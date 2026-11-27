Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong lịch bay mùa Đông 2026, có 83 hãng hàng không tham gia khai thác các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam, gồm 4 hãng hàng không Việt Nam và 79 hãng hàng không nước ngoài đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tổng tần suất khai thác quốc tế đạt 3.523 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 271 chuyến/tuần, tương đương khoảng hơn 8% so với lịch bay mùa Đông 2025.

Đáng chú ý, các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng đường bay quốc tế, khai thác trên 117 đường bay đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, 79 hãng hàng không nước ngoài khai thác các chuyến bay thường lệ đến Việt Nam trên 159 đường bay, tăng 16 đường bay so với lịch bay mùa Đông 2025.

Đặc biệt, lịch bay mùa đông năm nay ghi nhận sự tham gia khai thác quốc tế của Sun PhuQuoc Airways với 18 đường bay đến 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tần suất 126 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Khách quốc tế làm thủ tục tại sân bay Nội Bài

Cục Hàng không cho rằng, việc có thêm hãng hàng không tham gia khai thác quốc tế góp phần đa dạng hóa mạng đường bay, tăng lựa chọn cho hành khách và thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường.

Xét theo từng thị trường, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với 625 chuyến bay khứ hồi/tuần, tiếp đến là Trung Quốc với 595 chuyến/tuần và Thái Lan với 343 chuyến/tuần.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường có mức tăng trưởng nổi bật nhất khi tăng 60 chuyến bay khứ hồi/tuần và có thêm 3 hãng hàng không tham gia khai thác so với lịch bay mùa đông 2025.

Các thị trường Singapore, Malaysia và Philippines cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt tăng 47, 34 và 32 chuyến bay khứ hồi/tuần. Diễn biến này cho thấy hoạt động kết nối hàng không giữa Việt Nam với các thị trường trọng điểm trong khu vực tiếp tục được tăng cường, tạo thuận lợi cho giao lưu, du lịch và thương mại.

Tại thị trường nội địa, các hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways đang khai thác 50 đường bay nội địa với tổng tần suất 4.182 chuyến/tuần, tăng 202 chuyến/tuần và tăng 2 đường bay so với lịch bay mùa đông 2025.

Trong số các hãng hàng không, Vietjet Air dẫn đầu về tần suất khai thác với 1.930 chuyến/tuần; Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) khai thác 1.877 chuyến/tuần.

Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways cũng tăng cường hoạt động, với tần suất lần lượt đạt 175 và 116 chuyến/tuần so với lịch bay mùa Đông 2025.

Tại các cảng hàng không quốc tế trọng điểm, hoạt động khai thác tiếp tục duy trì quy mô lớn, trong đó Nội Bài và Tân Sơn Nhất là hai đầu mối có tần suất khai thác quốc tế và nội địa cao nhất.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, những kết quả khai thác trong lịch bay mùa đông 2026 cho thấy thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Mạng đường bay quốc tế và nội địa được mở rộng, tần suất khai thác tăng, cùng sự tham gia ngày càng đa dạng của các hãng hàng không trong và ngoài nước.

Việc tăng cường kết nối hàng không không chỉ tạo thêm lựa chọn đi lại cho hành khách mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, thu hút khách du lịch, hỗ trợ hoạt động đầu tư, thương mại và logistics. Đồng thời, mạng bay nội địa được mở rộng sẽ tăng cường liên kết giữa các vùng, miền, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.