Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index đảo chiều xanh vào cuối phiên

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/10, chỉ số xanh nhẹ trong vài phút đầu tiên nhưng càng về cuối phiên sáng càng yếu. Độ rộng thị trường cho thấy trọn thời gian cổ phiếu giá đỏ áp đảo.

Hoạt động hạ giá bán có tín hiệu lan rộng, không chỉ liên quan đến VN-Index sụt giảm mạnh hơn. Hiện tượng đầu cơ giá lên ở các cổ phiếu vừa và nhỏ đã kéo 3-4 phiên gần đây và nhu cầu chốt lời ngắn hạn đã lên cao hơn. Trong khi đó nhịp tăng của các mã nhỏ chủ yếu dựa trên hiện tượng giảm bán hơn là cầu mạnh vì thanh khoản của đa số cổ phiếu đều nhỏ.

VN-Index đảo chiều xanh vào cuối phiên.

Bước sang phiên chiều, thị trường vẫn ảm đạm trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy xuất hiện trong những phút cuối phiên đã giúp chỉ số chính thu hẹp đà giảm, đảo chiều tăng điểm trước giờ đóng cửa. Kết phiên, VN-Index tăng 2,13 điểm, lên 1.691,97 điểm.

Nổi bật trong phiên là cổ phiếu PNJ, khi tăng kịch biên độ 6,76%, lên 19.750 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 16,3 triệu đơn vị. Lực cầu đối với PNJ tăng mạnh đến mức cổ phiếu rơi vào trạng thái “cháy hàng”.

Bên cạnh PNJ, nhiều cổ phiếu bán lẻ khác cũng tăng giá tích cực, với: FRT tăng 2,33%, TNG tăng 2,7%, DGW tăng 1,21% và MWG tăng 0,94%.

Ngoài nhóm bán lẻ, cổ phiếu thép cũng trở thành điểm sáng khi dòng tiền tập trung mạnh vào nhiều mã, với: NKG tăng 5,66%, HSG tăng 2,87%, HPG tăng 2,68% và SMC tăng 6,89%. Trên sàn HNX và UPCoM, VGS tăng 8,28%, trong khi TVN tăng 6,19%.

Nhóm xây dựng và hạ tầng ghi nhận diễn biến tích cực với DPG tăng trần 6,88%, CTD tăng 4,43%, VCG tăng 2,99%, CII tăng 1,93%, GMD tăng 1,85% và HHV tăng 1,61%.

Các cổ phiếu phân bón, hóa chất cũng đồng loạt hồi phục, trong đó DCM tăng 1,62%, CSV tăng 1,5%, DGC tăng 1,97%, BFC tăng 1,77% và DPM tăng 1,18%.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản phân hóa rõ nét. Áp lực lớn đến từ VHM khi cổ phiếu này giảm 4,15%, xuống 57.800 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, sắc xanh vẫn xuất hiện ở nhiều mã vốn hóa lớn, với: VIC tăng 0,97%, BCM tăng 4,34%, KBC tăng 3,08%, VRE tăng 1,3% và VPI tăng 2,19%.

Nhóm ngân hàng có phiên giao dịch phân hóa mạnh, với sắc đỏ chiếm ưu thế. Các mã giảm sâu, như: HDB giảm 2,86%, SSB giảm 1,29% và LPB giảm 1,56%. Ngược lại, TCB tăng 2,11% sau thông tin chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%. Một số mã khác như STB, MSB, TPB và EIB cũng giữ được sắc xanh với mức tăng dưới 1%.

Trái với diễn biến hồi phục của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 300 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu ACB là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ khối ngoại, với giá trị hơn 136 tỷ đồng. Theo sau là VHM với 135,64 tỷ đồng, KDC với 100,05 tỷ đồng và VCB với 88,83 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, cổ phiếu TCB dẫn đầu danh sách được khối ngoại giải ngân, với giá trị hơn 345 tỷ đồng. HPG đứng tiếp theo với 145,02 tỷ đồng, trong khi FRT được mua ròng 77,93 tỷ đồng, PNJ đạt 67,68 tỷ đồng và POW đạt 35,92 tỷ đồng.