 điểm nhờ dòng tiền cuối phiên

Thị trường mở cửa phiên sáng với VN-Index ở mức tham chiếu 1.761,87 điểm, sau đó tăng nhẹ lên mức mở cửa 1.762,64 điểm. Trong suốt phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số liên tục dao động giằng co tăng giảm đan xen, có nhịp hồi phục đi lên trước khi trải qua diễn biến điều chỉnh giảm dần. Chốt phiên sáng chỉ số tăng nhẹ 0,44 điểm (+0,02%).

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái rung lắc trong những phút đầu giờ, sau đó nhanh chóng bật tăng hồi phục ấn tượng trở lại, vươn lên đạt mức cao nhất ngày tại 1.767,48 điểm. Về cuối phiên chiều, VN-Index có phần hạ nhẹ độ tăng nhưng vẫn đóng cửa thành công trong sắc xanh tại mức 1.766,65 điểm, ghi nhận mức tăng 4,78 điểm tương đương 0,27%.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 636.042.368 cổ phiếu, bao gồm 489.230.080 cổ phiếu khớp lệnh và 146.812.288 cổ phiếu thỏa thuận, với tổng giá trị giao dịch đạt 14.775,67 tỷ đồng.

Về giao dịch của khối ngoại, khối ghi nhận trạng thái bán ròng với tổng khối lượng bán ròng đạt 5.117.244 cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 267,10 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 28/10 (Ảnh: FireAnt).

Thị trường chứng khoán ghi nhận tổng thể có 14 mã tăng trần, 270 mã tăng giá, 881 mã đứng giá, 361 mã giảm giá và 18 mã giảm sàn, phản ánh sự phân hóa rõ nét nhưng sắc xanh đỏ đan xen đều khắp các nhóm ngành.

Trong nhóm Tài chính, sắc xanh chiếm ưu thế tại các mã lớn như HDB tăng 3,86%, VCB tăng 2,5%, TPB tăng 2,36%, VPB tăng 1,29%, MSB tăng 1,59%, STB tăng 0,89%, MBB tăng 0,25%, ACB tăng 0,23%, SSB tăng 0,32%, VIB tăng 0,35%, VND tăng 0,75%, CTG tăng 1,15%, VIX tăng 1,22%, ORS tăng 0,99%, BID và ABB đứng giá.

Trong khi chiều giảm ghi nhận TCB giảm 0,15%, SHB giảm 1,39%, SSI giảm 0,25%, EIB giảm 1,48%, EVF giảm 0,85%, VCI giảm 0,78%, HCM giảm 2,09%, SHS giảm 0,8%, OCB giảm 1,38%, LPB giảm 0,78% và LPS giảm mạnh 5,33%.

Nhóm Bất động sản có sự giằng co với VIC tăng 0,33%, VHM đứng giá, VPI tăng 2,29%. Ngược lại NVL giảm 0,47%, DXG giảm 0,1%, VRE giảm 1,23%, CEO giảm 1,74%, KDH giảm 3,06% và PDR giảm 0,43%.

Nhóm Công nghiệp khởi sắc ở một số mã tiêu biểu gồm TV2 tăng mạnh 6,91%, VCG tăng 3,28%, VSC tăng 1,4%, GEX tăng 1,09%, GMD tăng 0,93%, HHV tăng 1,57%.

Còn lại các mã điều chỉnh gồm GEE giảm 1%, VJC giảm 1,05%, CII giảm 0,72%, VGC giảm 2,14% và VTP giảm 1,53% trong khi CDC đứng giá 0%.

Tại nhóm Tiêu dùng không thiết yếu, MWG tăng 0,4%, VPL tăng 2,18%, PNJ tăng 0,59%, song song với chiều giảm của PET giảm 0,88%, FRT giảm 1,08% và DGW giảm sâu 6,92%.

Nhóm Nguyên vật liệu ghi nhận MSR tăng 3,48%, DCM tăng 0,41%, HNE tăng 0,35%, trong khi HPG chịu áp lực giảm 1,19%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu duy trì đà tăng trưởng tích cực với MSN tăng 1,09%, VNM tăng 1,04%, trong khi HAG giảm nhẹ 0,35%, DBC giảm 1,24% và SAF giảm 4,87%.

Nhóm Năng lượng có sự phân hóa khi PVD tăng 1,62%, đối lập với BSR giảm 0,52%, PVT giảm 1,51% và PVS giảm 2,15%.

Cuối cùng, nhóm Công nghệ thông tin chứng kiến mã chủ lực FPT điều chỉnh giảm 2,53%.