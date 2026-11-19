Ghi nhận tại các tuyến phố kinh doanh hoa tươi, siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội, trong những ngày cận kề 20/11/2026, không khí mua sắm đã bước vào giai đoạn cao điểm nhưng tâm lý chi tiêu của người dân, phụ huynh có sự tính toán kỹ lưỡng hơn. Xu hướng "mua cho đáng" thay vì "mua cho nhiều" đang chi phối mạnh mẽ quyết định mở hầu bao của cả khách hàng cá nhân lẫn các ban đại diện cha mẹ học sinh.

Bức tranh đối trọng

Khảo sát mặt bằng giá thị trường cho thấy, nếu đặt lên bàn cân so sánh, đặc sản địa phương và các sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) không hề đắt đỏ hơn hoa tươi hay giỏ trái cây nhập khẩu, thậm chí còn chiếm ưu thế rõ rệt ở phân khúc ngân sách tầm trung.

Cụ thể, tại các chợ đầu mối lớn như Quảng An (Hà Nội), giá hoa nguyên liệu giữ mức tương đối mềm khi hoa hướng dương dao động khoảng 70.000 đồng/bó, hoa ly khoảng 100.000 đồng/bó, cẩm tú cầu từ 75.000 đến 80.000 đồng/bông. Tuy nhiên, khi qua khâu thiết kế thành phẩm tại các cửa hàng hoa tươi, cộng thêm chi phí phụ liệu và nhân công, một bó hoa hoàn chỉnh phổ biến ở mức 350.000 đến 700.000 đồng. Với các dòng hoa nhập khẩu như hồng Ecuador, tulip hay lan hồ điệp, mức giá được đẩy lên từ 800.000 đồng đến 2,5 triệu đồng mỗi sản phẩm, trong khi giá trị trưng bày thường chỉ duy trì từ 3 đến 7 ngày.

Giỏ hàng nông sản sạch có tính ứng dụng cao.

Tương tự, ở phân khúc giỏ trái cây quà tặng tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như Klever Fruit hay Farmers Market dịp này, các hộp quà quy mô nhỏ có giá khởi điểm từ 170.000 đến 350.000 đồng, còn các giỏ trái cây nhập khẩu kết hợp hoa tươi được ưa chuộng nhất lại nằm ở ngưỡng 500.000 đến 1.100.000 đồng mỗi giỏ và cần tiêu dùng tươi trong vòng 3 đến 5 ngày.

Trong khi đó, khảo sát tại các hệ thống cửa hàng đặc sản vùng miền, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và các HTX nông nghiệp cho thấy biên độ giá linh hoạt và dễ tiếp cận hơn nhiều. Ở phân khúc phổ thông từ 75.000 đến 200.000 đồng, người mua có thể dễ dàng lựa chọn một hộp trà đinh lăng tâm sen túi lọc giá 75.000 đồng, lọ tinh dầu bưởi nguyên chất 79.000 đồng, trà gừng mật ong 125.000 đồng hay túi hạt macca sấy khô 500g giá 140.000 đồng. Mức giá này chỉ tương đương một bó hoa sáp hoặc bó hoa tươi cỡ nhỏ nhưng thời gian sử dụng lại kéo dài hàng tháng.

Bước sang phân khúc trung cấp từ 220.000 đến 350.000 đồng, thị trường ghi nhận sự lên ngôi của các sản phẩm chế biến sâu đóng bao bì chỉn chu như mật ong rừng nguyên chất khoảng 250.000 đồng/hũ, đường phèn thủ công nấu từ mật mía 200.000 đồng, cà phê Arabica đặc sản Khe Sanh 230.000 đồng, nước bưởi lên men đóng chai thủy tinh 240.000 đồng hoặc các khay trứng gà ta thảo dược, trứng hữu cơ chăn nuôi tự nhiên có giá từ 70.000 đến 135.000 đồng/hộp 10 quả và từ 220.000 đến 350.000 đồng đối với hộp quà tặng 30 quả kèm túi xách.

Ở phân khúc cao cấp hơn từ 500.000 đến 650.000 đồng, các hộp quà phối hợp nhiều sản vật như bộ sản phẩm "combo giữ giọng" gồm mật ong, đường phèn và trà gừng có giá khoảng 580.000 đồng, hoặc set cà phê đặc sản kèm hạt dinh dưỡng khoảng 530.000 đồng. Nếu so sánh trực tiếp với một giỏ trái cây nhập khẩu hay lẵng hoa thiết kế cùng tầm giá 500.000 đến 600.000 đồng, hộp quà đặc sản địa phương mang lại cảm giác đầy đặn, chắc tay, giàu câu chuyện văn hóa bản địa và hàm lượng giá trị sử dụng thực tế cao hơn hẳn.

