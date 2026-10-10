Thị trường nông sản: Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Trong tuần qua, thị trường nông sản và hàng hóa toàn cầu ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá ngô tại Mỹ giảm mạnh sau báo cáo bất ngờ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá gạo châu Á và giá đường thế giới vẫn duy trì ở mức cao do những lo ngại về thời tiết và gián đoạn nguồn cung.

Giá ngô giảm mạnh. Ảnh: EPA

* Thị trường gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này duy trì gần mức cao nhất trong hơn một năm qua. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 378-384 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm có giá 379-384 USD/tấn.

Một thương nhân tại Kolkata cho biết sự suy yếu của đồng rupee đã giúp giá xuất khẩu ổn định, qua đó bù đắp chi phí lúa gạo tăng, dù nhu cầu mua có phần chững lại do cước vận tải cao. Sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay do lượng mưa thấp đe dọa đến năng suất.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng từ mức 460 USD/tấn lên 465-468 USD/tấn. Các thương nhân cho biết giá tăng một phần do hoạt động giao hàng theo hợp đồng cũ, đồng thời những lo ngại về tình trạng ngập lụt tại một số tỉnh có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi ở mức 420-430 USD/tấn. Dữ liệu của Chính phủ cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9/2026 đã giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung giai đoạn tháng 1-9/2026, lượng xuất khẩu giảm 5,4%.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch khá trầm lắng do Philippines chưa mua vào và các khách hàng Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ.

Tại Bangladesh, giá gạo đã tăng thêm 1-2 taka/kg đối với các loại gạo hạt vừa và hạt dài. Các tiểu thương cho biết nguyên nhân là do chi phí vận chuyển cao hơn sau đợt tăng giá nhiên liệu gần đây.

* Thị trường ngô và đậu tương Mỹ

Trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT), giá ngô kỳ hạn giảm mạnh nhất trong ba năm sau khi USDA nâng dự báo về năng suất và sản lượng, trái ngược với kỳ vọng cắt giảm của giới phân tích.

USDA ước tính sản lượng ngô đạt khoảng 16 tỷ bushel, tăng 1% so với tháng trước, với năng suất đạt 181,2 bushel/mẫu Anh. Hợp đồng ngô có thời điểm giảm tới 6% xuống mức 4,7025 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 11/8, trước khi thu hẹp đà giảm. Việc giá ngô sụt giảm cũng kéo theo đà đi xuống của cổ phiếu các nhà sản xuất máy móc và vật tư nông nghiệp như Deere & Co, AGCO Corp hay Corteva Inc, do lo ngại nông dân sẽ thắt chặt chi tiêu khi lợi nhuận bị thu hẹp.

Đối với đậu tương, hợp đồng giao tháng 11/2026 đóng cửa tăng 4,5 xu, đạt mức 12,92 USD/bushel nhờ hoạt động mua bù thiếu, mặc dù USDA nâng triển vọng sản lượng đậu tương Mỹ năm 2026 lên 4,562 tỷ bushel và mức dự trữ cuối kỳ lên 315 triệu bushel. Khô đậu tương giao tháng 12/2026 tăng 8 USD lên 365,60 USD/tấn, trong khi dầu đậu tương tăng 0,10 xu lên 68,02 xu/lb.

* Thị trường đường, ca cao và cà phê

Trên Sàn giao dịch ICE, giá đường thô kỳ hạn tăng 0,5% lên 20,25 xu/lb (1lb=0,45kg), tiến sát mức đỉnh 19 tháng là 21,24 xu/lb được thiết lập hồi giữa tuần. Tính chung cả tuần, giá mặt hàng này tăng 1,6%.

Các đại lý cho biết hiện tượng El Nino đã góp phần đẩy giá lên cao. Công ty môi giới vật chất Deepcore lưu ý hiện tượng thời tiết cực đoan này đang ảnh hưởng mạnh đến năng suất trên toàn cầu, từ tình trạng ngập úng tại các vùng trồng mía ở Brazil, hạn hán đối với củ cải đường ở châu Âu, cho đến tiến độ gieo trồng bị đình trệ ở miền Tây Ấn Độ. Giá đường trắng cũng tăng 0,3% lên 542,50 USD/tấn.

Trên thị trường cà phê, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn giảm 0,7% xuống 2,8695 USD/lb, mức thấp nhất trong một tuần. Các đại lý nhận định hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ từ quốc gia sản xuất hàng đầu là Brazil tiếp tục kìm hãm giá, bất chấp những lo ngại về tác động của El Nino đối với sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2027/2028. Ở chiều ngược lại, giá cà phê Robusta tăng 1,4% lên 3.470 USD/tấn.

Đối với ca cao, hợp đồng giao dịch tại London tăng 13 bảng lên 4.246 bảng/tấn, trong khi giá tại New York đi ngang ở mức 5.665 USD/tấn. Theo giới quan sát, giá ca cao tiếp tục chịu áp lực từ tình trạng thặng dư lớn trong niên vụ 2025/2026. Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu nghiền ca cao quý III/2026 của châu Âu và Bắc Mỹ, dự kiến công bố vào giữa tháng 10. Dữ liệu từ tập đoàn công nghiệp AIPC cho thấy lượng ca cao nghiền quý III/2026 của Brazil đã tăng 16,4% so với năm ngoái, đạt 53.743 tấn./.