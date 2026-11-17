Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, tháng 10/2026, tổng doanh số bán hàng đạt 55.275 xe, giảm 11,7% so với 62.590 xe trong tháng 9. Trong đó các hãng xe thành viên VAMA giảm mạnh nhất.

Cụ thể, doanh số do VAMA công bố trong tháng 10 đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng trước và thấp hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Xe Tháng 9/2026 62590 Tháng 10/2026 55275

Theo cơ cấu, nhóm xe du lịch đạt 20.715 chiếc, xe thương mại 9.698 chiếc và xe chuyên dụng 544 chiếc. Tính chung 10 tháng, doanh số VAMA đạt 310.986 xe, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở nhóm xe điện, VinFast tiếp tục dẫn đầu về lượng xe bán ra trong số các thương hiệu công bố doanh số. Hãng bàn giao 22.896 xe trong tháng 10, giảm 3,1% so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm, doanh số đạt 200.593 xe, lần đầu tiên một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt mốc 200.000 xe chỉ sau 10 tháng. Kết quả này cũng cao hơn tổng doanh số cả năm 2025 của hãng.

VF 3, Limo Green, VF 5 và VF 6 tiếp tục là những mẫu xe đóng góp quan trọng vào doanh số VinFast. Các mẫu VF 2, VF 8 thế hệ mới và bán tải VF Wild cũng thu hút sự quan tâm. Trong thời gian tới, những phiên bản làm mới của VF 5 và VF 6 được kỳ vọng bổ sung sức hút cho danh mục sản phẩm.

Trong tháng 10, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 3.960 chiếc được bàn giao.

Hyundai Thành Công bán ra 3.422 xe trong tháng 10, giảm 11,6% so với tháng 9. Trong đó, xe du lịch đạt 2.384 chiếc, xe thương mại đạt 1.038 chiếc. Tucson và Creta đóng góp tổng cộng 1.544 xe, tương đương khoảng 45% doanh số toàn hãng.

Đáng chú ý, Palisade đạt 219 xe, tăng hơn 160% so với tháng trước. Đây cũng là tháng Hyundai bắt đầu bàn giao phiên bản Palisade Hybrid tại Việt Nam sau khi giới thiệu mẫu xe này.

Trong 10 tháng đầu năm, Hyundai Thành Công tiêu thụ 38.834 xe, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Tucson và Creta đạt 15.109 xe, chiếm gần 39% tổng doanh số của hãng.

Dù sức mua giảm trong tháng 10, thị trường vẫn có cơ hội lập kỷ lục doanh số mới trong năm 2026. Tổng lượng xe được VAMA, VinFast và Hyundai công bố trong 10 tháng đã vượt 550.000 chiếc.

Quy mô thực tế có thể còn cao hơn do nhiều thương hiệu Trung Quốc, châu Âu và các hãng xe sang không công bố doanh số định kỳ tại Việt Nam.

Hyundai Creta bán chạy nhất hãng với 783 xe trong tháng 10.

Năm 2025, thị trường ghi nhận kỷ lục hơn 604.000 xe. Với kết quả hiện tại, thị trường năm nay có cơ hội vượt mốc này nếu duy trì được sức tiêu thụ trong hai tháng cuối năm, thời điểm các hãng thường triển khai chương trình bán hàng và kích cầu.

Xe điện và hybrid là hai nhóm sản phẩm góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa thị trường. Riêng VinFast đã bàn giao hơn 200.000 xe sau 10 tháng, tương đương khoảng 36% tổng lượng xe của ba nhóm VAMA, VinFast và Hyundai trong phép tính trên.

Ở phân khúc hybrid, các thành viên VAMA bán được 17.948 xe trong 10 tháng, tăng 61% so với mức 11.182 xe cùng kỳ năm 2025. Toyota đạt 12.659 xe hybrid, gấp đôi cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 70% thị phần hybrid trong phạm vi các thành viên VAMA.

Diễn biến này cho thấy cơ cấu thị trường đang thay đổi cùng với sự gia tăng của xe điện thuần túy và hybrid.

Trong khi xe điện mở rộng nhanh về quy mô tiêu thụ, hybrid tiếp tục là lựa chọn của nhóm khách hàng muốn sử dụng phương tiện tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì động cơ đốt trong.

Nhìn chung, tuy doanh số tháng 10 có giảm nhẹ nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến đà tăng trưởng chung. Đặc biệt là khi thị trường chuẩn bị bước vào cao điểm mua sắm cuối năm.

Thông thường vào thời điểm này các hãng xe sẽ bắt đầu tung ra nhiều ưu đãi lớn để kích cầu. Do vậy hoàn toàn có thể mong chờ vào một kỷ lục doanh số mới của thị trường ô tô Việt Nam.