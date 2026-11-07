Thị trường ô tô xe máy Việt Nam cuối 2026: Cú hích tâm lý và tính thanh khoản

Chính phủ không bắt buộc người dân và doanh nghiệp phải chuyển sang xe thuần điện. Người dân, doanh nghiệp được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và điều kiện về hạ tầng giao thông

Thị trường ô tô đạt gần 500.000 xe, thanh khoản dựa vào các mẫu xe át chủ bài: Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng tiêu thụ ô tô đạt 498.923 xe (VAMA đạt 282.029 xe, tăng 12%; VinFast đạt 177.697 xe; Hyundai đạt 35.412 xe).

Xe máy động cơ đốt trong duy trì sức mua lớn song hành cùng xe điện: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 3 triệu xe máy (tăng 25,9% so với cùng kỳ theo Motorcycles Data).

Quyền lựa chọn linh hoạt trong chiến lược chuyển đổi xanh

Thực tiễn phát triển hạ tầng và điều kiện kinh tế xã hội tại Việt Nam vừa ghi nhận một dấu mốc định hướng quan trọng khi Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 11281/VPCP-CN truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh.

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt trong văn bản này là yêu cầu thể hiện rõ các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp chủ động chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt, không quy định bắt buộc (hoặc được hiểu là quy định về lộ trình bắt buộc) chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ".

Giao thông vận tải được xem là lĩnh vực sẽ phải chuyển đổi nhanh và mạnh nhất tại Việt Nam để đáp ứng mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong giai đoạn 2025–2030.

Dưới góc độ phân tích thị trường, quyết sách này kịp thời giải tỏa áp lực tâm lý cho hàng chục triệu người dân đang sử dụng phương tiện động cơ đốt trong làm công cụ mưu sinh và di chuyển hằng ngày. Thực tế cho thấy, quyết định xuống tiền mua xe của người Việt không chỉ bị chi phối bởi xu hướng công nghệ mà phụ thuộc chặt chẽ vào chi phí đầu tư ban đầu, quãng đường di chuyển, thời gian nạp năng lượng và khả năng tiếp cận trạm sạc tại các khu chung cư hay nhà trọ vốn chưa được quy hoạch đồng bộ.

Chính sách mới giúp thị trường tự điều tiết theo quy luật cung cầu, cho phép xe thuần điện, xe hybrid và xe xăng thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu cùng tồn tại song song, cạnh tranh sòng phẳng dựa trên giá trị sử dụng thực tế.

Sức nặng của các dòng xe át chủ bài

Động thái mới của chính sách diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam khép lại chu kỳ 9 tháng đầu năm 2026 với tổng lượng tiêu thụ đạt 498.923 xe trên toàn thị trường, phản ánh sức mua nội địa đang trụ vững trước các biến động về thuế phí và nguồn năng lượng.

Trong cơ cấu tổng thể đó, khối các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đóng góp 282.029 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thương hiệu Hyundai đạt 35.412 xe và hãng xe điện nội địa VinFast tạo dấu ấn đột phá với 177.697 ô tô điện bàn giao thành công.

Thị trường ô tô Việt đang chứng kiến tốc độ xanh hoá mạnh mẽ từ nhiều hãng xe.

Sức khỏe tài chính và biên độ thanh khoản của toàn bộ hệ thống đại lý từ Nam ra Bắc đang phụ thuộc trực tiếp vào sức hút của một nhóm các mẫu xe chủ lực đóng vai trò gồng gánh doanh số thương hiệu.

Sự thống trị của các dòng xe gầm cao và xe điện cỡ nhỏ đã định hình rõ nét dòng tiền sơ cấp và thứ cấp trong hệ thống phân phối. Điển hình như phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của VinFast VF 3 với doanh số 42.272 xe trong 9 tháng, khẳng định vai trò đầu tàu trong việc phổ cập xe điện đô thị. Tại khối xe phổ thông truyền thống, Toyota Yaris Cross đạt 12.646 xe bán ra, trở thành trụ cột doanh số của hãng.

Trong khi đó, Mazda CX-5 tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ khi đạt 11.893 xe, chiếm tới khoảng 53,1% tổng doanh số thương hiệu, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào một sản phẩm chiến lược. Tương tự, Mitsubishi Xpander giữ vững ngôi vương phân khúc MPV với 10.496 xe tiêu thụ, đóng góp khoảng 33% vào tổng lượng xe của hãng, còn Ford Ranger ghi nhận 9.835 xe bán ra chiếm 32% thị phần nội bộ hãng.

Các dòng xe như Kia Seltos với 7.109 xe chiếm khoảng 30%, Hyundai Creta đạt 6.849 xe chiếm khoảng 19%, hay Honda City với 5.452 xe chiếm khoảng 34% tổng lượng xe tiêu thụ cũng đóng vai trò là những cỗ máy tạo dòng tiền đều đặn giúp đại lý quay vòng vốn nhanh chóng và tối ưu hóa biên độ lợi nhuận gộp.

Giá trị thanh khoản thứ cấp và bài toán giữ giá dài hạn

Trên thực tế, không chỉ quyết định dòng tiền tại showroom, quyền lựa chọn của người tiêu dùng còn gắn liền với tính thanh khoản ở thị trường thứ cấp, tức khả năng chuyển nhượng và mức độ giữ giá trên thị trường xe đã qua sử dụng. Những mẫu xe có doanh số áp đảo như Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 hay Ford Ranger luôn duy trì được tốc độ giao dịch nhanh và biên độ trượt giá thấp nhờ sở hữu hệ sinh thái phụ tùng dồi dào, mạng lưới bảo dưỡng rộng khắp và sự am hiểu kỹ thuật từ đội ngũ thợ máy trên toàn quốc.

