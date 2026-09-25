Thị trường ô tô Việt sắp chào đón thêm loạt mẫu xe mới

Ở nhóm xe phổ thông có các mẫu BYD Sealion 5, Subaru Forester Hybrid. Nhóm xe hạng sang đông đảo hơn với những cái tên như BMW M2, Lexus ES, Mercedes-Benz CLA EV và bộ đôi Volvo ES90, EX90.

Đây có thể xem là sự bổ sung rất cần thiết trong bối cảnh thị trường đang trong giai đoạn trầm lắng. Các mẫu xe này dự kiến sẽ chính thức ra mắt ngay trong tháng 10, chuẩn bị sẵn những lựa chọn mới cho người tiêu dùng vào mùa mua sắm cuối năm.

BMW M2

Mẫu coupe thể thao BMW M2 vừa chính thức có mặt tại một số đại lý để chuẩn bị ra mắt thị trường. BMW M2 có cấu hình 2 cửa được phát triển trên nền tảng của dòng xe 2 Series, thuộc dòng thể thao BMW M.

Mẫu xe BMW M2 đã về Việt Nam để chuẩn bị chính thức ra mắt thị trường. Ảnh: Đại lý

Điểm nhấn của BMW M2 là hệ truyền động với động cơ M TwinPower Turbo I6 dung tích 3.0L, công suất cực đại 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động M Steptronic 8 cấp. Toàn bộ các phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu sau cùng vi-sai chủ động M.

Các thông số được tiết lộ cho thấy, phiên bản M2 sử dụng hộp số tự động có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4 giây, trong khi bản số sàn mất khoảng 4,2 giây. Mẫu xe thể thao trang bị hệ thống treo thích ứng M, chức năng kiểm soát ổn định DSC, kiểm soát lực kéo và hệ thống phanh hiệu năng cao M.

Các công nghệ nổi bật trên mẫu xe thể thao có hệ thống đèn Adaptive LED, BMW Live Cockpit Plus, hệ điều hành BMW Operating System 8.5, điều hòa tự động hai vùng, dàn âm thanh 14 loa Harman Kardon và đèn viền nội thất.

Thông tin chia sẻ bởi đại lý cho biết, BMW M2 sẽ được phân phối chính hãng với tuỳ chọn phiên bản số tự động giá dự kiến 4,099 tỷ đồng, bản số sàn có giá 4,149 tỷ đồng.

BYD Sealion 5

Sự xuất hiện của BYD Sealion 5 ít nhiều gây bất ngờ bởi mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc gầm cao cỡ C, nơi vốn đã có Sealion 6 tham gia từ giữa tháng 4/2025.

BYD Sealion 5 sở hữu kích thước tương đương với chính "anh em trong nhà" Sealion 6, đồng thời cũng sử dụng cùng hệ truyền động plug-in hybrid.

Sealion 5 gần như hoàn toàn tương đồng ở các thông số với Sealion 6. Ảnh: Vinh Nguyễn

Mẫu xe sẽ được phân phối với hai phiên bản Essential và Premium, mức giá bán lẻ dự kiến lần lượt hơn 600 triệu đồng và hơn 700 triệu đồng.

Cả hai phiên bản BYD Sealion 5 đều sử dụng chung hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), bao gồm máy xăng 1.5L kết hợp motor điện, tổng công suất đạt 214 mã lực.

Phiên bản tiêu chuẩn Sealion 5 trang bị pin dung lượng 13,08 kWh cho tầm hoạt động tối đa 82 km ở chế độ thuần điện, trong khi phiên bản Sealion 5 Premium dùng pin 18,3 kWh đáp ứng quãng đường di chuyển đạt 110 km. Tổng phạm vi hoạt động của phiên bản Sealion 5 Premium có thể đạt tối đa 1.200 km với bình xăng đầy và pin đủ dung lượng.

Nội thất Sealion 5 có sự khác biệt đáng kể giữa hai phiên bản. Trong đó, phiên bản Essential chỉ được trang bị màn hình trung tâm kích thước 10,1 inch còn phiên bản Premium có màn hình 12,8 inch. Ngoài ra, bản cao cấp được trang bị dàn âm thanh 8 loa còn bản tiêu chuẩn chỉ có 6 loa. Một số tiện ích như sạc điện thoại không dây, ghế lái và cốp sau chỉnh điện cũng chỉ có trên phiên bản cao cấp Premium.

Subaru Forester Hybrid

Mẫu xe bán chạy nhất của Subaru tại thị trường Việt Nam sẽ được bổ sung thêm phiên bản hybrid hoàn toàn mới. Xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản tương tự các phiên bản thuần động cơ đốt trong và các mẫu xe còn lại của thương hiệu.

Phiên bản Forester Hybrid 2026 hoàn toàn mới - Ảnh: Subaru

Subaru Forester Hybrid vẫn sử dụng động cơ xăng 2.5L song được bổ sung thêm motor điện cùng gói pin lithium-ion 1,1 kW, công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm. Khi kết hợp với động cơ xăng, hệ truyền động của xe cho tổng công suất 194 mã lực.

