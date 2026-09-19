Thị trường phục hồi xuất phát từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF

Thị trường chứng khoán đã có sự phục hồi với điểm nhấn là tuần cơ cấu danh mục của các quỹ ETF trước thời điểm thị trường Việt Nam chính thức nâng hạng. (Ảnh: TTXVN)

Tuần qua, thị trường chứng khoán đã có sự phục hồi với điểm nhấn là tuần cơ cấu danh mục của các quỹ ETF trước thời điểm thị trường Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russell.

Mặc dù phục hồi tốt trong ba phiên khi VN-Index vượt lên vùng giá 1.800 điểm. Tuy nhiên, chỉ số này giảm điểm trong phiên cuối tuần và đóng cửa với mức tăng 1,14% (cả tuần), lên mốc 1.815,66 điểm, trên khu vực hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Bên cạnh đó, VN30 kết tuần tăng 1,42% lên mức 1.964,17 điểm, cũng trên ngưỡng hỗ trợ quanh 1.960 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên.

Đà tăng lan rộng các nhóm ngành

Theo ghi nhận từ nhóm phân tích Công ty Chứng khoán SHS, độ rộng thị trường trong tuần phục hồi tích cực trên hầu hết các nhóm ngành. Nổi bật là ở nhóm năng lượng do giá dầu tăng lên mức cao, tiếp đến là nhóm cao su thiên nhiên, bảo hiểm, khu công nghiệp, ngân hàng, bán lẻ, hàng không, điện... Trong khi, thị trường chịu áp lực điều chỉnh nhẹ ở nhóm bất động sản, cảng biển, xây dựng, công nghệ thông tin với thanh khoản giảm.

Báo cáo của SHS ghi nhận thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch tăng 24,3% so với tuần trước, dưới tác động của các quỹ ETF cơ cấu danh mục trước thời điểm nâng hạng. Đáng chú ý, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trong tuần này với giá trị 2.860 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Phân tích về động thái của thị trường, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, chỉ ra VN-Index hồi phục tích cực sau nhịp giảm mạnh tuần trước, bất chấp việc Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) tăng 25 điểm cơ bản lên vùng 3,75-4% (lần tăng đầu tiên sau 3 năm) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất lên 1,25%, cao nhất 31 năm. Theo ông Phong, cả hai kịch bản đều đã được thị trường dự đoán và phản ánh từ trước, nên khi quyết định công bố, dòng tiền không những không rút ra mà còn quay lại mạnh hơn.

“Tâm điểm của tuần là Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, hiệu lực từ 21/09. Tuy vậy, hoạt động cơ cấu của quỹ ETF trong phiên thứ Sáu lại khiến chỉ số bất ngờ đảo chiều giảm, theo đó nhóm cổ phiếu ngân hàng và Vingroup chịu áp lực bán lớn nhất. Tuy nhiên, điểm sáng là khối ngoại mua ròng với mức cao nhất kể từ giữa tháng Bảy, dù VIC vẫn bị bán ròng mạnh nhất,” ông Phong nói.

Chương mới cho thị trường chứng khoán

Về xu hướng ngắn hạn, nhóm phân tích của SHS đánh giá thị trường duy trì tâm lý tích cực và VN-Index khả năng sẽ tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1.800 điểm. Bên cạnh đó, VN30 cũng cải thiện xu hướng khi vượt lên đường giá trung bình 200 phiên, tương ứng quanh 1.960 điểm với thanh khoản cải thiện tốt. Tuy nhiên, các chỉ số VN-Index, VN30 đã phục hồi kiểm định lại các vùng giá quanh 1.850 điểm và 2.000 điểm và tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng kháng cự mạnh.

Theo SHS, thị trường chứng khoán đã có tuần giao dịch đặc biệt với sự chuyển giao từ từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi thứ cấp. Bắt đầu từ tuần sau 21/9, quyết định của FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực. Sau 26 năm, một chương mới mở ra cho Việt Nam và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thị trường vốn toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia của SHS cũng nhấn mạnh nâng hạng là điều kiện cần, điều kiện đủ vẫn là chất lượng doanh nghiệp và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Trên thị trường, dòng tiền cải thiện ở vùng giá thấp, vì vậy SHS khuyến nghị các nhà đầu tư không mua đuổi nếu các chỉ số VN-Index, VN30 tiếp tục hướng đến các vùng kháng cự mạnh quanh 1.850 điểm, 2.000 điểm. Cụ thể, nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt khi VN-Index điều chỉnh.

Phân tích cụ thể, ông Nguyễn Tấn Phong chỉ ra diễn biến phiên giao dịch thứ Sáu khá nhiễu vì là phiên cơ cấu quỹ, nên chưa thể coi nhịp giảm cuối phiên là tín hiệu đảo chiều. Song, nếu thị trường không lấy lại sắc xanh một cách thuyết phục trong phiên thứ Hai của tuần tới, nhiều khả năng VN-Index sẽ giao dịch quanh vùng 1.820 điểm trước khi bước vào nhịp điều chỉnh nhẹ. Lý do là gần như toàn bộ tin tức và kỳ vọng lớn nhất đã ra hết trong tuần vừa rồi, từ lãi suất FED và BOJ cho đến nâng hạng FTSE.

Bên cạnh đó, ông Phong cho rằng rủi ro lớn nhất cần theo dõi là dòng vốn ngoại. Phần lớn lượng mua của các quỹ ETF theo FTSE đã được giải ngân trong phiên cơ cấu, nên khối ngoại có thể quay lại bán ròng nếu áp lực tỷ giá tăng khi FED bước vào chu kỳ thắt chặt.

Nếu nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng tiếp tục suy yếu, chỉ số có thể điều chỉnh sâu hơn dự kiến. Vì vậy, ông Phong khuyến nghị các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, có thể tận dụng các phiên hồi quanh vùng 1.820 điểm để chốt lời một phần, hạ tỷ trọng vay ký quỹ, ưu tiên giữ lại cổ phiếu có nền tảng tốt và kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng rõ ràng./.