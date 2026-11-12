Thị trường ô tô tháng 10 bất ngờ sụt giảm, điều gì đang xảy ra?

Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, doanh số toàn thị trường trong tháng 10 vừa qua (bao gồm các thành viên VAMA và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị không phải là thành viên VAMA) đạt 28.957 xe, bao gồm 20.715 xe du lịch, 9.698 xe thương mại và 544 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch giảm 16%, xe thương mại giảm 22% và xe chuyên dụng giảm 14%.

Nếu chỉ tính riêng các thành viên VAMA, doanh số bán hàng trong tháng 10 đạt 22.806 xe, giảm 13% so với tháng 9 và giảm 28% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA và các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô tháng 10 bất ngờ giảm sâu so với tháng trước. Nguồn số liệu: VAMA

Xét theo nguồn gốc, doanh số xe lắp ráp trong nước tháng 10 đạt 12.753 xe, giảm 7% so với tháng trước. Trong khi đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.204 xe, giảm tới 24%.

Dù vậy, tính chung 10 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường vẫn đạt 310.986 chiếc, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 5%, xe thương mại tăng 12% và xe chuyên dụng tăng 55%.

Số liệu VAMA cũng cho thấy, doanh số cộng dồn của xe lắp ráp trong nước 10 tháng đầu năm đã giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng 16%.

Riêng với các thành viên VAMA, tổng doanh số 10 tháng đầu năm đạt 242.913 xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe du lịch đạt 162.547 chiếc, gần như đi ngang; xe thương mại đạt 62.314 chiếc, giảm 1%. Riêng xe hybrid đạt 17.948 chiếc, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô nhập khẩu vẫn tăng mạnh so với năm ngoái, còn xe lắp ráp trong nước giảm nhẹ. Nguồn số liệu: VAMA

Doanh số toàn thị trường giảm khá mạnh trong tháng 10 là diễn biến có phần bất ngờ, bởi quý IV thường được xem là mùa cao điểm mua sắm ô tô hàng năm. Đây cũng là thời điểm các hãng xe và đại lý thường đẩy mạnh chương trình ưu đãi, giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ nhằm kích cầu và gia tăng doanh số.

Tuy nhiên, kết quả tháng 10 cho thấy sức mua vẫn chưa thực sự ổn định, phản ánh những khó khăn nhất định của thị trường ô tô trong năm nay. Dù vậy, số liệu của VAMA chưa phản ánh toàn bộ sức mua ô tô tại Việt Nam do chưa bao gồm doanh số được công bố riêng của VinFast và Hyundai Thành Công.

Trong bối cảnh nguồn cung xe trên thị trường khá đa dạng, các chương trình giảm giá được triển khai liên tục, sức mua vẫn chịu áp lực. Điều này cho thấy các hãng xe có thể sẽ tiếp tục phải duy trì chính sách ưu đãi trong những tháng cuối năm để thu hút khách hàng, thay vì chỉ trông chờ vào yếu tố mùa vụ để thúc đẩy doanh số.

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