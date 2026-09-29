Thị trường ô tô vào mùa nước rút 2026 với lượng xe mới nhiều hiếm thấy

Dồn dập xe mới ở mọi phân khúc

Chỉ vài ngày sau khi giới thiệu dải sản phẩm BMW M tại Việt Nam, THACO AUTO ngày 29-9 đã tiếp tục tung ra Kia Carens Clavis, mẫu MPV 7 chỗ mới được định vị cao hơn Carens hiện hành, với thiết kế SUV, màn hình đôi 12,3 inch, ADAS và động cơ Smartstream 1.5L. Xe có hai phiên bản, giá 639 và 679 triệu đồng.

Ngoại hình Kia Carens Clavis mới. Ảnh: PV

Carens Clavis phát triển trên nền tảng khung gầm K2, cải thiện độ vững chắc, hạn chế rung chấn và duy trì sự ổn định khi vận hành. Xe vẫn giữ cấu hình 7 chỗ, 3 hàng ghế, trong đó hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 5:5 để thay đổi giữa chở người và hành lý.

Sự xuất hiện của Carens Clavis cũng diễn ra ngày sau hàng loạt cái tên sừng sỏ như Toyota Land Cruiser LC300 HEV, VinFast VF WILD, Mitsubishi Triton nâng cấp... Bản thân Hyundai cũng đã trưng bày bộ đôi Palisade hoàn toàn mới và Tucson HEV, dự kiến mở bán trong tháng 10.

Không chỉ có những sản phẩm đã công bố, tháng 10 tới sẽ là thời điểm thị trường đón thêm một loạt mẫu xe mới. Hiện nay, nhiều mẫu xe đã "chốt lịch" như ICAUR V23 và V27, BYD Sealion 5 PHEV, Subaru Forester Hybrid, Lexus ES hoàn toàn mới, Mercedes-Benz CLA 200 Electric, Volvo ES90 và EX90; MG5...

Nội thất mới khá bắt mắt của Carens Clavis. Ảnh: PV

Danh sách trên cũng cho thấy, điện hóa trở thành điểm chung của phần lớn sản phẩm mới. BYD Sealion 5 là SUV hạng C sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid; Subaru bổ sung phiên bản hybrid cho Forester; Lexus đưa cả ES hybrid và ES 500e thuần điện vào danh mục; Mercedes-Benz chuẩn bị CLA 200 Electric.

Điều này cho thấy các nhà sản xuất xe đang tìm cách mở rộng lựa chọn hệ truyền động ít phát thải nhằm thích ứng với môi trường chính sách và nhu cầu đang dịch chuyển nhanh chóng tại Việt Nam.

Xe xe hybrid tự sạc (HEV) và sạc ngoài (PHEV), cũng như xe điện có động cơ xăng dự phòng (REEV) đều có thể đáp ứng nhóm khách hàng muốn giảm tiêu thụ nhiên liệu nhưng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc, trong khi xe thuần điện hướng tới nhóm khách hàng sẵn sàng chuyển đổi hoàn toàn.

Ở nhóm xe sang, Volvo là trường hợp đáng chú ý nhất khi cùng lúc đưa về Việt Nam hai mẫu xe điện đầu bảng là EX90 và ES90. Volvo Car Việt Nam đã triển khai chương trình sở hữu sớm từ tháng 7, trước khi chính thức ra mắt bộ đôi trong quý IV.

Lexus ES thế hệ mới tại Việt Nam sẽ lần đầu tiên có phiên bản thuần điện. Ảnh: PV

EX90 là SUV thuần điện cỡ lớn, có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, hướng tới nhóm khách hàng gia đình cao cấp vốn quen thuộc với XC90. Trong khi đó, ES90 tạo ra một hướng tiếp cận khác: Kết hợp dáng sedan, fastback và những đặc điểm gợi liên tưởng SUV. Volvo mô tả ES90 như một mẫu xe phá bỏ ranh giới truyền thống giữa các kiểu thân xe.

