Thị trường ô tô giảm 17% trong tháng 10, xe hybrid tăng trưởng mạnh

Trong 10 tháng năm 2026, dòng xe hybrid đạt doanh số 17.948 xe, tăng đến 61% so với cùng kỳ năm trước

Trong tháng 10/2026, doanh số bán ô tô toàn thị trường Việt Nam đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, thị trường vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 7%, trong đó xe hybrid tiếp tục là nhóm sản phẩm đáng chú ý.

Cụ thể, chiều 11/11, Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 10/2026 đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này cho thấy sức tiêu thụ ô tô trong tháng có sự chững lại sau giai đoạn tăng trưởng trước đó.

Trong tổng doanh số bán hàng trên có 20.715 xe du lịch, giảm 16%; 9.698 xe thương mại, giảm 22%; và 544 xe chuyên dụng; giảm 14% so với tháng trước.

Về xuất xứ, trong khi doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 xe, giảm 7% thì doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.204 xe, giảm 24% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, doanh số toàn thị trường của các đơn vị VAMA đạt 310.986 xe, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch tăng 5%, xe thương mại tăng 12% và xe chuyên dụng tăng 55%. Nhóm xe thương mại và xe chuyên dụng ghi nhận tốc độ tăng cao hơn mức tăng chung của thị trường.

Xét theo khu vực, doanh số tại miền Bắc đạt 10.683 xe, miền Nam đạt 7.555 xe và miền Trung đạt 4.568 xe.

Đáng chú ý, dòng xe hybrid (xe xăng lai điện) tiếp tục ghi nhận doanh số tích cực. Trong tháng 10/2026, nhóm xe này đạt doanh số 1.891 xe, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 10 tháng đạt 17.948 xe, tăng đến 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xe thuần điện (BEV) cũng ghi nhận 7 xe trong tháng 10 và 89 xe trong 10 tháng.

Theo các chuyên gia trong ngành, số liệu VAMA chưa phản ánh đầy đủ toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam. Bên cạnh các thành viên VAMA, thị trường còn có nhiều thương hiệu như Audi, BYD, Jaguar Land Rover, Geely, GAC, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo... nhưng các hãng này không công bố kết quả kinh doanh định kỳ.

Đặc biệt, Hyundai Thành Công với thương hiệu xe Hyundai và VinFast - hai doanh nghiệp có doanh số lớn trên thị trường ô tô Việt Nam, nhưng cùng ngày mới có Hyundai Thành Công công bố doanh số bán hàng tháng 10 với 3.422 xe, giảm 11,62% so với tháng trước. Vì vậy, bức tranh toàn cảnh về thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026 chưa hoàn toàn đầy đủ.

Các chuyên gia trong ngành cũng cho rằng, số liệu về xe hybrid và BEV trong bảng thống kê phản ánh kết quả của phạm vi các đơn vị có báo cáo, chưa đại diện cho toàn bộ thị trường xe điện hóa tại Việt Nam, đặc biệt là “ông lớn” VinFast chưa công bố số liệu tháng 10. Dù vậy, kết quả này cho thấy các dòng xe sử dụng công nghệ hybrid đang duy trì sự hiện diện đáng kể trong cơ cấu sản phẩm được thống kê.

Diễn biến doanh số những tháng cuối năm sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng duy trì đà tăng trưởng của thị trường ô tô trong năm 2026, trong bối cảnh sức mua tháng 10 giảm so với cả tháng trước vkếcùng kỳ năm ngoái.