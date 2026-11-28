Đầu tư 20 năm, nếu 10 năm nữa hệ thống điện đủ nguồn thì sao?

Ngày 28/11, Công ty Cổ phần Công nghiệp GG (GG Power) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) - Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Vùng và Đô thị (IRUS) tổ chức tọa đàm truyền thông về năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề của quá trình chuyển dịch năng lượng nhằm hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời bảo đảm cung ứng điện cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tới.

Tuy nhiên, thực tế vận hành hệ thống điện thời gian qua cho thấy, khi tỷ trọng điện mặt trời, điện gió tăng nhanh, sự biến động của các nguồn điện này theo thời tiết tạo áp lực lớn lên công tác điều độ và lưới điện truyền tải.

Trong khi sản lượng điện tái tạo phụ thuộc vào bức xạ mặt trời và tốc độ gió, nhu cầu sử dụng điện lại tuân theo quy luật sản xuất, sinh hoạt. Nếu thiếu các giải pháp điều tiết linh hoạt, hệ thống điện sẽ đối mặt với nghịch lý dư thừa công suất vào giữa trưa nhưng lại căng thẳng nguồn cung vào giờ cao điểm chiều tối.

Theo ông Tuấn, hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) là một cấu phần không thể thiếu của hệ thống điện hiện đại.

Với khả năng phản ứng gần như tức thời, BESS có thể thực hiện các chức năng điều tần, điều áp, san bằng biểu đồ phụ tải thông qua việc tích điện vào giờ thấp điểm và phát điện vào giờ cao điểm. Qua đó, giảm áp lực đầu tư mở rộng lưới điện chỉ để đáp ứng một vài giờ cao điểm trong ngày.

Đặc biệt, ông Tuấn cho rằng, BESS là điều kiện tiên quyết để mở rộng các mô hình năng lượng phân tán và mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Tại các khu công nghiệp, việc kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với pin lưu trữ giúp doanh nghiệp chủ động sử dụng nguồn điện sạch ngay cả khi bức xạ mặt trời suy giảm, tối ưu chi phí tiền điện và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong xuất khẩu.

Tuy nhiên, để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực lưu trữ năng lượng, bài toán cơ chế giá cần tiếp tục được hoàn thiện.

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power.

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power - một đơn vị tiên phong sản xuất BESS tại Việt Nam cho rằng, cần bổ sung cơ chế trả phí cho ba dịch vụ mà BESS có khả năng cung cấp, gồm điều tần, điều áp và khởi động đen.

Theo ông Bình, cơ chế giá hiện nay mới tập trung vào vai trò hỗ trợ công suất của BESS, trong khi chưa có cơ chế trả phí cho các dịch vụ phụ trợ nói trên.

Ông Bình đặt vấn đề, một nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng hệ thống pin lưu trữ với thời gian khai thác 20 năm, nhưng nếu sau 10 năm hệ thống điện đã phát triển đủ nguồn, nhu cầu bổ sung công suất không còn lớn, hệ thống pin lưu trữ sẽ được khai thác như thế nào để bảo đảm hiệu quả đầu tư?

Khi đó, các dịch vụ điều tần, điều áp và khởi động đen sẽ là những giá trị quan trọng mà BESS mang lại cho hệ thống điện.

"Việc có cơ chế trả phí cho các dịch vụ này sẽ giúp nhà đầu tư đa dạng hóa nguồn thu, giảm rủi ro trong dài hạn. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá hiệu quả dự án khi xem xét cấp vốn đầu tư", ông Bình nói.

Thị trường tỷ USD, doanh nghiệp Việt cần được tiếp sức

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phát triển pin lưu trữ với quy mô hàng chục GW trong những năm tới, mở ra thị trường trị giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, số lượng nhà máy sản xuất pin và hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn tại Việt Nam hiện còn khá khiêm tốn.

Theo ông Bùi Xuân Bình, Việt Nam có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, nhu cầu điện ngày càng tăng, nền tảng công nghiệp đang phát triển mạnh cùng đội ngũ kỹ sư có năng lực.

Việt Nam không nên chỉ là thị trường tiêu thụ công nghệ mà hoàn toàn có thể trở thành quốc gia có năng lực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các giải pháp công nghệ năng lượng cho thế giới.

Song, trong bối cảnh các thương hiệu nước ngoài đang đẩy mạnh thâm nhập thị trường Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất pin lưu trữ trong nước vẫn thiếu những cơ chế hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dẫn kinh nghiệm từ Trung Quốc, ông Bình cho biết, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ được quốc gia này ưu tiên phát triển có thể được hỗ trợ về đất đai, kinh phí đầu tư công nghệ, ưu đãi thuế xuất khẩu và bảo vệ thị trường.

Trong khuôn khổ tọa đàm, GG Power ra mắt bộ 3 Pin lưu trữ quốc dân.

Trong khi đó, GG Power vẫn đang phải chủ động tìm kiếm nguồn lực để đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ và mở rộng sản xuất.

Doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ lên Bộ Khoa học và Công nghệ với mong muốn được công nhận là doanh nghiệp công nghệ, qua đó có cơ hội tiếp cận các chính sách ưu đãi về thuế, mặt bằng sản xuất tại các khu công nghệ cao.

Trong năm 2027, GG Power đặt mục tiêu nâng công suất nhà máy từ 5 GWh lên 12 GWh/năm, phục vụ nhu cầu trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp cũng đã có những khách hàng quốc tế đầu tiên đến từ Ấn Độ, các quốc gia Đông Nam Á và châu Âu.

Ở góc độ an ninh năng lượng quốc gia, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, làm chủ công nghệ sản xuất BESS trong nước có ý nghĩa chiến lược đối với tự chủ công nghiệp và an ninh chuỗi cung ứng.

Việc làm chủ công nghệ tích hợp hệ thống, phần mềm quản lý năng lượng (EMS) và sản xuất thiết bị trong nước sẽ giúp giảm chi phí đầu tư, chủ động bảo trì, nâng cấp, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật cho hạ tầng năng lượng trọng yếu của quốc gia.

Cùng với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận pin lưu trữ cũng cần được quan tâm.

Theo lãnh đạo GG Power, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là một trong những rào cản đối với các hộ gia đình khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ.

Hiện một số ngân hàng, quỹ tài chính đã triển khai các chương trình hỗ trợ vốn đầu tư với tỷ lệ có thể lên tới 70%. Nhiều doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu phương án trả góp với lãi suất thấp để người dân không phải thanh toán toàn bộ chi phí ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách địa phương được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ, tạo thêm dư địa phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất pin trong nước.