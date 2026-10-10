Thị trường ô tô phục hồi mạnh, xe điện hóa tăng tốc

Sức mua phục hồi

Theo báo cáo ngày 10-9 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường tháng 9 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với tháng 8 và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe du lịch đạt 24.655 chiếc, xe thương mại đạt 9.807 chiếc và xe chuyên dụng đạt 632 chiếc. Cả ba nhóm đều tăng trưởng so với tháng trước, lần lượt là 47%, 19% và 58%.

Thị trường ô tô đang trong giai đoạn tăng tốc tới cao điểm mua sắm cuối năm. Ảnh: Hoàng Linh

Kết quả này cho thấy, thị trường đã phục hồi đáng kể sau tháng 8 có sức mua thấp. Đặc biệt, mức tăng trưởng của nhóm xe du lịch phản ánh nhu cầu mua xe cá nhân và gia đình được cải thiện khi các hãng đẩy mạnh ưu đãi, hỗ trợ tài chính và giảm giá bán.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh số toàn thị trường của các thành viên VAMA đạt 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, xe nhập khẩu tăng 22%, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ tăng 2%. Diễn biến này cho thấy xe nhập khẩu đang có lợi thế về tốc độ tăng trưởng, đặt ra áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là sự áp đảo của các dòng xe gầm cao. Trong tháng 9, nhóm SUV đạt 7.392 xe và MPV đạt 4.180 xe theo thống kê phân loại của VAMA. Đây tiếp tục là những nhóm sản phẩm chủ lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dụng của khách hàng cá nhân, gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Xe truyền thống: Toyota dẫn đầu, SUV tiếp tục hút khách

Theo số liệu cập nhật trong báo cáo chi tiết của VAMA, Toyota dẫn đầu các thương hiệu ô tô truyền thống trong tháng 9-2026 với 6.935 xe, chiếm 26,5% doanh số của các đơn vị trong báo cáo. Đứng thứ hai là Mitsubishi với 3.890 xe, tiếp theo là Ford với 3.750 xe. Kia đạt 2.846 xe, Mazda đạt 2.550 xe và Honda đạt 1.502 xe.

Xét riêng từng mẫu xe không thuần điện, Toyota Yaris Cross dẫn đầu với 1.386 xe, tiếp theo là Ford Territory với 1.285 xe và Mazda CX-5 với 1.449 xe. Mitsubishi Xforce đạt 1.323 xe, Ford Everest đạt 1.076 xe.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Toyota Innova Cross với 831 xe, Mitsubishi Xpander với tổng cộng 954 xe ở hai phiên bản nhập khẩu và lắp ráp, Kia Seltos với 1.152 xe, Ford Ranger với 1.147 xe và Hyundai Tucson với 1.004 xe.

Lexus ES350h (phải) là mẫu hybrid đáng chú ý vừa xuất hiện trên thị trường. Ảnh: Hoàng Linh

Kết quả này tiếp tục cho thấy sức hút của SUV và crossover trong thị trường Việt Nam. Các mẫu xe có thiết kế gầm cao, không gian sử dụng linh hoạt và khả năng đáp ứng nhiều mục đích di chuyển đang chiếm ưu thế trước các dòng sedan truyền thống.

Trong đó, Toyota Yaris Cross duy trì sức bán tốt, còn Mazda CX-5 tiếp tục là đại diện nổi bật của phân khúc SUV hạng C. Mitsubishi Xforce và Ford Territory cũng cho thấy khả năng cạnh tranh trong nhóm SUV đô thị, nơi người mua ngày càng quan tâm đến trang bị, thiết kế và chi phí sử dụng.

Hyundai cũng đang chứng kiến sức phục hồi tốt, với doanh số tháng 9 đạt 3.872 xe, tăng từ 2.928 xe trong tháng 8. Trong đó, Tucson dẫn đầu danh mục sản phẩm với 1.004 xe, tiếp đến là Creta với 849 xe. Tính từ đầu năm, Hyundai Thành Công ghi nhận 35.412 xe bán ra.

Xe điện hóa: VinFast tạo khoảng cách lớn

Ở nhóm xe thuần điện, VinFast tiếp tục là điểm nhấn lớn nhất trong tháng 9. Hãng công bố bàn giao 23.624 ô tô điện tại Việt Nam, tăng 17% so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, doanh số đạt 177.697 xe, vượt tổng lượng xe bán ra trong cả năm 2025. Đây cũng là tháng thứ 25 liên tiếp VinFast dẫn đầu thị trường về số lượng xe bán ra theo công bố.

Tiêu thụ xe điện được thúc đẩy một phần do chi phí xăng, dầu đang ở mức cao. Ảnh: Hoàng Linh

Trong đó, VF 3 dẫn đầu với 6.474 xe, nâng doanh số lũy kế lên 42.272 chiếc. Đứng thứ hai là Limo Green với 5.027 xe, đưa tổng lượng bàn giao từ đầu năm lên 40.018 chiếc. VF 6 đạt 3.083 xe, trong khi VF 5 đạt 2.472 xe. Lũy kế 9 tháng, hai mẫu này lần lượt đạt 19.026 và 30.420 xe.

Bên cạnh xe thuần điện, xe hybrid đang nổi lên như một xu hướng đáng chú ý. Theo VAMA, các thành viên hiệp hội bán được 2.168 xe hybrid trong tháng 9, tăng 56% so với tháng trước và tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, doanh số đạt 16.057 xe, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2025.

Đà tăng này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt khi di chuyển đường dài. So với xe thuần điện, hybrid không đòi hỏi người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trạm sạc, nhờ đó phù hợp với những khách hàng chưa sẵn sàng chuyển đổi hoàn toàn.

Quý cuối năm: Cuộc đua ưu đãi và sản phẩm mới

Bước vào quý IV, thị trường ô tô Việt Nam chắc chắn sẽ duy trì đà tăng trưởng. Đây chính là giai đoạn người tiêu dùng thường cân nhắc mua xe phục vụ nhu cầu đi lại, công việc và gia đình trước kỳ nghỉ Tết.

Các hãng nhiều khả năng tiếp tục sử dụng ưu đãi giá, hỗ trợ tài chính, chính sách bảo hành và các chương trình thu cũ đổi mới để thu hút khách hàng. Việc nhiều mẫu xe mới trình làng sẽ tạo động lực lớn kích thích mua sắm. Tới nay, nhiều cái tên doanh số cao như Honda City thế hệ mới (hybrid), Subaru Forester Hybrid, bộ đôi MG ZS và GT... đều đã chốt lịch "xuất trận.

Tháng 10 sẽ chứng kiến MG "hồi sinh" với hai mẫu xe mới. Ảnh: PV

Với xe truyền thống, Toyota, Mitsubishi, Ford, Kia và Mazda sẽ phải duy trì sức cạnh tranh trước áp lực từ các mẫu xe điện có giá bán và chi phí vận hành hấp dẫn. Xe nhập khẩu có thể tiếp tục là đối thủ đáng gờm của xe lắp ráp trong nước nếu lợi thế về giá và sự đa dạng sản phẩm được duy trì.

Trong khi đó, VinFast có khả năng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng của nhóm xe điện nhờ danh mục sản phẩm trải rộng từ xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV và MPV. Với xe hybrid, mức tăng trưởng 64% trong 9 tháng cũng cho thấy dư địa mở rộng nếu các hãng tiếp tục bổ sung sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.