Đáng chú ý hơn, đây không đơn thuần là câu chuyện thay động cơ xăng bằng mô-tơ điện. Cả EX90 và ES90 sử dụng kiến trúc điện 800V, cho phép sạc 10-80% trong khoảng 22 phút trong điều kiện lý tưởng, đồng thời sử dụng nền tảng máy tính lõi và cập nhật phần mềm OTA.

Phiên bản EX90 tại Đông Nam Á có cấu hình hai mô-tơ, công suất 517 mã lực, mô-men xoắn 910 Nm và pin 111 kWh, tầm hoạt động 623 km theo WLTP.

Về phần mình, ES90 một mô-tơ có công suất 333 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm, pin 92 kWh và tầm hoạt động 651 km. Đây là những thông số cho thấy Volvo đang đặt bộ đôi mới ở vị trí cao nhất trong chiến lược điện hóa của hãng tại Việt Nam.

Xe điện EX90 có thể là mẫu sản phẩm đắt nhất của Volvo tại Việt Nam khi ra mắt. Ảnh: PV

Cuộc đua cuối năm không chỉ là giảm giá

Sự xuất hiện dồn dập của xe mới diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt với thị trường ô tô Việt Nam. Sau tháng Ngâu, nhu cầu thường được kỳ vọng phục hồi để tạo đà cho hoạt động kinh doanh cuối năm.

Các hãng vì thế có xu hướng tung sản phẩm mới, tạo sự chú ý tại đại lý và kích thích nhu cầu trước giai đoạn cao điểm. Tháng 10-2026 có thể là một trong những đợt ra mắt sản phẩm đáng chú ý nhất từ đầu năm, với điện hóa là xu hướng nổi bật.

Danh mục sản phẩm mới lần này cũng cho thấy thị trường đã phân hóa mạnh. Ở nhóm phổ thông, Kia dùng Carens Clavis để làm mới phân khúc MPV 7 chỗ; BYD và Subaru bổ sung lựa chọn điện hóa. Ở nhóm cao cấp hơn, Lexus, Mercedes-Benz và Volvo đưa công nghệ điện lên những sản phẩm có giá trị cao.

Trong khi đó, BMW M lại khai thác khách hàng tìm kiếm trải nghiệm hiệu năng và tính cá nhân hóa. Dải BMW M mới gồm M2, M3, M3 Touring và M4, với giá công bố từ 4,099 tỷ đến 5,599 tỷ đồng.

Mẫu BMW M2 vừa trình làng thị trường trong nước cách đây ít ngày. Ảnh: PV

Rõ ràng, cuộc đua cuối năm không còn đơn thuần là cuộc chiến về giá. Các hãng phải tạo ra lý do đủ mới để khách hàng thay đổi quyết định mua xe: Thiết kế, không gian, công nghệ an toàn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hệ truyền động điện hóa hoặc trải nghiệm cá nhân hóa.

Điều này cũng lý giải vì sao các mẫu xe mới liên tục xuất hiện ngay trước mùa mua sắm. Một sản phẩm mới tạo hiệu ứng truyền thông, kéo khách hàng tới đại lý và mở thêm lựa chọn trong bối cảnh người mua ngày càng có nhiều phương án.

Sau khi thị trường trải qua giai đoạn chững lại, việc đồng loạt tung sản phẩm mới có thể tạo thêm động lực cho sức mua trong những tháng cuối năm.

"Mặt tiền" của sedan thuần điện ES90 mà Volvo sắp mang về Việt Nam. Ảnh: PV

Nhìn chung, thị trường ô tô Việt Nam sẽ bước vào cuối năm với một bức tranh vô cùng đa dạng. Mùa mua sắm nước rút lần này sẽ là phép thử cho khả năng hấp thụ những sản phẩm mới, đồng thời cho thấy người Việt đang chuyển từ lựa chọn ô tô dựa chủ yếu vào giá và kích thước sang cân nhắc nhiều hơn về công nghệ, hệ truyền động và trải nghiệm sử dụng.