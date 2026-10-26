Thị trường ôtô Trung Quốc sẽ hồi sinh vào năm sau?

Theo Reuters, thị trường ôtô du lịch nội địa Trung Quốc được dự báo sẽ phục hồi nhẹ trong năm 2027, sau khi chứng kiến đà suy giảm mạnh hơn kỳ vọng trong năm nay.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Ôtô Du lịch Trung Quốc (CPCA), cho biết doanh số ôtô du lịch bán tại thị trường nội địa dự kiến giảm còn 18,5 triệu xe trong năm 2026, thấp hơn đáng kể so với mức 23,7 triệu xe của năm 2025.

Sang năm 2027, doanh số được dự báo tăng trở lại khoảng 2%.

Theo ông Cui, sự phục hồi của thị trường sẽ đến từ việc những yếu tố bất lợi trong ngắn hạn dần suy yếu, áp lực chi phí giảm bớt và danh mục sản phẩm của các nhà sản xuất ngày càng được cải thiện.

Trong nửa đầu năm nay, doanh số xe tại Trung Quốc giảm đến 20%. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên vị chuyên gia cũng cảnh báo thị trường ôtô Trung Quốc có thể chứng kiến sự phân hóa ngày càng rõ rệt về khả năng cạnh tranh giữa các thương hiệu trong thời gian tới.

Trước đó, tình hình kinh doanh của các hãng xe Trung tại quê nhà không ghi nhận tín hiệu khả quan.

Theo số liệu từ Reuters từng tổng hợp, trong nửa đầu năm nay, doanh số xe mới tại Trung Quốc đã sụt giảm tới 20%. Hãng tư vấn AlixPartners dự báo phải sau năm 2030, thị trường này mới có thể phục hồi về lại mức của năm 2025. Điều này đến từ sự dư thừa sản lượng xe tại đất nước tỷ dân.

Cụ thể, theo CarnewsChina, hiện tại Trung Quốc có hơn 100 hãng xe đang cạnh tranh nhau. Chỉ riêng trong năm 2026, mỗi ngày trung bình quốc gia này đón nhận thêm 3 mẫu xe mới xuất hiện.