Thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2026: Cú bứt phá dẫn đầu ASEAN - 6

“Đầu máy tăng trưởng” đóng góp 40% quy mô bứt phá của ASEAN-6

Báo cáo chiến lược do Trung tâm chuyên môn ô tô ASEAN thuộc hãng tư vấn kiểm toán toàn cầu PwC vừa công bố đã vẽ nên một bức tranh vô cùng ấn tượng về sự hồi phục và bứt phá của thị trường ô tô Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo dữ liệu tổng hợp từ Marklines và các hiệp hội ô tô khu vực do PwC phân tích, tổng doanh số tiêu thụ ô tô tại 6 thị trường lớn nhất Đông Nam Á (ASEAN-6) trong nửa đầu năm 2026 đạt 1,755 triệu xe, đạt mức tăng trưởng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu đảo chiều đầy tích cực sau giai đoạn đi ngang kéo dài suốt hai năm 2024 và 2025 quanh mốc 1,58 triệu xe. Trong tổng lượng xe tăng thêm khoảng 175.000 đơn vị của toàn khu vực, thị trường Việt Nam đã đóng góp tới 69.000 xe, tương đương khoảng 40% tổng mức tăng trưởng chung của toàn bộ khối ASEAN-6.

Xét về tốc độ mở rộng, Việt Nam đứng đầu toàn khu vực với mức tăng trưởng doanh số đạt 31,1% trong 6 tháng đầu năm 2026, đưa tổng lượng xe tiêu thụ đạt mốc khoảng 291.000 chiếc.

Tốc độ của Việt Nam vượt xa các thị trường cột mốc đang trên đà hồi phục như Indonesia (tăng 15,9% đạt 437.000 xe) hay Thái Lan (tăng 15,1% đạt 385.000 xe). Tốc độ bứt phá này cũng làm lu mờ sự tăng trưởng khiêm tốn của Malaysia (tăng 2,6% đạt 385.000 xe), Singapore (tăng 6,9% đạt 31.000 xe) và sự sụt giảm 6,1% của Philippines do áp lực giá nhiên liệu gia tăng. Nhờ kết quả vượt trội, vị thế của Việt Nam trong bản đồ ô tô Đông Nam Á đã thay đổi căn bản. Thị phần của Việt Nam trong tổng doanh số ASEAN-6 đã vọt từ mức 11% ở nửa đầu năm 2024 lên gần 17% trong nửa đầu năm 2026, chính thức vượt qua Philippines.

Động lực bứt phá và triển vọng xác lập kỷ lục quy mô 585.000 xe

Nhìn lại hành trình phát triển, thị trường ô tô Việt Nam từng trải qua những biến động chu kỳ rất rõ nét. Từ quy mô 306.000 xe năm 2019, thị trường đã lập đỉnh 463.000 xe vào năm 2022 trước khi lao dốc 18% xuống 379.000 xe vào năm 2023. Tuy nhiên, quá trình tái thiết diễn ra nhanh chóng với tốc độ phục hồi bình quân 20% mỗi năm, đưa doanh số đạt 450.000 xe năm 2024 và chạm mốc kỷ lục 542.000 xe vào năm 2025.

Tiếp đà tăng trưởng, tổng doanh số 291.000 xe trong nửa đầu năm 2026 chủ yếu được dẫn dắt bởi phân khúc xe du lịch với mức tăng 35%, đạt 245.000 xe, trong khi phân khúc xe thương mại ghi nhận mức tăng nhẹ 10%, đạt 45.000 xe.

PwC dự báo quy mô toàn thị trường Việt Nam cả năm 2026 sẽ chạm ngưỡng 585.000 xe, tăng 8% so với năm 2025. Kịch bản này phản ánh dự báo có phần thận trọng của các chuyên gia trong nửa cuối năm, khi doanh số ước tính đạt khoảng 294.000 xe, thấp hơn con số 320.000 xe của nửa cuối năm 2025.

Nền tảng vững chắc cho đà tăng trưởng này đến từ bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt trên 8% và dự kiến duy trì quanh mức 7% cho cả năm, cùng với lạm phát được kiểm soát, tỷ lệ thất nghiệp giảm và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của hạ tầng giao thông với hàng loạt tuyến cao tốc và dự án kết nối liên vùng mới hoàn thành đã rút ngắn khoảng cách di chuyển, kích thích nhu cầu sở hữu xe cá nhân. Việc các nhà sản xuất liên tục mở rộng dải sản phẩm ở nhiều phân khúc giá, kết hợp các gói hỗ trợ tài chính và chương trình kích cầu hấp dẫn, cũng góp phần gia tăng khả năng tiếp cận ô tô của người tiêu dùng.

