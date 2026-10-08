Thị trường phân hóa, cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu mạnh lên

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đang thiếu đồng thuận.

Chỉ số đại diện sàn HoSE đỏ trong phần lớn thời gian nhưng mức giảm sâu nhất chỉ mất hơn 7 điểm (-0,4%) và tăng cao nhất 11 điểm (+0,63%). Đây là biên độ dao động khá hẹp và chốt phiên sáng VN-Index tăng gần như không đáng kể 0,03% (+0,57 điểm).

Trạng thái đi ngang này xuất phát từ sự phân hóa của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong top 10 vốn hóa của chỉ số, GAS là trụ duy nhất mạnh, tăng 2,93% và CTG yếu nhất, giảm 0,84%. Các cổ phiếu còn lại cũng thay đổi rất nhỏ. VN30-Index cũng chỉ giảm 0,01% với 13 mã xanh và 15 mã đỏ. Ba mã mạnh nhất rổ blue-chips này là GAS tăng 2,93%, SSB tăng 2,03% và FPT tăng 1,34%. Ba mã giảm nhiều nhất là TCX giảm 1,43%, SSI giảm 1,27% và MWG giảm 1,04%. Có thể thấy tổng thể nhóm blue-chips cũng dao động rất ít.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 135 mã xanh và 144 mã đỏ, không bên nào hoàn toàn chiếm ưu thế. Độ rộng tốt nhất lúc VN-Index đạt đỉnh khoảng 10h58 là 157 mã xanh và 115 mã đỏ. Độ rộng hẹp nhất lúc chỉ số tạo đáy khoảng 10h24 là 111 mã xanh và 148 mã đỏ. Sự thay đổi trong độ rộng cũng xác nhận diễn biến giá khá bình ổn trong toàn thời gian của phiên sáng nay. Thậm chí ngay cả phân bố thanh khoản tổng thể của HoSE cũng rất cân bằng: 45,6% giá trị khớp lệnh tập trung ở nhóm cổ phiếu tăng giá và 45,7% tập trung ở nhóm giảm giá.

Dù vậy, trạng thái tăng giá đang có phần tích cực hơn khi nhìn ở nhóm có biến động mạnh nhất. Trong 135 cổ phiếu xanh đang có 72 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 24,6% thanh khoản sàn HoSE. Trong 144 mã đỏ có 67 mã giảm từ 1%, chiếm 15,3% thanh khoản. Nói đơn giản thì sức mạnh bên mua vẫn đẩy giá có hiệu quả hơn sức ép từ bên bán. Điều này cũng bình thường vì thị trường đang dao động vô hướng và cũng không chịu sức ép nào từ thông tin. Khi giá cổ phiếu đã điều chỉnh nhiều, VN-Index lùi về quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật, nhà đầu tư cầm cổ sẽ không có nhiều động lực để bán.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất đang tập trung ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, rổ VN30 chỉ đóng góp 3 mã tăng quá 1%. FPT giao dịch lớn nhất nhóm này với 242,2 tỷ đồng trong khi PVT khớp gần 191 tỷ đồng, giá tăng 4,63% và PLX khớp 180,8 tỷ, giá tăng 2,49%. Các mã khác giao dịch khá mạnh gồm DCM tăng 1,17%, DPM tăng 2,08%, HAG tăng 1,03%, BVH tăng 2,38%, DBC tăng 2,96%, ANV tăng 6,88%...

Ở nhóm giảm mạnh nhất, áp lực bán mạnh chỉ xuất hiện với vài mã: PNJ giảm 3,44% với 254,1 tỷ, MWG giảm 1,04% với 117,7 tỷ, SSI giảm 1,27% với 116,9 tỷ, VCI giảm 1,57% với 59,8 tỷ, GEX giảm 1,55% với 59,4 tỷ. Trong 67 cổ phiếu yếu nhất sáng nay chỉ có 13 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản trên 10 tỷ đồng.

Diễn biến phân hóa ở cổ phiếu đang là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường có thể kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Yếu tố đầu tiên cần thiết là bên bán không còn muốn bán nữa, trước khi bên mua có thể hành động chủ động hơn. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng chưa tới 10%, chỉ đạt 5.320 tỷ đồng vẫn là mức rất thấp, cho thấy dòng tiền mua vẫn còn kém. Hiện giá đang được cân bằng bởi bên bán là chính.

Nhà đầu tư nước ngoài có tín hiệu tăng mua khá tốt, tổng giá trị giải ngân ở HoSE tăng 66% so với sáng hôm qua trong khi bán ra tăng 10%. Giá trị ròng đạt -181,3 tỷ đồng, thấp nhất 3 phiên sáng gần đây. PNJ là mã duy nhất bị bán nổi bật với -105,9 tỷ đồng ròng. TCB -41,6 tỷ, VHM -40,5 tỷ, VIX -32,7 tỷ là các mã khác đáng kể. Phía mua ròng có VIC +75,3 tỷ, PVT +51 tỷ, PLX +35,8 tỷ.