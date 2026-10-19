Thị trường ô tô Việt Nam sắp đón kỷ lục mới?

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026, sau khi đạt doanh số kỷ lục 604.134 xe vào năm 2025. Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm cho thấy thị trường đang tiến gần tới một cột mốc mới.

Toyota Yaris Cross với 1.799 xe bán ra trong tháng 9, nâng lũy kế 9 tháng đầu năm lên 12.646 chiếc.

Riêng tháng 9/2026, toàn thị trường tiêu thụ 62.590 xe, tăng 29% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng có doanh số cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ sau tháng 3.

Tính chung 9 tháng, lượng ô tô bán ra đạt 495.138 xe, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu đà tăng trưởng vẫn được duy trì từ nay đến hết năm, doanh số năm nay có thể vượt đáng kể kỷ lục của năm trước.

VinFast là động lực tăng trưởng chính

Đà tăng trưởng của thị trường đến từ sự đóng góp không đồng đều giữa các hãng xe. VinFast tiếp tục giữ vai trò nổi bật khi bàn giao 177.697 ô tô điện trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng xe này chiếm khoảng 36% tổng doanh số toàn thị trường.

Các mẫu xe điện có giá bán phổ thông như VF 3, VF 5 cùng mẫu MPV Limo Green phục vụ cả nhu cầu cá nhân và kinh doanh dịch vụ góp phần thúc đẩy doanh số của hãng.

VinFast tiếp tục giữ vai trò nổi bật khi bàn giao 177.697 ô tô điện trong 9 tháng đầu năm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt doanh số 282.029 xe, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Hyundai Thành Công ghi nhận 35.412 xe, giảm nhẹ 1,1%.

Diễn biến trái chiều giữa các nhóm doanh nghiệp cho thấy tăng trưởng toàn thị trường ngày càng gắn với kết quả kinh doanh của xe điện.

Trong khi VinFast mở rộng doanh số nhanh, một số hãng xe truyền thống chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn, đặc biệt ở phân khúc xe con.

Khuyến mãi và cạnh tranh tiếp tục tác động đến sức mua

Bên cạnh sự gia tăng doanh số xe điện, các chương trình ưu đãi cũng là một yếu tố hỗ trợ thị trường ô tô trong năm nay.

Trong 9 tháng qua, nhiều hãng và đại lý triển khai giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ và các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng.

Những chính sách này giúp kích thích nhu cầu mua xe, nhất là sau giai đoạn sức mua chững lại trong tháng Ngâu.

Mazda CX-5 đạt doanh số 1.449 xe trong tháng 9, hiện mẫu xe đang được ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản.

Tuy nhiên, việc ưu đãi được duy trì liên tục cũng phản ánh áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong bối cảnh người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn.

Đối với các hãng xe sử dụng động cơ đốt trong, sức ép không chỉ đến từ những đối thủ cùng phân khúc mà còn từ sự phát triển của xe điện.

Người mua ngày càng cân nhắc chi phí sử dụng, khả năng tiết kiệm và mục đích khai thác phương tiện trước khi quyết định mua xe.

Dù vậy, triển vọng doanh số của toàn thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ sức mua thực tế. Ô tô là tài sản có giá trị lớn đối với nhiều hộ gia đình, nên quyết định mua xe còn phụ thuộc vào thu nhập, chi phí vay và kỳ vọng kinh tế.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, thị trường ô tô Việt Nam đang có cơ hội thiết lập kỷ lục doanh số mới trong năm 2026. Tuy nhiên, đà tăng trưởng chung chưa đồng nghĩa mọi hãng xe đều thuận lợi.

Khả năng duy trì sức hút của sản phẩm, cạnh tranh về giá và đáp ứng nhu cầu người mua sẽ tiếp tục quyết định kết quả kinh doanh trong những tháng cuối năm.