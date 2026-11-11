Thị trường ô tô tháng 10/2026: Điểm trũng ngắn hạn và cột mốc lịch sử 200.000 xe điện

Sức mua hạ nhiệt cục bộ sau chuỗi tháng tăng trưởng

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 ghi nhận một nhịp chững lại mang tính chu kỳ sau khoảng thời gian duy trì đà phục hồi khởi sắc. Theo số liệu tổng hợp toàn thị trường của VAMA (chưa bao gồm VinFast, TC Motor), tổng lượng xe tiêu thụ trong tháng đạt 28.957 chiếc, ghi nhận mức giảm 17% so với tháng 9/2026 và giảm 24% so với cùng kỳ tháng 10/2025.

Doanh số thị trường tính theo các chủng loại xe trong tháng 10 và các tháng từ đầu năm 2026. Nguồn: VAMA.

Xét theo cơ cấu chủng loại, toàn thị trường bao gồm 20.715 xe du lịch, 9.698 xe thương mại và 544 xe chuyên dụng. Cụ thể hơn, doanh số xe du lịch trong tháng giảm 16%, xe thương mại giảm 22% và xe chuyên dụng giảm 14% so với tháng liền trước.

Đánh giá sâu hơn từ hệ thống các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng trong tháng 10 đạt 22.806 xe, giảm 13% so với tháng 9 và giảm 28% so với tháng 10/2025. Trong đó, khối xe du lịch của các thành viên VAMA đạt 15.173 xe, giảm 13% theo tháng, còn khối xe thương mại đạt 5.735 xe, cũng ghi nhận mức giảm 13%. Sự sụt giảm đồng loạt ở các phân khúc phản ánh tâm lý thăm dò của người tiêu dùng trong giai đoạn giao mùa, đồng thời là bước chuẩn bị để các hãng xe dồn lực triển khai các chiến dịch kinh doanh lớn hướng đến giai đoạn cao điểm cuối năm.

Sự dịch chuyển cấu trúc nguồn cung: Xe nhập khẩu tiếptục đà bứt phá

Sự phân hóa giữa hai hình thức cung ứng sản phẩm tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý trong cơ cấu thị trường tháng 10/2026. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 xe, giảm 7% so với tháng trước, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.204 xe, ghi nhận mức giảm 24% theo tháng.

Thống kê doanh số xe lắp ráp và nhập khẩu tháng 10 và các tháng còn lại trong năm 2026. Nguồn: VAMA.

Tuy nhiên, khi nhìn vào chặng đường dài hơi của 10 tháng đầu năm 2026, cấu trúc nguồn cung lại cho thấy một xu hướng chuyển dịch rõ rệt về phía xe nhập khẩu. Tổng dung lượng tích lũy của toàn thị trường theo số liệu của VAMA tính đến hết tháng 10/2026 đã đạt 310.986 xe, trong khi tổng doanh số cộng dồn của các thành viên VAMA đạt 242.913 xe, tăng 3% so với mức 236.969 xe của cùng kỳ năm 2025.

Xét theo phương thức cung ứng trong giai đoạn YTM (Year-to-Month) 2026, xe lắp ráp trong nước đạt 134.618 xe, giảm nhẹ 2% so với mức 137.047 xe của cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xe nhập khẩu nguyên chiếc khẳng định sức hút mạnh mẽ khi đạt 176.368 xe, tăng trưởng ấn tượng 16% so với con số 152.284 xe của cùng kỳ năm 2025.

Sự tăng trưởng vượt trội của xe nhập khẩu phản ánh thị hiếu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các dòng sản phẩm mới từ các thị trường trong khu vực và quốc tế, tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ nhưng cũng là động lực thúc đẩy các nhà sản xuất nội địa phải liên tục nâng cấp chất lượng và tối ưu hóa giá thành.

Dấu ấn các thương hiệu lớn

Bức tranh thị trường tháng 10/2026 càng trở nên sôi động với những kỷ lục mới được thiết lập bởi các thương hiệu dẫn đầu. VinFast đã tạo ra cột mốc lịch sử chưa từng có tại thị trường Việt Nam khi bàn giao thành công 22.896 ô tô điện các loại trong tháng 10, đưa tổng lượng xe bán ra trong 10 tháng đầu năm lên mức 200.593 chiếc.