Chị Nguyễn Thu Hằng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh một lớp 5 ở Hà Nội chia sẻ, thay vì đặt những lẵng hoa lớn giá gần 1 triệu đồng nhưng chỉ để ở lớp vài ngày rồi bỏ đi, năm nay hội phụ huynh thống nhất tặng mỗi thầy cô một bó hoa nhỏ gọn trị giá 200.000 đồng kèm theo một hộp trà hoa nhài và một hũ mật ong hoa rừng. Theo chị Hằng, tổng chi phí cho mỗi phần quà khoảng 550.000 đồng, không hề cao hơn một giỏ hoa quả nhập khẩu, nhưng khi nhận quà, các thầy cô giáo đều rất phấn khởi vì vừa có hoa chụp ảnh kỷ niệm, vừa có tính ứng dụng cao về bảo vệ sức khỏe

Trứng sạch, thảo dược lên ngôi

Một điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường quà tặng 20/11 năm nay là sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các mặt hàng nông sản thiết yếu như trứng gà thảo dược, trứng gà ta hữu cơ bên cạnh nhóm trà và mật ong truyền thống. Thực tế tại nhiều diễn đàn phụ huynh và các nhóm cư dân đô thị, các gợi ý quà tặng là trứng gà ăn thảo dược được nuôi bằng thức ăn phối trộn đinh lăng, nghệ, tỏi, chùm ngây đóng trong hộp giấy kraft hoặc khay tre thân thiện môi trường nhận được sự hưởng ứng rất lớn.

Như tại HTX Phú Xuân (Hà Nội), lượng đơn đặt hàng hộp quà trứng gà thảo dược loại 20 đến 30 quả làm quà tặng những ngày gần đây tăng khoảng 30-35% so với ngày thường. Khách hàng chủ yếu là các nhóm phụ huynh đặt theo số lượng từ 10 đến 30 hộp để tri ân giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.

Trứng gà sạch cũng được lựa chọn làm quà tặng.

Lý giải sức hút của dòng sản phẩm này, các nhà bán lẻ cho rằng tâm lý của cả người tặng lẫn người nhận, đặc biệt là các giáo viên đã lập gia đình, đều ưu tiên tính thiết thực. Trứng là thực phẩm xuất hiện trong mọi căn bếp, dễ bảo quản và không kén người dùng như một số loại trái cây hay bánh kẹo nhiều đường. Khi được nâng tầm thành đặc sản địa phương có tem truy xuất nguồn gốc, kiểm định chất lượng và bao bì chỉn chu, hộp trứng sạch đã thoát khỏi định kiến "quà chợ" để trở thành món quà sức khỏe tinh tế.

Song song đó, nhóm thảo dược bản địa như trà shan tuyết cổ thụ, trà hoa vàng, cao atiso, mật ong bạc hà hay bột hạt sen cũng ghi nhận sức tiêu thụ ổn định. Đặc thù nghề giáo phải nói nhiều, đứng lớp liên tục dễ dẫn đến khản tiếng, viêm họng hạt, nên những món quà giúp làm dịu cổ họng, hỗ trợ giấc ngủ luôn tạo được thiện cảm đặc biệt. Nhiều cửa hàng kinh doanh nông sản sạch tại Hà Nội cho biết, doanh thu từ các bộ quà tặng thảo dược trong tuần lễ trước ngày 20/11 chiếm tới 40 đến 45% tổng doanh thu cả tháng.

Đánh giá về sự chuyển dịch này dưới góc độ kinh tế thị trường, các chuyên gia nhận định, việc đặc sản địa phương và các sản phẩm OCOP len lỏi sâu vào giỏ quà tri ân dịp 20/11/2026 phản ánh sự trưởng thành của người tiêu dùng. Bà Tô Quỳnh Mai, chuyên gia kỹ năng mềm và bán hàng/KOL/KOC, cho rằng trong bối cảnh kinh tế vẫn còn những áp lực nhất định, người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm các chi phí mang tính hình thức, phô trương để tập trung vào giá trị thực chất.

Khi các đơn vị sản xuất biết cách chuẩn hóa chất lượng, đầu tư bao bì mang đậm bản sắc vùng miền và kể được câu chuyện sản phẩm, đặc sản địa phương hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với hàng nhập khẩu. Đây không chỉ là câu chuyện mùa vụ của ngày 20/11, mà còn là bước đệm quan trọng giúp nông sản Việt định vị lại phân khúc quà biếu tặng cho mùa cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại cũng lưu ý, để giữ vững đà tăng trưởng và không đánh mất niềm tin của người tiêu dùng đô thị, các chủ thể OCOP cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng đồng đều giữa các lô hàng trong mùa cao điểm. Việc minh bạch thông tin hạn sử dụng, chứng nhận an toàn thực phẩm và đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hẹn sẽ là yếu tố sống còn giúp đặc sản địa phương trụ vững trên đường đua quà tặng lễ, Tết.