Bước ngoặt lịch sử: Xe điện hóa vượt mặt xe truyền thống

Điểm tựa quan trọng nhất biến Việt Nam thành hiện tượng của ngành công nghiệp ô tô khu vực chính là tốc độ điện hóa diễn ra với quy mô chưa từng có.

Tỷ lệ xâm nhập của dòng xe điện hóa (bao gồm xe điện thuần BEV và xe hybrid HEV/PHEV) trong phân khúc xe du lịch tại Việt Nam đã có sự nhảy vọt thần kỳ: từ 12% năm 2023 lên 26% năm 2024, đạt 42% năm 2025 và chính thức chạm mốc 52% trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong vòng chưa đầy bốn năm, sản lượng xe điện hóa tiêu thụ đã tăng gần 7 lần, từ mức 36.000 xe lên tới 246.000 xe vào cuối năm 2025.

Nửa đầu năm 2026 ghi nhận cột mốc mang tính bước ngoặt khi lần đầu tiên doanh số xe điện hóa vượt qua xe động cơ đốt trong truyền thống, đạt 127.000 xe so với 118.000 xe. Con số 52% thị phần này thậm chí đã vượt qua mức dự báo 50% cho cả năm mà các tổ chức quốc tế đưa ra trước đó.

Cần lưu ý rằng sức mua đối với xe động cơ đốt trong không hề suy yếu, khi phân khúc này vẫn tăng trưởng 9% trong nửa đầu năm (từ 108.000 lên 118.000 xe) và duy trì quy mô ổn định khoảng 250.000 đến 280.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, toàn bộ phần dung lượng tăng trưởng mới của thị trường hiện nay đã bị thâu tóm bởi các dòng xe năng lượng mới với mức tăng bứt phá 74%.

5 trụ cột chiến lược định hình làn sóng chuyển đổi xanh

Phân tích chuyên sâu từ PwC đã chỉ ra năm nhân tố cốt lõi đóng vai trò đòn bẩy thúc đẩy làn sóng điện hóa tại Việt Nam. Thứ nhất là định hướng chính sách nhất quán và quyết liệt từ Chính phủ, với mục tiêu cụ thể đưa tỷ lệ ô tô điện đạt 30% và xe máy điện đạt 22% tổng lượng phương tiện lưu hành, chuyển đổi toàn bộ hệ thống xe buýt và taxi đô thị sang năng lượng điện vào năm 2030, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Doanh nghiệp nội địa VinFast kết hợp cùng sự tham gia năng động của các thương hiệu quốc tế đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của xe điện.

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi ghi nhận doanh số ô tô điện bứt phá 72%, đạt 116.000 xe chỉ trong nửa đầu năm 2026 nhờ dải sản phẩm phủ rộng các phân khúc giá hợp lý. Song song đó, sự xuất hiện ngày càng đa dạng của các mẫu xe hybrid và xe điện đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc cũng như các thương hiệu toàn cầu khác đã mang lại sự lựa chọn phong phú, nâng cao nhận thức người tiêu dùng.

Thứ ba là bài toán tối ưu chi phí vận hành (TCO) trong bối cảnh biến động năng lượng toàn cầu. Áp lực từ giá xăng dầu leo thang đã khiến ưu thế tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng của xe điện trở nên vượt trội, tạo động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và người dùng cá nhân chuyển đổi sang phương tiện xanh hoá.

Hạ tầng trạm sạc xe điện của VinFast được phát triển diện rộng.

Thứ tư là hạ tầng trạm sạc được đầu tư thần tốc với quy mô diện rộng. Riêng hệ sinh thái trạm sạc V-Green thuộc Vingroup đã phát triển mạng lưới lên tới khoảng 150.000 cổng sạc dành cho cả ô tô và xe máy điện, phủ khắp 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, giải quyết triệt để rào cản về tâm lý lo ngại quãng đường di chuyển của người mua xe.

Cuối cùng là sự thay đổi căn bản trong tâm lý và độ tiếp nhận của người tiêu dùng Việt Nam. Xe điện không còn là một lựa chọn trải nghiệm mang tính ngách mà đã trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo, thể hiện rõ qua việc nhiều đại diện xe điện thường xuyên thống trị bảng xếp hạng những mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường.

Tổng hòa các yếu tố trên cho thấy thị trường ô tô Việt Nam tính đến tháng 9/2026 không chỉ đơn thuần hồi phục về mặt số lượng mà đang trải qua quá trình tái cấu trúc chất lượng toàn diện. Mức đóng góp 40% vào đà tăng trưởng của ASEAN-6 cùng tỷ lệ xe điện hóa vượt mốc 50% là minh chứng rõ nhất cho thấy Việt Nam đang vươn lên trở thành một trong những điểm sáng điện hóa giao thông năng động và tiềm năng nhất tại khu vực Đông Nam Á.