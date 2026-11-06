Thị trường ô tô Việt Nam dư cung, đại lý đua giảm giá cuối năm

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào những tháng cuối năm 2026 trong bối cảnh nguồn cung tăng nhanh, trong khi sức tiêu thụ chưa theo kịp. Sản xuất trong nước mở rộng, ô tô nhập khẩu duy trì đà tăng, khiến áp lực cung – cầu ngày càng rõ nét.

Tình trạng này đang tác động trực tiếp đến chính sách bán hàng của các hãng xe và đại lý, với nhiều chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ và ưu đãi tài chính được triển khai nhằm kích cầu, giải phóng hàng tồn.

Nguồn cung tăng nhanh, áp lực tồn kho lớn

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, tháng 10/2026, tổng nguồn cung ô tô mới trên thị trường đạt 77.195 xe, tăng 11,4% so với tháng trước. Trong đó, sản lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 54.100 xe, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 23% so với tháng 9 và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô của nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Tính chung 10 tháng năm 2026, sản lượng ô tô trong nước đạt 468.200 xe, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu 23.095 ô tô nguyên chiếc trong tháng 10, giảm 8,7% so với tháng trước nhưng tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng, lượng xe nhập khẩu đạt 216.315 chiếc, trị giá 4,896 tỷ USD, tăng lần lượt 25,2% về lượng và 26,6% về giá trị.

Như vậy, tổng lượng ô tô mới đưa ra thị trường từ sản xuất trong nước và nhập khẩu trong 10 tháng đạt khoảng 684.515 xe. Nếu cộng thêm lượng xe tồn chuyển tiếp từ các giai đoạn trước, nguồn cung ước tính có thể vượt 850.000 xe. Trong khi đó, lượng xe tiêu thụ được ước tính khoảng 580.000 chiếc, tạo ra mức chênh lệch gần 300.000 xe.

Nguồn cung tăng mạnh giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn về thương hiệu, giá bán và trang bị, nhưng cũng tạo áp lực đáng kể lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lượng xe chưa tiêu thụ khiến vốn bị tồn đọng, trong khi các hãng và đại lý vẫn phải duy trì chi phí lưu kho, vận hành, tài chính và phân phối.

Anh Mạnh Hà, tư vấn bán hàng đại lý ô tô Toyota ở phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ, lượng xe được hãng phân phối về khá dồi dào, trong khi sức mua chưa tăng tương ứng. Để duy trì doanh số và hạn chế chi phí tồn kho, đại lý phải linh hoạt chính sách bán hàng, từ giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ đến tặng phụ kiện và hỗ trợ lãi suất để kích cầu doanh số. Mức ưu đãi tùy thuộc vào mẫu xe, phiên bản, màu sắc và lượng hàng còn lại.

Áp lực tồn kho càng rõ khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm, thời điểm các doanh nghiệp thường đặt mục tiêu tăng doanh số và giải phóng hàng tồn. Trong bối cảnh nhiều mẫu xe cùng phân khúc cạnh tranh trực tiếp, các hãng và đại lý buộc phải điều chỉnh chính sách bán hàng để thu hút khách hàng.

Cuộc đua giảm giá lan rộng, người mua thêm cơ hội

Trong tháng 11 và tháng cuối năm 2026, nhiều thương hiệu tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi trên các phân khúc. Mitsubishi áp dụng chính sách hỗ trợ đối với Xforce, Xpander và Destinator; Toyota có ưu đãi cho Vios, Veloz, Avanza và Yaris Cross. Mazda triển khai chương trình bán hàng cho CX-3, CX-5; Honda hỗ trợ khách mua HR-V, trong khi Hyundai, Kia và Isuzu cũng cạnh tranh bằng giá bán và các chương trình khuyến mại.

Toyota Veloz Cross đang được ưu đãi đến 74 triệu đồng trong tháng 11 này. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Các mẫu SUV, crossover và xe đa dụng chịu sức ép đáng kể do có nhiều đối thủ cùng phân khúc. Khi khoảng cách giá bán được thu hẹp nhờ ưu đãi, quyết định mua xe ngày càng phụ thuộc vào tổng chi phí sở hữu, trang bị, chính sách bảo hành và dịch vụ sau bán hàng.

Giảm giá trở thành công cụ quan trọng để các hãng xe và đại lý thúc đẩy tiêu thụ, giải phóng hàng tồn. Tuy nhiên, mức ưu đãi thực tế có thể khác nhau giữa các đại lý, tùy lượng xe còn lại, phiên bản, màu sắc và thời điểm giao xe. Vì vậy, người mua cần so sánh giá lăn bánh và điều kiện áp dụng khuyến mại thay vì chỉ căn cứ vào mức giảm được công bố.

Ở góc độ người tiêu dùng, nguồn cung dồi dào và cạnh tranh về giá đang tạo thêm cơ hội mua ô tô với chi phí thấp hơn. Khách hàng Thảo Nguyên ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tìm mua xe phục vụ gia đình tại Hà Nội cho biết, các chương trình ưu đãi cuối năm giúp người mua có thêm lựa chọn và điều kiện đàm phán tốt hơn với đại lý. Tuy nhiên, khách hàng vẫn cần cân nhắc giá lăn bánh, năm sản xuất, trang bị và chính sách bảo hành trước khi quyết định.

Theo khách hàng này, mức giảm giá chưa phải yếu tố duy nhất quyết định việc mua xe. Người tiêu dùng còn quan tâm đến chất lượng dịch vụ sau bán hàng và khả năng giữ giá khi chuyển nhượng. Với những mẫu xe tồn kho lâu hoặc phiên bản ít được lựa chọn, việc kiểm tra tình trạng xe và các điều kiện khuyến mại cũng rất cần thiết.

Trong bối cảnh nguồn cung lớn, người mua có thể hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh giữa các thương hiệu. Dù vậy, doanh nghiệp cũng cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và phân phối sát hơn với nhu cầu thực tế. Nếu nguồn cung tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ tiêu thụ, áp lực tồn kho và cạnh tranh giá có thể kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của toàn bộ chuỗi phân phối.

Những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục là giai đoạn cạnh tranh quyết liệt của thị trường ô tô Việt Nam. Khả năng cân đối nguồn hàng, kiểm soát tồn kho và lựa chọn chính sách bán hàng phù hợp sẽ là yếu tố quan trọng đối với các hãng xe, đại lý, đồng thời tạo thêm cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng.