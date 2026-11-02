Thị trường ô tô Việt Nam tháng 11: Loạt xe mới đổ bộ, xe điện hóa chiếm ưu thế

Sau tháng 10 sôi động với hàng loạt sản phẩm mới được giới thiệu, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục bước vào tháng 11 với nhiều cái tên đáng chú ý, trải rộng từ phân khúc SUV phổ thông, cận cao cấp đến xe sang tiền tỷ.

Điểm chung của phần lớn những mẫu xe chuẩn bị ra mắt là xu hướng điện hóa, với sự xuất hiện của xe thuần điện (EV), hybrid tự sạc (HEV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Bên cạnh những sản phẩm đến từ các thương hiệu đã quen thuộc, thị trường còn chuẩn bị đón thêm hãng xe mới đến từ Trung Quốc.

Volvo EX90 và ES90: Bộ đôi xe điện hạng sang đến Việt Nam ngày 6/11

Volvo là một trong những thương hiệu sớm xác nhận kế hoạch ra mắt sản phẩm mới trong tháng 11. Theo lịch trình được công bố, hãng xe Thụy Điển sẽ giới thiệu bộ đôi ô tô thuần điện Volvo EX90 và ES90 tại Hà Nội vào ngày 6/11, trước khi mở cửa cho công chúng tham quan trong hai ngày 7-8/11.

Trong đó, Volvo EX90 là mẫu SUV điện cỡ lớn với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình có nhu cầu sử dụng một mẫu xe sang rộng rãi. Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng SPA2, sở hữu thiết kế tối giản đặc trưng của Volvo cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Volvo EX90 và Volvo ES90 sẽ ra mắt Việt Nam ngày 6/11/2026

Theo thông số quốc tế, Volvo EX90 sử dụng bộ pin dung lượng 111kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 600-620km tùy phiên bản và điều kiện thử nghiệm. Hai cấu hình động cơ Twin Motor và Twin Motor Performance có công suất lần lượt 408 mã lực và 517 mã lực. Kiến trúc điện 800V trên phiên bản mới cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện phù hợp.

Đáng chú ý, Volvo EX90 được trang bị hệ thống cảm biến LiDAR cùng nền tảng máy tính trung tâm có khả năng xử lý dữ liệu từ các hệ thống hỗ trợ lái và an toàn chủ động.

Xuất hiện cùng Volvo EX90 là Volvo ES90, mẫu sedan thuần điện được định vị ở phân khúc cao cấp. Xe có thiết kế kết hợp đặc điểm của sedan truyền thống với kiểu dáng fastback, đồng thời phát triển trên nền tảng điện tương tự Volvo EX90.

Tại thị trường quốc tế, Volvo ES90 có nhiều cấu hình động cơ, công suất từ 333 đến 680 mã lực, sử dụng pin dung lượng 92kWh hoặc 106kWh. Phạm vi hoạt động của xe có thể đạt khoảng 650-700km theo chu trình WLTP, tùy phiên bản.

Hiện Volvo chưa công bố giá bán và cấu hình phân phối chính thức của bộ đôi xe điện tại Việt Nam. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của Volvo EX90 và ES90 trong nhóm ô tô điện hạng sang.

Subaru Forester Hybrid: Bổ sung lựa chọn điện hóa cho phân khúc SUV cỡ C

Sau khi giới thiệu Subaru Forester thế hệ mới sử dụng động cơ xăng, Subaru đang chuẩn bị đưa phiên bản hybrid của mẫu SUV này đến Việt Nam. Xe được dự kiến giới thiệu trong tháng 11.

Khác biệt lớn nhất của Subaru Forester Hybrid so với hai phiên bản đang bán nằm ở hệ truyền động. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng Boxer 2.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1kWh, cho tổng công suất hệ thống khoảng 194 mã lực theo cấu hình quốc tế.

Hệ truyền động đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh đối xứng Symmetrical AWD. Việc bổ sung mô-tơ điện được kỳ vọng giúp Forester cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt trong điều kiện vận hành đô thị.

Subaru Forester Hybrid có thể sẽ là mẫu CUV đô thị có giá bán cao nhất phân khúc

Về giá bán, một số đại lý đang đưa ra mức tạm tính khoảng 1,5 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với hai phiên bản động cơ xăng hiện hành có giá niêm yết 1,299 tỷ đồng và 1,399 tỷ đồng. Tương tự phiên bản động cơ xăng, Forester Hybrid dự kiến tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Nếu mức giá trên trở thành hiện thực, Forester Hybrid sẽ gặp không ít thách thức khi cạnh tranh với Honda CR-V e, Hyundai Tucson Hybrid và các mẫu SUV cỡ C khác. Tuy nhiên, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, động cơ Boxer cùng định vị về khả năng vận hành vẫn là những yếu tố tạo sự khác biệt cho mẫu xe Nhật Bản.

iCaur V23 và iCaur V27: Thương hiệu mới gia nhập thị trường với hai mẫu SUV thiết kế địa hình

Bên cạnh các thương hiệu quen thuộc, tháng 11 cũng được kỳ vọng ghi nhận sự xuất hiện của iCaur, thương hiệu ô tô năng lượng mới thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc).