Phiên bản hybrid hoàn toàn mới sẽ trang bị hộp số vô cấp điện tử eCVT dành cho loại hình xe lai xăng điện của hãng. Hệ dẫn động vẫn là 4 bánh đối xứng đặc trưng Subaru. Hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ mức giá bán lẻ song nhiều khả năng sẽ nhỉnh hơn so với các phiên bản thuần xăng. Các phiên bản Forester hiện tại đang được niêm yết với mức giá từ 1,299 - 1,399 tỷ đồng.

Lexus ES

Mẫu sedan cỡ trung đến từ Nhật Bản sẽ lần đầu tiên có phiên bản thuần điện phân phối chính hãng ở Việt Nam, bên cạnh các bản hybrid. Phiên bản ES 500e chính là cái tên đầu tiên của Lexus Việt Nam tham gia vào mảng thuần điện.

Phiên bản sedan thuần điện ES 500e - Ảnh: Lexus

Theo chia sẻ từ các tư vấn bán hàng, phiên bản hybrid ES 350h sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp motor điện cùng hộp số e-CVT, tổng công suất đạt 244 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện ES 500e lắp motor ở cả hai cầu, tổng công suất đạt 338 mã lực. Lexus chưa công bố chi tiết các thông số về sức kéo. Gói pin có dung lượng 75 kWh, cung cấp tầm hoạt động 480 km sau mỗi lần sạc đầy khi xe sử dụng lốp 19 inch. Mẫu xe trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Direct4.

Mercedes-Benz CLA EV

CLA 200 Electric sở hữu ngoại hình như một phiên bản thu nhỏ của dòng xe "đàn anh" EQS Sedan. Mẫu xe có thiết kế kiểu coupe thể thao, 4 cửa và 5 chỗ ngồi. Gói ngoại thất AMG Line trang bị bộ vành thể thao 5 chấu kép kích thước 19 inch, mặt lưới tản nhiệt giả họa tiết 142 ngôi sao 3 cánh dùng các bóng LED.

Chiếc xe Mercedes-Benz CLA 200 Electric đầu tiên về đến Việt Nam - Ảnh: Vĩnh Nam

Khoang lái đậm chất kỹ thuật số với màn hình giải trí cỡ lớn kiểu tràn viền (MBUX Superscreen), chạy hệ điều hành thế hệ mới MB.OS và tích hợp trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant. Ở vị trí người lái là màn hình thông tin 10,25 inch phía sau vô-lăng. Ngoài ra, mẫu xe cũng trang bị 2 màn hình 14 inch trải dài từ giữa táp-lô sang gần cột A dành cho hành khách phía trước.

Về vận hành, CLA 200 Electric sử dụng motor điện đặt ở cầu sau, công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Đi kèm hộp số 2 cấp, chiếc sedan thuần điện có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong khoảng 7,5 giây.

Mẫu xe trang bị kiến trúc điện áp cao 800 volt. Gói pin dung lượng 58 kWh cung cấp quãng đường hoạt động từ 459 - 542 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 200 kW.

Mercedes-Benz CLA EV dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 10, mức giá bán lẻ ước tính dưới 1,7 tỷ đồng.

Volvo ES90 và EX90

Volvo Car Việt Nam hiện đang nhận đặt cọc đối với hai mẫu xe mới EX90 và ES90. Sau thành công của EC40, sự xuất hiện của EX90 và ES90 sẽ bổ sung vào danh mục xe thuần điện của thương hiệu hạng sang đến từ Thuỵ Điển. Cả hai đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia.

Hai mẫu xe điện hạng sang Volvo ES90 (trái) và EX90 bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam - Ảnh: Volvo

Điểm đáng chú ý đầu tiên ở bộ đôi EX90 và ES90 là kiến trúc điện áp 800V được thiết kế để tối ưu khả năng truyền tải năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành. Nền tảng này cũng giúp rút ngắn thời gian sạc, cải thiện độ bền hệ thống pin. Khi kết hợp cùng trạm sạc DC công suất cao, EX90 và ES90 có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Tại Malaysia, mẫu SUV 7 chỗ ngồi Volvo EX90 Ultra trang bị motor điện ở hai cầu, tổng công suất 517 mã lực và mô-men xoắn 910 Nm. Pin dung lượng 111 kWh, cho tầm hoạt động 623 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Với mẫu sedan Volvo ES90 chỉ có tuỳ chọn dẫn động cầu sau ở thị trường Malaysia và khả năng tại thị trường Việt Nam cũng sẽ tương tự. Động cơ điện trên mẫu xe có công suất 333 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm, gói pin dung lượng 92 kWh cho tầm hoạt động 651 km theo tiêu chuẩn WLTP.