Việc không áp đặt lệnh cấm hay lộ trình loại bỏ cứng nhắc đối với xe động cơ đốt trong giúp bảo vệ giá trị tài sản cho hàng trăm nghìn chủ xe xăng và xe hybrid hiện hữu. Người mua xe cũ không còn phải đối mặt với rủi ro tài sản bị mất giá đột ngột do thay đổi chính sách hành chính, từ đó củng cố ngược lại niềm tin cho khách hàng ở thị trường xe mới.

Tuy nhiên, cấu trúc phụ thuộc quá lớn vào một hoặc hai mẫu xe trụ cột cũng đặt ra rủi ro tiềm ẩn cho các hãng xe nếu xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện hoặc xuất hiện đối thủ đột phá trong cùng phân khúc, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục đa dạng hóa dải sản phẩm từ xe xăng, hybrid đến thuần điện.

Sức sống bền bỉ của xe động cơ đốt trong trên thị trường hai bánh

Không chỉ riêng thị trường ô tô, lĩnh vực phương tiện hai bánh cũng ghi nhận những con số thực tế cho thấy vai trò song hành không thể tách rời giữa xe động cơ đốt trong và xe điện.

Theo công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng doanh số bán hàng quý III năm 2026 của các thành viên VAMM đạt 686.661 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường xe xanh hai bánh đang bùng nổ trong thời gian qua và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh thời gian tới.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của các thành viên bao gồm Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki đã đạt 2.054.213 xe, cho thấy sức tiêu thụ khổng lồ của thị trường nội địa. Trong đó, Honda Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế áp đảo với khoảng 86% thị phần trong nhóm doanh nghiệp VAMM, sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng từ xe số phổ thông như Wave Alpha đến các dòng xe tay ga tiện dụng như Vision, LEAD, Air Blade, SH và các dòng xe côn tay, mô tô thể thao.

Còn theo thống kê của Motorcycles Data (chuyên trang nghiên cứu và thống kê dữ liệu thị trường xe máy toàn cầu), thị trường Việt Nam đã tiêu thụ hơn 3 triệu xe máy trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù thị trường xe máy điện đang bùng nổ với sự tham gia của nhiều thương hiệu nội địa như VinFast và các thương hiệu ngoại, xe máy sử dụng động cơ đốt trong vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong thói quen đi lại hằng ngày của đại đa số người dân nhờ lợi thế nạp nhiên liệu nhanh chóng, mạng lưới bảo dưỡng phủ sóng rộng khắp và sự quen thuộc trong vận hành.

Những thống kê cho thấy một thực tế rằng quá trình chuyển đổi xanh không đồng nghĩa với việc loại bỏ ngay lập tức các phương tiện truyền thống, mà đòi hỏi một tiến trình dung hợp nơi các công nghệ động cơ đốt trong tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục đóng góp vào mục tiêu chung bên cạnh sự trỗi dậy của xe điện.

Trong bài toán tổng thể, thị trường ô tô xe máy Việt Nam năm 2026 đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện dưới tác động đồng thời của chính sách vĩ mô, năng lực cung ứng và sự dịch chuyển hành vi của người tiêu dùng. Việc Chính phủ khẳng định nguyên tắc tôn trọng quyền tự chủ lựa chọn phương tiện phù hợp với điều kiện kinh tế và hạ tầng đã tháo gỡ nút thắt tâm lý quan trọng, tạo không gian phát triển hài hòa cho cả xe thuần điện, xe hybrid và xe động cơ đốt trong thế hệ mới.

Đối với các nhà sản xuất và hệ thống phân phối, bài toán duy trì thanh khoản thông qua các dòng xe chủ lực vẫn là nền tảng tài chính cốt lõi để tiếp tục đầu tư nghiên cứu các công nghệ truyền động xanh trong dài hạn. Trong bối cảnh sức mua nội địa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc với quy mô tiệm cận các mốc kỷ lục mới, những doanh nghiệp sở hữu dải sản phẩm linh hoạt, am hiểu nhu cầu thực tế và bám sát lộ trình phát triển hạ tầng sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh bền vững.

Ngoài ra, sự tháo gỡ kịp thời từ chỉ đạo mới của Chính phủ về việc không áp đặt lộ trình bắt buộc chuyển đổi sang xe điện đã tạo ra một cú hích giải tỏa trực tiếp điểm nghẽn thanh khoản cho toàn bộ thị trường ô tô và xe máy. Khi tâm lý chờ đợi và e ngại về khả năng lỗi thời đột ngột của phương tiện được tháo gỡ, sức mua ở phân khúc xe động cơ đốt trong truyền thống và xe hybrid nhanh chóng phục hồi, khơi thông dòng tiền lưu động cho hệ thống đại lý. Sự linh hoạt trong quyền lựa chọn giúp các dòng xe "át chủ bài" – vốn là cỗ máy tạo thanh khoản chủ lực – duy trì biên độ quay vòng vốn nhanh, giảm thiểu áp lực tồn kho và chi phí tài chính. Đồng thời, thị trường thứ cấp cũng lấy lại sự ổn định khi giá trị tài sản của xe xăng và xe hybrid được bảo vệ trước những thay đổi chính sách ngắn hạn, củng cố niềm tin vững chắc cho cả người tiêu dùng lẫn các tổ chức tín dụng trong các giao dịch mua bán, vay vốn cuối năm.