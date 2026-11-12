Thị trường ô tô Việt Nam 2026 hướng tới mốc 700.000 xe

VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast và toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 với 3.960 xe được bàn giao

* Doanh số ô tô tháng 10/2026 giảm tốc, xe điện hóa bứt phá

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10/2026 ghi nhận nhịp giảm tốc sau chuỗi tháng tăng trưởng tích cực, nhưng lũy kế 10 tháng vẫn duy trì xu hướng đi lên. Theo số liệu vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, lượng xe tiêu thụ của riêng khối VAMA tính đến hết tháng 10 đạt 310.986 xe, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, VinFast và Hyundai Thành Công tiếp tục công bố số liệu độc lập, góp phần phản ánh bức tranh toàn cảnh về quy mô tiêu thụ của toàn thị trường.

Cụ thể, trong tháng 10, doanh số thị trường (khối VAMA) đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo phân khúc, xe du lịch đạt 20.715 chiếc, xe thương mại đạt 9.698 chiếc và xe chuyên dụng đạt 544 chiếc. Việc cả ba nhóm xe đều sụt giảm theo tháng cho thấy sức mua chưa thực sự ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng trước các khoản chi tiêu lớn, đồng thời tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống đại lý khi bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trong cơ cấu nguồn cung, xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) tiếp tục nới rộng khoảng cách tăng trưởng so với xe lắp ráp trong nước (CKD). Lũy kế 10 tháng, xe nhập khẩu đạt 176.368 chiếc (tăng 16% so với cùng kỳ); xe lắp ráp trong nước đạt 134.618 chiếc (giảm 2%). Riêng tháng 10, xe nhập khẩu bán ra 16.204 chiếc (giảm 24% theo tháng), trong khi xe lắp ráp đạt 12.753 chiếc (giảm 7%).

Xu hướng này cho thấy xe nhập khẩu đang gia tăng sức cạnh tranh nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, nhiều lựa chọn về trang bị và công nghệ mới. Điều này đặt ra bài toán buộc các nhà sản xuất, lắp ráp trong nước phải tối ưu chi phí và nâng cao hàm lượng công nghệ để giữ thị phần.

Với 1.327 xe được bàn giao, SUV Yaris Cross Toyota dẫn đầu doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam tháng 10/2026

Ở nhóm thương hiệu truyền thống thuộc VAMA, Toyota Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 6.132 xe bán ra trong tháng 10, nâng doanh số 10 tháng lên hơn 60.100 xe (tăng 8% so với cùng kỳ); nếu tính cả xe sang Lexus, hãng bàn giao 6.357 xe trong tháng. Khối Thaco ghi nhận tổng doanh số 7.931 xe, trong đó Kia đạt 3.085 xe và Mazda đạt 2.704 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ford (2.561 xe), Mitsubishi (2.179 xe) và Honda (1.657 xe).

Đặc biệt, ở nhóm doanh nghiệp ngoài VAMA, doanh số VinFast tháng 10/2026 tạo dấu ấn lớn khi bàn giao 22.896 ô tô điện, nâng tổng lượng xe lũy kế 10 tháng lên 200.593 xe. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt ngưỡng 200.000 xe chỉ sau 10 tháng, đạt mức tiêu thụ bình quân hơn 20.000 xe/tháng.

Bên cạnh xe thuần điện, phân khúc xe hybrid cũng ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu VAMA, doanh số xe hybrid tháng 10 đạt 1.891 chiếc, đưa tổng lượng xe tiêu thụ 10 tháng lên 17.948 chiếc, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này khẳng định xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe xanh, tiết kiệm nhiên liệu đang diễn ra rõ nét.

* Ưu đãi cuối năm tạo động lực, doanh số hướng tới 700.000 xe

Tính tổng hợp số liệu công bố đến hết tháng 10/2026 của VAMA, VinFast và Hyundai, toàn thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ 550.413 xe các loại. Trong đó, VAMA đạt 310.986 xe, VinFast đạt 200.593 xe và Hyundai đạt 38.834 xe. Tổng doanh số bình quân đạt hơn 55.000 xe mỗi tháng.