Hai sản phẩm đầu tiên được hãng lên kế hoạch đưa đến Việt Nam là iCaur V23 và iCaur V27. Cả hai đều sở hữu thiết kế vuông vức, lấy cảm hứng từ những mẫu SUV địa hình truyền thống nhưng sử dụng công nghệ truyền động điện hóa.

Trong đó, iCaur V23 là mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ, mang phong cách cổ điển với phần thân xe hình hộp, các đường nét góc cạnh và khoảng sáng gầm tương đối lớn.

Tại một số thị trường Đông Nam Á, iCaur V23 có hai cấu hình dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ điện công suất 135 mã lực, trong khi bản dẫn động hai cầu có tổng công suất 209 mã lực.

Tùy phiên bản, xe được trang bị bộ pin dung lượng từ 59,93kWh đến 81,76kWh, cho phạm vi hoạt động công bố khoảng 360-430km. Tuy nhiên, thông số và trang bị dành cho thị trường Việt Nam chưa được xác nhận.

Mẫu xe thứ hai là iCaur V27, được định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn với chiều dài hơn 5m, hướng đến những khách hàng yêu thích thiết kế xe địa hình nhưng muốn trải nghiệm công nghệ điện hóa.

Ông Nguyễn Đăng Quang bên hai chiếc iCaur V23 và iCaur V27

Khác với iCaur V23, iCaur V27 sử dụng hệ truyền động REEV, trong đó bánh xe được dẫn động bằng mô-tơ điện, còn động cơ xăng đóng vai trò cung cấp năng lượng cho máy phát điện để hỗ trợ sạc pin.

Theo thông số quốc tế, V27 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp bộ pin khoảng 34,3kWh. Nhà sản xuất công bố phạm vi hoạt động kết hợp tối đa khoảng 1.200km theo chu trình thử nghiệm CLTC.

Một số thông tin từ fanpage của hãng đã hé lộ việc ra mắt mẫu xe iCaur đầu tiên vào ngày 11/11, với giá dự kiến khoảng 2-2,2 tỷ đồng. Dù vậy, thời điểm mở bán, giá bán và cấu hình chính thức tại Việt Nam vẫn cần được nhà phân phối xác nhận.

Sự xuất hiện của iCaur sẽ bổ sung thêm lựa chọn trong nhóm SUV mang phong cách địa hình, vốn đang có sự hiện diện của Suzuki Jimny, GWM Tank 300 và các dòng xe nhập khẩu cao cấp.

Mazda CX-5 thế hệ mới: Được chờ đợi nhưng lịch bán vẫn bỏ ngỏ

Một cái tên khác nhận được nhiều sự quan tâm là Mazda CX-5 thế hệ thứ ba. Theo kế hoạch từng được THACO Auto công bố, mẫu SUV cỡ C này dự kiến bán ra tại Việt Nam từ tháng 11/2026.

Dù vậy, đến đầu tháng 11, thời điểm mở bán chính thức vẫn chưa được xác nhận. Một số thông tin từ hệ thống tư vấn bán hàng cho rằng lịch giới thiệu có thể lùi sang đầu năm 2027.

Ở thế hệ thứ ba, Mazda CX-5 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng được điều chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Xe có chiều dài 4.690mm, chiều rộng 1.860mm và chiều dài cơ sở 2.815mm theo thông số quốc tế. So với thế hệ hiện hành, chiều dài xe tăng khoảng 100mm, trong khi trục cơ sở tăng 115mm, hứa hẹn cải thiện không gian sử dụng cho hàng ghế sau.

Mazda CX-5 thế hệ mới hiện vẫn chưa được hé lộ nhiều thông tin

Khoang nội thất cũng được thiết kế lại với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn, giảm số lượng nút bấm vật lý. Tại một số thị trường, xe có tùy chọn màn hình 12,9 inch hoặc 15,6 inch cùng những nâng cấp về công nghệ hỗ trợ lái.

Đây được xem là một trong những mẫu xe có khả năng tạo sự chú ý lớn khi chính thức mở bán, bởi CX-5 hiện vẫn là sản phẩm chủ lực của Mazda tại Việt Nam, thường xuyên nằm trong nhóm SUV cỡ C bán chạy.

Tuy nhiên, việc chuyển sang thế hệ mới có thể kéo theo điều chỉnh về giá bán. Nếu mức giá tăng đáng kể so với xe hiện hành, CX-5 sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V và các đối thủ khác trong phân khúc.

Tháng 11 vì vậy hứa hẹn tiếp tục là giai đoạn đáng chú ý của thị trường ô tô Việt Nam trước mùa mua sắm cuối năm. Dù chưa phải tất cả sản phẩm đều có lịch bán chính thức, những kế hoạch giới thiệu xe mới cho thấy các hãng đang gia tăng cạnh tranh, đồng thời từng bước mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa tại thị trường trong nước.