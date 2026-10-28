Thị trường quần áo mùa Đông vào mùa

Những ngày cuối tháng 10, tại các cửa hàng thời trang trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng thu đông dần chiếm vị trí trên kệ trưng bày. Do mới bước vào mùa lạnh, sản phẩm chủ yếu là những trang phục có độ dày vừa phải, thuận tiện khi thời tiết se lạnh hoặc nhiệt độ thay đổi trong ngày. Áo khoác gió mỏng, áo cardigan, áo len nhẹ, áo nỉ dài tay và áo khoác denim được bày bán với nhiều kiểu dáng, màu sắc, phù hợp với nhu cầu đi làm, đi học và sinh hoạt hằng ngày.

Các mặt hàng thời trang thu đông được bày bán, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân khi thời tiết chuyển lạnh.

Ở thời điểm này, các loại áo phao dày, áo khoác lót bông hoặc trang phục chuyên giữ ấm chưa chiếm ưu thế như giữa mùa đông. Tuy nhiên, một số cửa hàng đã bắt đầu giới thiệu các mẫu áo khoác có lớp lót, thiết kế chắn gió để phục vụ nhu cầu của người dân khi nhiệt độ giảm sâu hơn. Thị trường quần áo mùa Đông có nhiều phân khúc giá, phù hợp với khả năng chi tiêu của từng nhóm khách hàng. Với các mặt hàng phổ thông, áo nỉ, áo len nhẹ thường có giá khoảng 200.000 - 500.000 đồng/chiếc; áo khoác gió, cardigan dao động khoảng 250.000 - 400.000 đồng/chiếc. Các loại áo phao, áo dạ có giá phổ biến từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chiếc, tùy chất liệu, kiểu dáng và thương hiệu.

Không chỉ quan tâm đến mẫu mã, người tiêu dùng còn chú trọng tính ứng dụng của trang phục. Những chiếc áo khoác nhẹ, dễ phối đồ, có thể mặc cùng áo phông hoặc áo dài tay được nhiều người lựa chọn trong giai đoạn giao mùa. Đối với người thường xuyên di chuyển ngoài trời, các sản phẩm có khả năng chắn gió, chất liệu dễ giặt và thuận tiện khi vận động cũng là những tiêu chí đáng cân nhắc.

Chị Ngọc Yến phường Thục Phán chia sẻ: Thời điểm này trời mới bắt đầu lạnh nên tôi chủ yếu chọn áo khoác mỏng, áo len nhẹ để mặc đi làm hằng ngày. Khi trời lạnh hơn, tôi sẽ mua thêm áo khoác dày để giữ ấm. Khi mua quần áo cho cả gia đình, bên cạnh kiểu dáng, giá cả cũng là yếu tố được tôi cân nhắc để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Người tiêu dùng lựa chọn quần áo mới hoặc các sản phẩm giảm giá mùa cũ, phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng chi tiêu.

Cùng với các mẫu thời trang mới được nhập về, nhiều cửa hàng cũng triển khai chương trình giảm giá đối với sản phẩm của mùa trước. Các mặt hàng còn tồn kho, mẫu mã cũ hoặc sản phẩm thuộc chương trình khuyến mại có thể được giảm từ 10 - 50%, tùy cửa hàng và từng mặt hàng. Đây là cơ hội để người tiêu dùng tìm mua trang phục với chi phí tiết kiệm hơn, nhất là những sản phẩm cơ bản như áo len, áo nỉ, áo khoác gió hoặc áo khoác có thể sử dụng trong nhiều mùa.

Việc lựa chọn quần áo mới hay mua hàng giảm giá phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của mỗi người. Các mẫu mới có ưu thế về kiểu dáng, màu sắc và khả năng cập nhật xu hướng. Trong khi đó, sản phẩm mùa cũ thường phù hợp với người ưu tiên tính thiết thực, muốn tiết kiệm chi tiêu hoặc tìm kiếm những món đồ cơ bản, ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi thời trang. Tuy nhiên, người mua cần kiểm tra kỹ chất liệu, đường may, khóa kéo và tình trạng sản phẩm; đồng thời tìm hiểu điều kiện giảm giá, đổi trả để tránh mua phải mặt hàng không phù hợp.

Trong bối cảnh thị trường mới bước vào mùa lạnh, mua sắm có kế hoạch là cách giúp người tiêu dùng tránh lãng phí. Mỗi người nên kiểm tra lại tủ quần áo, tận dụng những trang phục còn sử dụng tốt và chỉ bổ sung những món đồ thực sự cần thiết. Với các mặt hàng giữ ấm chuyên dụng, người mua có thể cân nhắc thời điểm thời tiết chuyển lạnh sâu hơn để lựa chọn sản phẩm phù hợp.