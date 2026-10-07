Thị trưởng Pháp trúng hơi cay khi đứng chắn trước cảnh sát chống bạo động

Bally Bagayoko phản ứng khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động ở Paris, Pháp, ngày 6/10. Ảnh: Getty.

Thị trưởng thành phố Saint-Denis, ngoại ô Paris, đã bị cảnh sát chống bạo động xịt hơi cay khi tìm cách che chắn cho những học sinh biểu tình đeo khẩu trang trên đường phố. Thị trưởng Bally Bagayoko cáo buộc lực lượng an ninh đã sử dụng vũ lực “hoàn toàn không tương xứng”.

Ông Bagayoko, người có nguồn gốc từ các gia đình nhập cư Mali, bị ghi hình đứng giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động mặc giáp dày và một đám đông chủ yếu gồm thanh thiếu niên da đen và người gốc Trung Đông tại Saint-Denis hôm thứ Ba. Khói và hơi cay bao trùm khu vực.

Sau khi đám đông bị giải tán, Bagayoko cùng những người đi cùng được nhìn thấy phải nhỏ thuốc mắt vì mắt đỏ ngầu do ảnh hưởng của hơi cay.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau vụ việc, Bagayoko nói ông đã “chứng kiến việc sử dụng vũ lực hoàn toàn không tương xứng nhằm vào những người trẻ chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe”.

“Gửi những người trẻ đang xuống đường: những yêu cầu của các bạn là chính đáng”, ông viết. “Hãy tiếp tục tổ chức và lên tiếng. Nhưng đừng để bất kỳ ai khiêu khích. Hãy đoàn kết và không sử dụng bạo lực!”

Các cuộc biểu tình của học sinh bắt đầu tại Paris hồi tháng trước, sau khi học sinh một trường trung học tham gia cùng các giáo viên đình công để yêu cầu tăng nguồn lực và ngân sách cho giáo dục.

Phong trào sau đó lan rộng trên mạng xã hội. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 250.000 học sinh đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc hôm thứ Ba.

Khi quy mô biểu tình ngày càng lớn, nhiều cuộc tuần hành đã biến thành bạo loạn. Một số học sinh đốt phá, cướp phá và tấn công cảnh sát cùng các nhân viên ứng cứu khẩn cấp khác.

Theo Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, hơn 6.000 người đã bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình, trong khi hơn 700 cảnh sát bị thương.

Khoảng 215 học sinh cũng bị thương, trong đó một số trường hợp được cho là liên quan đến việc cảnh sát sử dụng vũ lực. Một nam sinh 15 tuổi ở Lens bị mất bàn tay sau khi một quả lựu đạn gây choáng của cảnh sát phát nổ; một học sinh 14 tuổi ở Val-d’Oise bị gãy xương hàm do một quả lựu đạn hơi cay; còn một thiếu niên 16 tuổi ở Tours bị mù, được cho là do trúng đạn cao su.

Từng gây tranh cãi vì nhảy múa trước thùng rác cháy

Tại Saint-Denis, Bagayoko cũng đang phải đối mặt với cáo buộc kích động bạo lực và phá hoại.

Trước đó, ông bị phe cánh hữu chỉ trích mạnh sau khi xuất hiện trong một đoạn video nhảy múa trước một thùng rác đang bốc cháy bên ngoài một trường học trong địa bàn thành phố.

Bruno Retailleau, lãnh đạo đảng Những người Cộng hòa (LR) theo đường lối bảo thủ, khi đó tuyên bố rằng nếu đảng của Bagayoko lên nắm quyền, điều đó sẽ “gióng lên hồi chuông báo tử đối với nền Cộng hòa Pháp”.

Ông Bagayoko là thành viên của La France Insoumise (LFI - Nước Pháp Bất khuất), đảng cánh tả do ông Jean-Luc Mélenchon lãnh đạo.

Ông Mélenchon từng kêu gọi “phong trào học sinh trung học lan rộng”, nhưng khẳng định ông không chịu trách nhiệm về hành động của những người biểu tình bạo lực.

Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Lecornu cáo buộc những người gây bạo loạn là “lực lượng ủy nhiệm của phe cực tả” thuộc LFI.

Theo RT