Thị trường ô tô Việt Nam thiết lập kỷ lục hơn nửa triệu xe tiêu thụ

Cụ thể, tổng hợp dữ liệu từ ba nguồn chính thức là Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast cho thấy, tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam cộng dồn 10 tháng năm 2026 đã đạt 550.413 chiếc, cao hơn 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Chi tiết hơn, theo báo cáo mới nhất của VAMA, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên toàn thị trường tháng 10/2026 đạt toàn thị trường đạt 28.957 chiếc, sụt giảm 17% so với liền trước và giảm 24% so với tháng 10/2025.

Trong đó, sản lượng bán hàng các loại ô tô du lịch đạt 20.715 chiếc, giảm 16% so với tháng 9; phân khúc xe thương mại đạt 9.698 chiếc, giảm 22%; và nhóm các loại xe chuyên dụng đạt 544 chiếc, giảm 14%.

Xét theo xuất xứ, doanh số bán của các loại xe lắp ráp trong nước (CKD) đạt 12.753 giảm, giảm 7%, trong khi lượng xe nguyên chiếc (CBU) nhập khẩu đạt 16.204 chiếc, giảm 24% so với tháng trước.

Cộng dồn 10 tháng năm 2026, tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường theo thống kê của VAMA đạt 310.986 chiếc, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Trong đó, lượng xe du lịch tiêu thụ trên thị trường luỹ kế 10 tháng đạt 212.107 chiếc, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ 2025; các loại xe thương mại đạt 93.447 chiếc, tăng 12%; nhóm xe chuyên dụng đạt 5.432 chiếc, tăng mạnh nhất 55%.

Tính theo xuất xứ, các loại ô tô CBU nhập khẩu vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ khi cao hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 176.368 chiếc. Tổng sản lượng bán hàng ô tô sản xuất trong nước đạt 134.618 chiếc, chỉ tăng rất nhẹ 2% so với cùng kỳ 2025.

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Tuy nhiên, số liệu thống kê của VAMA mới chỉ được tính trên sản lượng bán hàng của các thành viên hiệp hội cộng lượng xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài hiệp hội, không bao gồm hai hãng xe lớn là Hyundai Thành Công và VinFast.

Đối với VinFast, hãng xe thuộc Tập đoàn Vingroup công bố đã bàn giao 22.896 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 10 tháng năm 2026, thương hiệu ô tô Việt đã ghi nhận tổng doanh số bán hàng đạt 200.593 chiếc, tăng trưởng đến 61,4% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, riêng mẫu xe VF 3 đã đạt 46.232 chiếc, các mẫu xe bán chạy tiếp theo là VF 5/Herio Green đạt 34.126 chiếc và VF 6 đạt 22.742 chiếc.

Riêng VinFast đã đóng góp đến 36,4% thị phần.

Một hãng xe khác cũng đóng góp đáng kể vào thị trường ô tô Việt Nam là Hyundai Thành Công. Cụ thể, liên doanh ô tô Hàn Quốc ghi nhận sản lượng bán hàng 3.422 chiếc trong tháng 10/2026. Luỹ kế 10 tháng năm 2026, tổng lượng ô tô Hyundai tiêu thụ tại Việt Nam đạt 38.834 chiếc.

Như vậy, tổng hợp từ ba nguồn nêu trên cho thấy đã có đến 550.413 ô tô được tiêu thụ trên toàn thị trường luỹ kế 10 tháng 2026, cao hơn 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã đồng thời chính thức thiết lập mốc kỷ lục mới về lượng xe tiêu thụ tại thị trường ô tô Việt Nam từ trước tới nay nếu chỉ tính kỳ thống kê luỹ kế 10 tháng.

Đáng chú ý là chỉ riêng lượng xe VinFast bàn giao đến tay khách hàng đã chiếm đến trên 36,4% thị phần.

Với mốc kỷ lục này, thị trường ô tô Việt Nam gần như chắc chắn sẽ lập kỷ lục doanh số cả năm 2026 sau khi kết thúc tháng 12. Biết rằng cùng thời điểm này năm ngoái, lượng ô tô bán ra thị trường Việt Nam luỹ kế 10 tháng 2025 được thống kê mới chỉ ở mức 454.657 chiếc. Kết thúc năm 2025, tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam đã cán đích ở con số 604.134 chiếc.

Do vậy, chỉ cần lượng xe tiêu thụ trên thị trường hai tháng cuối năm tương đương với cùng kỳ 2025, tức khoảng gần 150.000 chiếc, tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam cả năm 2026 hoàn toàn có thể vượt mốc kỷ lục mới 700.000 chiếc.