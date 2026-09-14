Thị trường ô tô tháng 8/2026: Sức kháng cự của xe điện và điểm nghẽn của VAMA trong tháng Ngâu

Điểm nghẽn VAMA và đà sụt giảm của xe động cơ đốt trong

Xe ô tô du lịch tăng 8%; xe thương mại tăng 19% và xe chuyên dụng tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn: VAMA.

Sự chững lại trong tháng Ngâu thể hiện rõ nét ở cả hai nguồn cung lắp ráp và nhập khẩu. Doanh số xe lắp ráp trong nước (CKD) chỉ đạt 9.960 xe, giảm 28% so với tháng 7, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) đạt 15.435 xe, giảm hơn 22%. Mặc dù vậy, nhìn vào bức tranh lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, thị trường chung vẫn giữ được nền tảng tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái với tổng số 246.935 xe tiêu thụ. Một điểm đáng chú ý là sự lệch pha ngày càng lớn giữa hai hình thức phân phối: lũy kế xe CBU tăng trưởng tới 20% đạt 138.854 xe, trong khi xe CKD chỉ tăng trưởng khiêm tốn 2% đạt 108.081 xe.

Sức kháng cự của xe xanh

Trái ngược với sự suy giảm chung của thị trường truyền thống, phân khúc ô tô điện tiếp tục thể hiện sức kháng cự ấn tượng trước tâm lý kiêng kỵ tháng Ngâu. Thương hiệu xe điện VinFast công bố đã bàn giao 20.161 ô tô điện các loại trong tháng 8/2026, duy trì phong độ bán hàng ổn định trên mức 20.000 xe/tháng. Kết quả này nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm của thương hiệu lên 154.073 xe, đánh dấu tháng thứ 24 liên tiếp VinFast giữ vững vị thế hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam kể từ tháng 9/2024.

Thị phần và tầm ảnh hưởng của xe điện được cụ thể hóa rõ nét trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 8/2026 khi VinFast chiếm giữ tới 5 vị trí, trong đó có trọn vẹn 4 vị trí dẫn đầu toàn thị trường. Mẫu xe mini VF 3 tiếp tục giữ ngôi vương với 6.453 xe giao tới tay khách hàng, nâng lũy kế từ đầu năm lên 35.798 xe. Xếp ngay sau là dòng A-SUV VF 5 với 4.265 xe và mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đạt 4.203 xe. Vị trí thứ 4 thuộc về VF 6 với 1.256 xe, trong khi mẫu D-SUV VF 8 đứng ở vị trí thứ 8 với 834 xe.

Xe điện có sức kháng cự tốt trong tháng Ngâu.

Sức hút bền bỉ của xe điện không chỉ đến từ sự đa dạng trong dải sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm nhu cầu từ cá nhân đến kinh doanh dịch vụ, mà còn nhờ hệ sinh thái hạ tầng trạm sạc V-Green phủ rộng cùng các chính sách bán hàng đột phá. Quyền lợi miễn phí sạc pin tại trạm V-Green kéo dài đến đầu năm 2029 cùng chi phí vận hành tối ưu đã trở thành yếu tố quyết định, giúp người tiêu dùng gạt bỏ rào cản tâm lý mua xe trong tháng thấp điểm.

Bên cạnh xe thuần điện, các dòng xe ứng dụng công nghệ hybrid cũng chứng minh được sức đề kháng tốt hơn so với xe xăng truyền thống. Theo VAMA, dù doanh số xe hybrid tháng 8 đạt 1.388 xe, giảm 15% so với tháng trước do áp lực chung của thị trường, con số này vẫn tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng doanh số xe hybrid đạt 13.889 xe, tăng tới 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự góp mặt của các mẫu xe như Toyota Yaris Cross (920 xe) hay Toyota Innova Cross (829 xe) trong danh sách top 10 bán chạy tháng 8 cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu đang diễn ra rõ nét.

Ở chiều ngược lại, các đại diện xe động cơ đốt trong truyền thống phải vật lộn để duy trì vị thế. Bán tải Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên vị trí thứ 5 toàn thị trường với 1.145 xe, trở thành mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 8. Mazda CX-5 giữ vị trí thứ 6 với 1.092 xe, trong khi Ford Ranger tụt xuống vị trí thứ 10 với 729 xe bàn giao. Sự thu hẹp diện tích xuất hiện của các dòng xe thuần xăng trong top đầu là minh chứng cho thấy thị phần xe truyền thống đang bị thu hẹp đáng kể dưới sức ép điện hóa.

Bước sang tháng 9/2026, khi áp lực tháng Ngâu qua đi, cuộc đua thị phần giữa các hãng xe hứa hẹn sẽ bùng nổ khốc liệt. Các thương hiệu xe xăng và xe hybrid đã nhanh chóng tung ra các chương trình kích cầu quy mô lớn, từ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho đến chiết khấu trực tiếp trị giá hàng trăm triệu đồng nhằm giải phóng lượng tồn kho và gia tăng sức hút. Trong khi đó, các thương hiệu xe điện tiếp tục nâng cao lợi thế cạnh tranh bằng việc mở rộng dải sản phẩm mới và hoàn thiện hạ tầng.