Thị trường ô tô Việt Nam thêm mẫu SUV 7 chỗ giá từ 1,639 tỷ đồng

Volkswagen Việt Nam mở rộng danh mục SUV với Tiguan và Tayron hoàn toàn mới – hai mẫu xe được phát triển trên nền tảng công nghệ thế hệ mới và sản xuất tại Wolfsburg, Đức.

Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón nhận thêm làn gió mới ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung với sự xuất hiện của Volkswagen Tayron.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và định vị nằm trên dòng Tiguan, Tayron hứa hẹn tạo nên sức ép lớn lên các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Skoda Kodiaq hay Ford Everest.

Hệ thống đại lý Volkswagen Việt Nam vừa chính thức mở cổng nhận đặt hàng cho mẫu SUV 7 chỗ Tayron hoàn toàn mới. Xe dự kiến bắt đầu giao tới tay khách hàng từ cuối tháng 11/2026 với hai phiên bản cao cấp: Style (giá dự kiến 1,639 tỷ đồng) và R-Line (giá dự kiến 1,939 tỷ đồng).

Tayron tại nhà máy Wolfsburg trên dây chuyền lắp ráp số 4 trong khuôn khổ lễ khởi động sản xuất hàng loạt của hãng xe này

Thay thế cho dòng Tiguan Allspace trước đây, Volkswagen Tayron được nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại "đại bản doanh" Wolfsburg (Đức). Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm mô-đun MQB evo thế hệ mới nhất, mang lại kết cấu vững chắc cùng khả năng tối ưu không gian vượt trội cho 7 vị trí ngồi.

Các điểm nhấn công nghệ và tiện nghi nổi bật trên Volkswagen Tayron bao gồm:

SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron hoàn toàn mới đa năng được định vị trên Tiguan, bổ sung một lựa chọn mới dành cho nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi hơn nhưng vẫn đề cao trải nghiệm lái, công nghệ và sự tiện nghi

Không gian linh hoạt: Khi gập hàng ghế thứ ba, dung tích khoang hành lý đạt tới 885 lít, phục vụ tối đa nhu cầu hành lý của các gia đình trong chuyến đi xa.

Trang bị cao cấp: Đèn ma trận thông minh IQ.LIGHT HD matrix, ghế ngồi tích hợp massage khí nén 10 điểm, nội thất trang trí ốp gỗ thật sang trọng.

Vận hành và tối ưu: Tùy chọn động cơ 1.4 TSI và 2.0 TSI, kết hợp hệ số cản gió tối ưu chỉ 0,28.

Cạnh tranh phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam: Tayron đứng ở đâu?

Hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix được trang bị cho Tayron hoàn toàn mới

Sự góp mặt của Volkswagen Tayron làm thêm sôi động cuộc đua trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá 1,5 - 2 tỷ đồng tại Việt Nam.

So với đối thủ đồng hương Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq - mẫu SUV 7 chỗ đến từ Séc thuộc tập đoàn Volkswagen - đang có mức giá niêm yết từ 1,48 đến 1,668 tỷ đồng.

Dù chung tập đoàn và chia sẻ nhiều nền tảng kỹ thuật, Tayron được định vị cao hơn một bậc nhờ xuất xứ nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Wolfsburg (Đức) cùng danh sách trang bị tiệm cận hạng sang (đèn IQ.LIGHT HD, massage 10 điểm).

SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron hoàn toàn mới đa năng hướng đến nhóm khách hàng gia đình với khả năng sử dụng linh hoạt và cấu hình 7 chỗ ngồi

Mức giá dự kiến từ 1,639 - 1,939 tỷ đồng của Tayron nhắm trực tiếp vào nhóm khách hàng yêu thích giá trị xe Đức thuần chất và công nghệ vượt trội.

So với các dòng SUV Hàn - Nhật (Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-8)

Các mẫu SUV cỡ D phổ thông đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản như Hyundai Santa Fe (969 triệu - 1,299 tỷ đồng) hay Kia Sorento, Mazda CX-8 sở hữu lợi thế lớn về giá bán và chi phí sử dụng.

Tuy nhiên, Volkswagen Tayron tạo khác biệt rõ rệt bằng cảm giác lái đầm chắc đặc trưng xe châu Âu, trải nghiệm vận hành chính xác ở tốc độ cao và hình ảnh thương hiệu tiệm cận hạng sang.

Nền tảng kỹ thuật của Volkswagen Tayron hoàn toàn mới dựa trên thế hệ mới nhất của nền tảng mô-đun MQB evo. Đồng thời, nhiều công nghệ trước đây được phát triển cho dòng Touareg cũng được ứng dụng trên Tayron.

Trong tầm giá từ 1,6 - 1,9 tỷ đồng, Tayron R-Line sẽ chạm mặt phiên bản cao cấp Ford Everest Platinum (1,335 - 1,629 tỷ đồng). Trong khi Everest thế mạnh là kết cấu SUV body-on-frame hầm hố và thiên hướng dã ngoại, Tayron lại ghi điểm ở sự êm ái, thanh lịch của kết cấu khung gầm liền khối (unibody) hiện đại, phù hợp hơn cho nhu cầu di chuyển đô thị và gia đình.

Với thiết kế trẻ hóa, danh sách công nghệ phong phú cùng mác "Made in Germany", Volkswagen Tayron hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho nhóm khách hàng gia đình nâng cấp từ các dòng xe phổ thông, cần một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi, an toàn và khác biệt.

Sự xuất hiện của Tayron vào cuối tháng 11/2026 chắc chắn sẽ khiến thị trường xe gầm cao cuối năm thêm phần sôi động.