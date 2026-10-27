Thị trường robot công nghiệp Việt Nam dự báo tăng trưởng kép 12,88% đến năm 2031

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Triển lãm Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 4 (GRECO 2026) do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố (HCMC C4IR) và Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức. Với tổng diện tích khoảng 11.000 m2, sự kiện quy tụ hơn 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của GRECO 2026 là khu trình diễn công nghệ robot rộng 600 m2, do Công ty Cổ phần Tập đoàn AICAP phối hợp cùng AIBRAIN, AIROBO và Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA) triển khai.

Tại đây, khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng các robot hình người của Unitree và AgiBot, robot Tiểu Pi, robot K1 có khả năng sút bóng, cùng các robot giao nhận, vệ sinh... Đặc biệt, các robot hình người còn tham gia trình diễn vũ đạo theo giai điệu âm nhạc Việt Nam, tạo nên một không gian trải nghiệm công nghệ đầy thú vị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, tối 26/10, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, GRECO 2026 còn là cơ hội để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận công nghệ tiên tiến, phát triển phương thức sản xuất bền vững; đồng thời, thúc đẩy thị trường tiêu dùng xanh và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng thông minh, trung hòa carbon và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Lộc Hà Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh.

"TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng thông minh, trung hòa carbon và phát triển bền vững", ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Ngoài ra, GRECO 2026 còn tổ chức chuỗi 05 chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương chuyên sâu giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các chương trình này tập trung vào ứng dụng công nghệ số - AI, giải pháp chuyển đổi xanh trong năng lượng - đô thị - môi trường, cùng các hội nghị hợp tác chuỗi cung ứng, đầu tư và đổi mới sáng tạo với các đối tác Trung Quốc, Bắc Âu và Israel.

Trong khuôn khổ GRECO 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn AICAP công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH). Thỏa thuận này nhằm định vị và thúc đẩy thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp robot tại Việt Nam.

Theo báo cáo “Vietnam industrial robotics market size, share & forecast” giai đoạn 2026 - 2031, quy mô thị trường robot công nghiệp Việt Nam đạt xấp xỉ 112 triệu USD vào năm 2025 và được dự báo tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 12,88% trong giai đoạn 2026 -2031. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp robot tại Việt Nam.

Đồng thời, mật độ robot công nghiệp tại Việt Nam được ước tính ở mức 23-58 robot trên mỗi 10.000 lao động ngành chế biến, chế tạo. Tỉ lệ này thấp hơn mức 84 (Thái Lan), 101 ( Malaysia). Khoảng cách này cho thấy dư địa mở rộng ứng dụng robot trong hoạt động sản xuất còn rất lớn.

Các robot hình người tham gia trình diễn vũ đạo theo giai điệu âm nhạc Việt Nam - Ảnh: Xuân Thành.

Bên cạnh đó, sự phát triển của thị trường robot cũng gắn với quá trình xây dựng nhà máy thông minh (smart factory). Theo báo cáo "Vietnam smart factory market report 2026-2034" của IMARC Group, thị trường nhà máy thông minh tại Việt Nam đạt quy mô hơn 926 triệu USD vào năm 2025 và được dự báo có thể đạt 2,14 tỉ USD vào năm 2034, trong bối cảnh doanh nghiệp gia tăng nhu cầu số hóa quy trình sản xuất.

Đại diện AICAP cho rằng: Những con số trên cho thấy cơ hội kinh tế không chỉ giới hạn ở việc kinh doanh thiết bị robot. Khi doanh nghiệp mở rộng ứng dụng, nhu cầu về tích hợp robot với dây chuyền hiện hữu, phát triển phần mềm, kết nối dữ liệu, đào tạo nhân sự, bảo trì và tối ưu vận hành gia tăng theo.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để hình thành một hệ sinh thái kinh tế đa tầng. Trong đó, các nhà sản xuất thiết bị, đơn vị cung cấp công nghệ, doanh nghiệp tích hợp giải pháp, công ty phần mềm, cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu cùng tham gia tạo ra giá trị…

Triển lãm GRECO 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP. Hồ Chí Minh, đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và doanh nghiệp với gần 300 gian hàng trưng bày công nghệ cao và chuyển đổi xanh. Sự kiện này không chỉ là một hội chợ tiêu dùng thông thường mà còn là một hệ sinh thái triển lãm tích hợp, gắn liền với tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển khoa học – công nghệ của Thành phố. ITPC phối hợp tổ chức 5 chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương, tập trung vào ứng dụng AI, giải pháp chuyển đổi xanh trong năng lượng, đô thị, môi trường và hợp tác chuỗi cung ứng, đầu tư với các đối tác quốc tế.