VF 3 tiếp tục là dòng xe chủ lực của VinFast với doanh số ấn tượng tháng 10/2026.

Đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô tại Việt Nam cán mốc 200.000 xe chỉ trong 10 tháng, đạt doanh số bình quân hơn 20.000 xe mỗi tháng và giữ vững ngôi vị số một về thị phần từ tháng 9/2024 đến nay.

Đóng góp vào thành công này là sức hút của các dòng xe chủ lực như mẫu xe đô thị VF 3 với 3.960 xe trong tháng và 46.232 xe cộng dồn, dẫn đầu phân khúc B-SUV là VF 6 với 3.716 xe trong tháng và 22.742 xe cộng dồn, cùng các dòng xe ăn khách khác như VF 5/Herio Green đạt 3.706 xe, VF 2/Minio Green đạt 3.405 xe, Limo Green đạt 2.957 xe, VF 8 đạt 1.903 xe, VF MPV 7 đạt 1.319 xe và VF 7 đạt 929 xe.

Ở một diễn biến song song, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) công bố doanh số bán hàng trong tháng 10/2026 đạt 3.422 xe Hyundai, giảm 11.62% so với tháng trước.

Trong đó, khối xe thương mại đóng góp 1.038 xe, phục vụ đắc lực cho hoạt động vận tải và kinh doanh.

Ở mảng xe du lịch, Hyundai Creta tiếp tục dẫn đầu danh mục của hãng với 783 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng lượng xe 10 tháng lên 7.632 xe. Ảnh: TC Motor.

Đứng ngay sát phía sau Creta là Hyundai Tucson với 761 xe trong tháng và 7,477 xe cộng dồn. Đáng chú ý, Hyundai Palisade ghi nhận doanh số 219 xe trong tháng, gắn liền với cột mốc hãng công bố giá bán và bàn giao phiên bản Palisade Hybrid hoàn toàn mới trên toàn quốc, đồng thời áp dụng chính sách giá hấp dẫn 999 triệu đồng cho khách hàng tiên phong sở hữu Tucson Hybrid. Các dòng xe khác của hãng gồm Accent đạt 158 xe, Stargazer đạt 153 xe, Grand i10 đạt 108 xe và Santa Fe đạt 96 xe.

Triển vọng từ làn sóng điện hóa và kỳ vọng bứt tốc giai đoạn cuối năm

Dù tháng 10 ghi nhận một nhịp điều chỉnh ngắn hạn, tổng kết 10 tháng đầu năm 2026 cho thấy sức sống nội tại của toàn thị trường ô tô Việt Nam vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Động lực tăng trưởng chủ đạo trong giai đoạn này tiếp tục gọi tên các dòng xe điện hóa, phản ánh xu hướng tiêu dùng xanh đang lan tỏa sâu rộng. Theo số liệu của VAMA, doanh số xe Hybrid trong tháng 10 đạt 1.891 xe, đưa tổng lượng xe cộng dồn 10 tháng lên 17.948 xe, tăng trưởng vượt bậc tới 61% so với mức 11.182 xe của cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc xe thuần điện (BEV) của các thành viên VAMA cũng ghi nhận 89 xe cộng dồn, tăng 324% so với con số 21 xe của năm trước.

Bước sang hai tháng cuối năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhất năm. Sự kết hợp giữa các chính sách ưu đãi tài chính, chương trình kích cầu quy mô lớn từ các hãng xe như chiến dịch "Vì tương lai xanh" của VinFast hay các gói hỗ trợ lệ phí trước bạ, cùng với việc nguồn cung xe hybrid và xe điện ngày càng phong phú sẽ là những "chất xúc tác" quan trọng. Với nền tảng vững chắc đã tích lũy trong 10 tháng qua cùng đà hồi phục từ hệ thống phân phối toàn quốc, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hoàn toàn có cơ sở hướng tới những con số bứt phá.