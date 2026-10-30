Thị trường ô tô Nhật Bản: Cái tên nào vượt Honda để vươn lên vị trí thứ hai?

Các phương tiện chờ xuất xưởng tại nhà máy của Suzuki Motor (Nhật Bản) ở Hansalpur, miền Tây Ấn Độ, ngày 18/3. (Nguồn: Getty Images)

Đáng chú ý, Suzuki đã cải thiện hai bậc so với cùng kỳ năm trước, từ vị trí thứ tư lên vị trí thứ hai. Động lực chính đến từ sự tăng trưởng mạnh của doanh số tại Ấn Độ, một trong những thị trường quan trọng của hãng. Diễn biến này cho thấy vai trò ngày càng lớn của thị trường Ấn Độ đối với vị thế của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trên toàn cầu.

Trong khi đó, Honda và Nissan đều ghi nhận doanh số sụt giảm. Nissan hiện cũng đang nỗ lực triển khai các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh trước những thách thức của ngành ô tô.

Tổng doanh số của 8 hãng ô tô lớn Nhật Bản đạt 11,83 triệu xe trên toàn cầu, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, Toyota vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 5.059.014 xe bán ra, bao gồm cả thương hiệu Lexus, giảm 4%. Sản lượng toàn cầu của hãng cũng giảm 1,9%, xuống còn 4.895.406 xe. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm Toyota ghi nhận doanh số và sản lượng cùng sụt giảm trong nửa đầu năm tài chính, chủ yếu do nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc.

Tại thị trường này, giá xăng tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông thúc đẩy doanh số xe điện, trong khi các hãng xe Nhật Bản phải cạnh tranh gay gắt với các nhà sản xuất trong nước. Doanh số Toyota tại Trung Quốc vì thế giảm mạnh 25,1%.

Trong 6 tháng từ tháng 4 đến tháng 9/2026, doanh số Toyota tại các thị trường ngoài Nhật Bản giảm 6,5%, xuống còn 4.256.216 xe; sản lượng tại các nhà máy ngoài Nhật Bản giảm 5,6%, còn 3.215.352 xe.

Dù vậy, nhu cầu ổn định đối với xe hybrid vẫn hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Toyota tại các thị trường phương Tây. Trong nửa đầu năm tài chính, doanh số của hãng tại Bắc Mỹ tăng 1,8%, trong khi ở châu Âu tăng 1,4%.

(theo Kyodo News)