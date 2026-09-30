Thị trường ô tô ASEAN-6: Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất

Trong xu hướng điện hóa tại Việt Nam, VinFast tiếp tục là thương hiệu có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng doanh số xe điện

Cùng với đà tăng trưởng xe nói chung, xe điện hóa và sự gia nhập của các thương hiệu Trung Quốc, Việt Nam đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cục diện cạnh tranh khu vực.

* Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất ASEAN-6

Theo báo cáo cập nhật thị trường mới nhất từ PwC (một trong bốn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn lớn và uy tín nhất trên thế giới), tổng lượng xe bán ra tại 6 thị trường ASEAN-6 (nhóm 6 nền kinh tế lớn và phát triển hàng đầu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore đạt khoảng 1,755 triệu xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam, Indonesia và Thái Lan là những thị trường đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung.

Tổng dung lượng thị trường ASEAN-6 tăng 11,1%, nhờ sự phục hồi tại Indonesia và Thái Lan cùng mức tăng trưởng mạnh 31% tại Việt Nam. Nguồn: PwC

Trong nhóm ASEAN-6, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lớn nhất với 31,1%, Indonesia tăng 15,9% và Thái Lan tăng 15,1%. Singapore tăng 6,9%, Malaysia tăng 2,6%, trong khi Philippines giảm 6,1%. Với khoảng 291.000 xe tiêu thụ, Việt Nam đứng thứ tư về quy mô thị trường trong nhóm, sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Doanh số ô tô tại Việt Nam qua từng năm. Nguồn: PwC

Diễn biến trên cho thấy, thị trường ô tô khu vực đang phục hồi nhưng không đồng đều. Khác biệt về sức mua, chính sách, cơ cấu sản phẩm và tốc độ điện hóa đang tạo ra những quỹ đạo tăng trưởng khác nhau giữa từng quốc gia.

* Xe điện hóa trở thành động lực tăng trưởng

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là tốc độ phổ cập của xe điện hóa (xEV), gồm xe điện chạy pin (BEV) và xe xăng lai điện (hybrid). Theo PwC, tỷ lệ xEV trong tổng lượng xe bán ra tại ASEAN-6 đã tăng 32% trong nửa đầu năm 2026, cho thấy xe điện hóa đang chuyển từ phân khúc mới nổi thành một bộ phận ngày càng quan trọng của thị trường.

Cơ cấu phân bổ các phân khúc xe tại các thị trường trong khu vực ASEAN-6. Xe SUV và MPV chiếm ưu thế ở hầu hết các thị trường, ngoại trừ Malaysia

Tuy nhiên, mức độ điện hóa giữa các quốc gia có sự khác biệt lớn. Singapore đạt tỷ lệ xEV 86%, Thái Lan 53%, Việt Nam 44%, Indonesia 26%, trong khi Malaysia và Philippines cùng ở mức 13%. PwC nhận định, khu vực không hình thành một mô hình điện hóa thống nhất mà mỗi thị trường đang có tốc độ và phương thức chuyển đổi riêng.

Tại Thái Lan, doanh số xEV trong nửa đầu năm đạt khoảng 206.000 xe, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh số BEV tăng khoảng 84%, trong bối cảnh nguồn cung sản phẩm đa dạng hơn và hạ tầng sạc tiếp tục được mở rộng.

Theo PwC trong 6 tháng đầu năm 2026, VinFast Limo Green đạt doanh số 27.927 xe. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng mạnh của xe điện hóa. PwC cho biết, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 127.000 xe BEV và hybrid trong nửa đầu năm 2026. Trong đó, doanh số xe hybrid tăng 83% so với cùng kỳ, góp phần mở rộng nhóm khách hàng lựa chọn phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

* VinFast tạo dấu ấn mạnh tại thị trường Việt

Trong xu hướng điện hóa tại Việt Nam, VinFast tiếp tục là thương hiệu có đóng góp lớn vào tăng trưởng doanh số xe điện. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, VinFast bàn giao 115.916 ô tô điện tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là lần đầu một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bàn giao trong nửa năm.

Top các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam, VinFast dẫn đầu (theo số lượng xe bán ra trong năm tương ứng). Nguồn: PwC

Trong các sản phẩm của VinFast, mẫu Limo Green nổi lên trong nhóm sản phẩm có doanh số cao. Theo số liệu VinFast công bố, riêng tháng 6, Limo Green đạt 3.868 xe, cao hơn VF 3 với 3.550 xe. Tính chung 6 tháng, Limo Green đạt 27.927 xe, trong khi VF 3 đạt 23.781 xe.

Đáng chú ý, đà tăng của VinFast hiện vẫn tập trung chủ yếu tại Việt Nam. Báo cáo PwC cho biết, 94% doanh số VinFast trong ASEAN-6 đến từ thị trường Việt Nam, phần còn lại là lượng xe xuất khẩu ban đầu sang Indonesia và Philippines. Điều này cho thấy dư địa mở rộng khu vực của thương hiệu Việt còn lớn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về năng lực sản xuất, phân phối và xây dựng hệ sinh thái tại các thị trường mới.

Trước đó, PwC cũng ghi nhận VinFast đã bắt đầu mở rộng hiện diện trong khu vực, trong khi các thương hiệu Trung Quốc như BYD và MG đang gia tăng độ phủ tại nhiều thị trường ASEAN.

* Cạnh tranh khu vực chuyển sang công nghệ và chuỗi cung ứng

Cùng với sự phát triển của xe điện, cơ cấu cạnh tranh trong ngành ô tô ASEAN-6 cũng thay đổi. Theo PwC, thị phần của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đạt khoảng 15,7% trong nửa đầu năm 2026, tăng từ khoảng 11% năm 2025. Sự mở rộng này diễn ra thông qua cả xuất khẩu và các kế hoạch đầu tư, nội địa hóa sản xuất tại khu vực.

Trong khi đó, các hãng Nhật Bản vẫn duy trì mạng lưới hiện diện rộng và nền tảng khách hàng lớn tại ASEAN-6. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các thương hiệu mới đang làm gia tăng cạnh tranh về giá, công nghệ điện hóa, phần mềm, dịch vụ hậu mãi và khả năng nội địa hóa.

Theo PwC, giai đoạn tới, các doanh nghiệp ô tô cần tập trung vào ba hướng, gồm nâng cao hiệu quả vận hành, tái thiết kế mô hình kinh doanh và tăng cường liên minh chiến lược. Trong đó, nội địa hóa chuỗi cung ứng, mở rộng năng lực sản xuất và phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng như pin, điện tử, phần mềm và công nghệ hỗ trợ xe điện sẽ ngày càng quan trọng.

Với quy mô thị trường phục hồi và tỷ lệ xe điện hóa tăng nhanh, ASEAN-6 đang trở thành khu vực cạnh tranh ngày càng quyết liệt về công nghệ, sản xuất và chuỗi giá trị ô tô.

Đối với Việt Nam, tốc độ tăng trưởng thị trường cùng sự mở rộng của xe điện tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đồng thời mở ra cơ hội đưa thương hiệu và năng lực sản xuất ô tô Việt Nam tiếp cận rộng hơn với thị trường Đông Nam Á.