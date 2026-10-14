Thị trường ô tô ASEAN tăng trưởng 8,9%, xe điện và hybrid sạc ngoài tăng gần 85%

Theo báo cáo công bố trong tháng 9 vừa qua, thị trường ô tô ASEAN ghi nhận doanh số 1.797.409 xe trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhóm xe điện và hybrid sạc ngoài đạt 353.936 xe, tăng 84,7%, cho thấy quá trình chuyển dịch sang các dòng xe điện hóa đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường.

Trong hơn 1 thập kỷ qua, thị trường ô tô ASEAN đã trải qua nhiều giai đoạn tăng trưởng và điều chỉnh. Doanh số tăng từ khoảng 2,5 triệu xe năm 2010 lên mức cao nhất 3,5 triệu xe vào năm 2013, trước khi duy trì quanh mức 3 triệu xe mỗi năm trong giai đoạn năm 2014-2019.

Doanh số thị trường ASEAN các năm 2023-2025 được làm tròn theo số liệu báo cáo

Đại dịch Covid-19 khiến thị trường suy giảm mạnh vào năm 2020, với lượng xe đăng ký giảm 24,4%, xuống khoảng 2,5 triệu xe. Sau đó, nhu cầu phục hồi nhanh chóng, đưa doanh số vượt 3,3 triệu xe trong năm 2022.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng của thị trường không kéo dài. Năm 2023, thị trường ASEAN đạt 3,37 triệu xe, tăng 0,6%. Sang năm 2024, doanh số giảm 3,4%, còn 3,26 triệu xe. Năm 2025, thị trường tiếp tục giảm nhẹ 0,2%, xuống khoảng 3,25 triệu xe.

Quá trình này cho thấy thị trường ô tô ASEAN đã qua giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch và bước vào thời kỳ tăng trưởng chậm hơn. Trong bối cảnh đó, mức tăng 8,9% trong 8 tháng đầu năm 2026 là dấu hiệu đáng chú ý, cho thấy nhu cầu đang cải thiện trở lại.

Mức tăng trưởng doanh số ô tô tại các quốc gia ASEAN từ cao xuống thấp.

Dù vậy, mức tăng không đồng đều giữa các quốc gia. Việt Nam và Indonesia đóng góp đáng kể vào đà tăng chung, trong khi Philippines vẫn ghi nhận doanh số đi xuống. Sự khác biệt giữa các thị trường khiến kết quả kinh doanh của các hãng xe tại từng quốc gia cũng có sự khác biệt.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ô tô 25,9%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 8,9% của toàn khu vực. Đây là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm quốc gia có quy mô lớn tại ASEAN.

Indonesia đứng ở vị trí tăng trưởng tiếp theo với mức 13,6%, trong khi Singapore tăng 10,3%. Malaysia tăng chậm hơn, ở mức 4,3%. Ngược lại, doanh số tại thị trường Philippines giảm 2,2%.

Myanmar ghi nhận mức tăng cao nhất trong danh sách, đạt 127,1%. Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp số lượng xe bán ra cụ thể tại quốc gia này, do đó chưa thể đánh giá mức đóng góp tuyệt đối vào tổng doanh số toàn khu vực.

Mức tăng trưởng doanh số xe EV/PHEV tại các quốc gia ASEAN so với cùng kỳ (không có dữ liệu tương ứng cho Singapore và Lào trong bảng này)

Ở chiều ngược lại, Lào được ghi nhận doanh số giảm 100%. Báo cáo không nêu rõ nguyên nhân cũng như dữ liệu doanh số cụ thể đứng sau mức giảm này.

Xét riêng thị trường xe EV/PHEV, Malaysia ghi nhận mức tăng doanh số 121,6% trong 8 tháng đầu năm 2026. Con số này cao hơn đáng kể so với mức tăng 4,3% của toàn thị trường ô tô Malaysia, cho thấy xe điện hóa đang gia tăng nhanh tỷ trọng trong cơ cấu tiêu thụ tại quốc gia này.

Philippines cũng có diễn biến đáng chú ý như tổng doanh số ô tô giảm 2,2%, doanh số xe EV/PHEV tại đây vẫn tăng 199,5%. Điều này cho thấy nhu cầu đối với xe điện hóa vẫn mở rộng ngay cả khi thị trường ô tô chung suy giảm.

Thị trường ô tô ASEAN tăng trưởng 8,9%

Tại Myanmar, doanh số xe EV/PHEV tăng 208,7%, cao hơn mức tăng 127,1% của toàn thị trường. Indonesia ghi nhận mức tăng 54,6%, trong khi Việt Nam tăng 73,9%.

Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp số lượng xe EV/PHEV bán ra tại từng quốc gia, nên chưa đủ dữ liệu để so sánh quy mô thị trường xe điện hóa giữa Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay Philippines. Các tỷ lệ tăng trưởng cũng cần được đặt trong tương quan với nền doanh số của từng thị trường. Ngoài ra sự chênh lệch nói chung giữa các quốc gia trong khu vực cũng là một yếu tố quan trọng dẫn đến chênh lệch về doanh số bán xe.

Nguồn: focus2move