SUV Hyundai Creta dẫn đầu doanh số bán hàng của Hyundai Thành Công trong tháng 10/2026

Mức tiêu thụ bình quân toàn thị trường hiện đạt hơn 55.000 xe/tháng. Nếu duy trì nhịp độ này trong hai tháng còn lại, tổng doanh số ô tô năm 2026 có thể đạt khoảng 660.495 xe. Đây là con số ngoại suy theo tốc độ bình quân, chưa phải dự báo chính thức. Để chinh phục ngưỡng 700.000 xe, thị trường cần tiêu thụ thêm khoảng 149.587 xe trong tháng 11 và tháng 12, tương đương gần 75.000 xe mỗi tháng.

Đáng chú ý, thống kê trên vẫn chưa phản ánh hết quy mô thực tế của thị trường do nhiều thương hiệu như Mercedes-Benz, BYD, Geely, Omoda & Jaecoo, Lynk & Co, GAC, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo, Audi, Jaguar Land Rover... không công bố báo cáo bán hàng định kỳ. Nếu tính đủ các hãng này, sức tiêu thụ thực tế của thị trường còn lớn hơn đáng kể.

Triển vọng bứt tốc trong hai tháng cuối năm đang được hậu thuẫn bởi loạt chương trình ưu đãi kích cầu quy mô lớn. Các hãng xe truyền thống như Toyota, Ford, Honda tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe chủ lực. Về phía xe điện, VinFast đẩy mạnh chiến dịch “Vì tương lai xanh” với mức hỗ trợ trực tiếp từ 3% đến 9% tùy dòng xe, kết hợp chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm công cộng V-Green kéo dài đến hết ngày 10/2/2029.

Theo anh Mạnh Hà tư vấn viên đại lý Toyota Hà Nội, giai đoạn cuối năm thường là thời điểm khách hàng có nhu cầu mua xe tăng lên, nhưng quyết định xuống tiền ngày càng phụ thuộc vào mức ưu đãi và tổng chi phí sở hữu. Các chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lãi suất vay mua xe đang trở thành công cụ quan trọng để đại lý thúc đẩy giao dịch, giải phóng hàng tồn kho và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.

“Khách hàng hiện dành nhiều thời gian so sánh giá bán, chi phí lăn bánh và các chương trình khuyến mại giữa nhiều thương hiệu. Có trường hợp khách đã tham khảo xe từ trước nhưng chỉ quyết định mua khi tổng chi phí giảm đủ hấp dẫn. Vì vậy, ưu đãi cuối năm có tác động trực tiếp đến khả năng chốt đơn”, anh Mạnh Hà chia sẻ.

Khách hàng Đức Vũ đang cân nhắc mua ô tô phục vụ gia đình tại Hà Nội cho biết, việc lựa chọn phương tiện không chỉ dựa trên giá niêm yết mà còn phải tính đến chi phí trả góp, bảo hiểm, nhiên liệu và bảo dưỡng. “Tôi ưu tiên mẫu xe có giá phù hợp với khả năng tài chính, nhưng cũng phải đáp ứng nhu cầu đi lại của cả gia đình. Nếu các hãng hỗ trợ thêm lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp trong dịp cuối năm, tổng chi phí mua xe sẽ dễ chịu hơn”, vị khách hàng này cho biết.

Theo các chuyên gia trong ngành, nhịp giảm trong tháng 10 chưa đủ cơ sở để kết luận sức mua suy yếu kéo dài. Tuy nhiên, việc doanh số sụt giảm ở nhiều thương hiệu đi kèm áp lực tồn kho và cuộc đua giảm giá cho thấy các hãng cần cân đối chặt chẽ nguồn cung với nhu cầu thực tế. Hiệu quả kích cầu mùa mua sắm cuối năm sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng tiếp cận tín dụng, thu nhập và tâm lý chi tiêu của người dân.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh đa cực, nơi xe điện, xe hybrid và xe nhập khẩu ngày càng chiếm trọng số lớn. Cùng với màn ra mắt của loạt mẫu xe mới trong giai đoạn cuối năm, hai tháng nước rút sắp tới không chỉ quyết định kỷ lục doanh số năm 2026 mà còn định hình lại cục diện cạnh tranh của ngành ô tô bước sang năm 2027.