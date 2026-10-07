Video: Nhìn lại lễ xuất khẩu ôtô điện đầu tiên của Việt Nam

Theo dữ liệu tổng hợp, trong tháng 8 đầu năm 2026, thị trường ôtô Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 432.548 xe, tăng trưởng gần 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong top 6 thị trường ôtô lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. 5 thị trường còn lại trong top 6 bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Có được kết quả này phần lớn là nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của thương hiệu nội địa VinFast. Trong 8 tháng đầu năm nay, VinFast đã bán tổng cộng 154.073 xe ôtô điện cho khách hàng trong nước, tương đương tỷ lệ tăng trưởng đến 75%.

Thị trường ôtô Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á.

Trong top 6 thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đứng thứ 4. Xếp ở vị trí đầu tiên vẫn là Indonesia với 594.984 xe bán ra, tăng trưởng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, vị trí thứ 2 trong top 6 không thuộc về Thái Lan như trước. Malaysia đã vươn lên trở thành thị trường ôtô có lượng tiêu thụ đứng thứ 2 trong khu vực. Cụ thể, người dân Malaysia đã mua 530.478 chiếc ôtô từ đầu năm đến nay, tăng trưởng nhẹ 2,6%.

Trong top 6 thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đứng thứ 4. Xếp ở vị trí đầu tiên vẫn là Indonesia.

Đứng thứ 3 là Thái Lan với 465.971 chiếc xe được bán ra, tăng trưởng 16,6%. Đây là cũng tín hiệu tích cực của thị trường ôtô Thái Lan sau một thời gian sụt giảm. Một phần động lực thúc đẩy thị trường ôtô nước này tăng trưởng là nhu cầu mua xe điện hóa của người dân địa phương. Đồng thời, khoảng cách giữa thị trường Thái Lan và Việt Nam đã thu hẹp đáng kể so với trước, từ 300.000 xe vào năm 2020 xuống còn khoảng 33.000 xe trong năm nay.

Khoảng cách giữa thị trường Thái Lan và Việt Nam đã thu hẹp đáng kể so với trước, từ 300.000 xe vào năm 2020 xuống còn khoảng 33.000 xe trong năm nay.

Trái ngược với top 4 kể trên, 2 thị trường còn lại là Philippines và Singapore lại sụt giảm doanh số. Trong 8 tháng đầu năm nay, người dân Philippines mua tổng cộng 271.336 xe, giảm 11,1%. Con số tương ứng của thị trường ôtô Singapore là 36.646 xe, giảm 24%.

Nguyên nhân khiến thị trường ôtô Philippines thụt lùi là do giá xăng dầu tăng cao, cộng thêm đợt ngập lụt trong 2 tháng gần đây làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại nước này.